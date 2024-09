Darius Râpă vs Odoamne: Rutine similare, provocări diferite

Atât sportivii profesioniști, cât și gamerii profesioniști ating niveluri de performanță uimitoare în domeniile lor. Însă drumul către excelență este presărat cu provocări unice și rutine zilnice riguroase.

În timp ce un sportiv profesionist își concentrează eforturile pe dezvoltarea condiției fizice și a abilităților tehnice în sportul pe care îl practică, un gamer profesionist trebuie să-și antreneze în mod constant reflexele mentale, coordonarea mână-ochi și strategiile complexe de joc.

În așteptarea finalei naționale Red Bull Solo Q , de sâmbătă, 28 septembrie, de la Circul Metropolitan București, am stat de vorbă cu Darius Râpă , sportiv Red Bull și câștigător în 2024 al primei medalii din istoria României la un Campionat Mondial de escaladă, și cu Andrei Pascu aka Odoamne , gamer profesionist și primul român campion european de League of Legends, și-am explorat împreună asemănările și deosebirile dintre obiceiurile lor, de la antrenamente fizice și mentale, la stiluri de viață, diete și gestionarea stresului.

Darius Râpă © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Cum arată o zi obișnuită de antrenament pentru voi și care ar fi elementele esențiale ale rutinei voastre?

Darius Râpă : O zi normală începe la ora 7:30, când mă trezesc și mănânc micul dejun ca să fiu pregătit până la ora 9:00, când îmi încep primul antrenament, unde fac bouldering; am cam 10 trasee principale de rezolvat în toate stilurile: coordonări, mișcări statice, dinamice, trasee fizice și trasee de față.

După ce termin traseele, am cățărat la placă o oră jumate, în jur de 8 trasee, poate să fie moonboard sau kilterboard, iar apoi am 5 trasee de dat doar în mâini, urmate de 15 minute de stretching. Termin totul pe la 13:30. După asta mănânc și mă odihnesc puțin pentru că la ora 16:00 încep a doua sesiune în care focusul este pe antrenamentul de Lead și fac anduranță. Îmi iau din nou timpul să mă încălzesc și fac 4 circuite pe spraywall, între 35 și 50 de mișcări, traseele făcute în piramidă de la mai ușor la foarte greu, 20 de minute pauză între circuite, urmate de încă 3 trasee de față cu focus pe tehnică, movement și echilibru.

Apoi fac stretching la final și s-a terminat ziua de antrenament la ora 19:30, epuizat și entuziasmat să o fac din nou a doua zi. Fiecare zi este diferită și depinde de perioada în care sunt în antrenament; acest program este folosit în perioada de acumulare. Când sunt în sezon competițional este foarte asemănător, dar volumul scade.

Odoamne : O zi de antrenament normală pentru mine începe undeva la ora 09:00, atunci mă trezesc, de obicei. Până la ora 12:00, am timp liber, 12:00 fiind ora la care ar trebui să fiu la birou. În cele trei ore, de obicei aloc o oră/o oră și jumătate sălii, pentru că și pentru noi e foarte important să avem corpul la același nivel cu mintea, adică să nu fie nimic rigid. Cealaltă oră/oră și jumătate este pentru hobby-uri: pentru mine, de exemplu, muzica. Îmi place să cânt la vioară.

De la ora 12:00, suntem la birou. De obicei, avem o masă în echipă pentru team bonding, după care avem o întâlnire în care punem la cale ziua respectivă. La noi sunt foarte multe concepte cărora le poți da atenție și pe care te poți concentra în ziua respectivă – pentru că, din moment ce sunt foarte multe etape ale jocului, sunt foarte multe procedee pe care poți să le antrenezi. Ca să fie toată lumea pe aceeași lungime de undă, ca să avem un sentiment de productivitate în ziua respectivă, avem o întâlnire de 30 de minute sau o oră.

După aceea, începem meciul de antrenament, la ora 14:00. Sunt meciuri amicale cu alte echipe tot din liga noastră, din ELC, pentru că nu avem alte modalități de a ne antrena, adică nu putem să ne antrenăm sau să exersăm anumite procedee individual; din păcate, nu există tehnologia la noi, suntem limitați de motorul pe care e făcut jocul. E ca și cum ar face Steaua - Dinamo un amical de 6 ore. (râde) Așa funcționează și la noi: e secționat în 2 seturi de câte 3 meciuri, un meci la noi durează în jur de 30-40 minute, iar un set de 3 meciuri ține, de obicei, 3 ore.

Între meciurile de antrenament, avem 5-10 minute de analiză tehnică, în care avem anumite tehnici de recuperare, astfel încât să fii, într-un fel, din punct de vedere emoțional, la un nivel neutru. Atunci când începi un meci nou să fii de la același punct de plecare, adică să nu fii influențat negativ sau pozitiv de anumiți factori din afară. După cele 3 meciuri, avem o pauză de o oră în care facem câteodată un fel de debrief: ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut la primul set, ce am vrea să incorporăm în al doilea set de meciuri.

Între orele 18:00 și 20:00 avem al doilea set, în care facem cam același lucru pe care l-am făcut în primul, după care avem o mare întâlnire și un mare debrief despre zi, iar după aceea timp liber. Timpul liber constă chiar în și mai mult joc individual, pentru că meciurile acestea sunt meciuri de antrenamente în care joci cu echipa, antrenezi comunicarea, unele concepte de joc în echipă. Dar noi avem și un sistem în care putem să jucăm individual, cum este la șah, unde te poți conecta la o platformă și te pune aleatoriu cu alți 9 jucători în funcție de punctajul tău ELO: punctaj mai mare, jucători mai de elită.

Deci, de la ora 20:00, intrăm pe rutina asta de meciuri individuale până undeva pe la ora 00:00, iar de la 00:00 până la 01:00 - 02:00 noaptea e timpul meu liber în care, chiar dacă sunt obosit, fac alte lucruri: mă uit la un film, citesc sau, pur și simplu, mă relaxez. Cele mai tensionate zile ale mele au undeva la 14 ore de antrenament.

Cum gestionați recuperarea după antrenamente sau competiții?

Darius Râpă : Îmi place să am antrenamentul în prima parte a zilei, ca să pot prioritiza recuperarea în a doua parte a zilei, somnul fiind cel mai important. Pentru mine, antrenamentul de mâine începe de astăzi așa că trebuie să am un plan bine pus la punct cu recuperarea. De aceea, după fiecare antrenament îmi fac rutina de stretching în care folosesc foam roller și massage gun, si mă realimentez cu o banană și un shake proteic. Pe urmă, ajung acasă și îmi fac o masă care să nu se digere foarte greu, ca să nu îmi îngreuneze somnul. Ultima mea masă este la ora 20:00, iar după aceea încerc să stau cât mai relaxat posibil și să mă pregătesc de somn. Cum am spus, somnul este cea mai importantă terapie și trebuie luată în serios. De aceea, îmi creez un mediu relaxant în cameră: temperatura e mai scăzută, de obicei la 19 grade, și luminile joase sau lumină roșie, și sunt pregătit de somn.

Odoamne: Rutina despre care am vorbit mai sus o am de vreo 10 ani. Am observat că o pot ține 6-7 săptămâni. După acest timp, simt că am creierul stors. Atunci, fac doar meciurile de antrenament și după aceea iau o pauză de vreo 2-3 zile în care nu joc seara deloc. În felul acesta, îmi recuperez și creierul, și pasiunea.

Sezoanele, așa cum sunt împărțite ele acum, au o perioadă de vreo două luni - două luni și jumătate. E important să găsești un echilibru, nu vrei să fii în burnout la sfârșitul sezonului, pentru că atunci e și perioada de playoffs în care sunt meciurile cele mai importante.

Pentru Darius, escalada a început dintr-o joacă © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Ce rol are dieta în performanțele voastre?

Darius Râpă: Dieta pentru mine este o piesă foarte importantă. Mănânc echilibrat și îi dau corpului nutrienții necesari de care are nevoie ca să funcționeze bine și, în general, îmi urmez intuiția care, cu timpul, s-a dezvoltat și cred că mănânc ce trebuie. Pe perioada antrenamentelor, mănânc mai mult și îmi iau aportul necesar de proteine. Când ajung mai aproape de competiție, scad din volumul antrenamentelor, ceea ce înseamnă că mănânc mai puțin. Cu câteva zile înainte de concurs, prioritizez carbohidrații, mai ales cei care intră rapid în sistem.

Odoamne : Dieta e foarte importantă. Dacă mănânci prost, corpul tău se simte slab și toate informațiile tale, care trec de la creier la mâini, sunt mai lente. Așa că și la noi se pune un accent foarte mare pe nutriție, mai ales în perioada de competiție. De exemplu, dacă avem o zi de competiție, avem fructe, carbohidrați – practic, toate tipurile de energie de care avem nevoie. În perioadele noastre de playoffs, meciurile sunt gen „cel mai bun din 5” și o serie care duce la 5 meciuri durează, de obicei, vreo 6 ore. Nivelul tău de energie trebuie să fie constant, de la primul meci până la ultimul – mai ales în ultimul, pentru că e decisiv. Avem toate sursele de alimentație de care avem nevoie: carbohidrați, energie rapidă, energie lentă, electroliți. Practic, tot ce e „stors” din noi trebuie pus la loc în seria respectivă.

Cum vă pregătiți mental pentru competițiile importante?

Darius Râpă: Îmi repet că îmi doresc mai mult și că am muncit mult pentru acest moment și încerc să rămân prezent pe fiecare mișcare. Încerc să îmi fac rutina cât mai simplă, pe scurt, vreau să îi dau creierului o pauză și intru într-o zonă în care sunt pe pilot automat și nu gândesc, doar mă cațăr. Practic, munca a fost făcută, iar eu trebuie să fac doar ce am exersat, pentru că nu mă poate surprinde nimic.

Odoamne: Cea mai mare sursă de încredere la mine vine din antrenament. Filosofia mea – sau a noastră – e că meciurile amicale sunt, evident, meciuri cu zero surse de tensiune, adică pot să joc de aici, de la mine de acasă, de pe scaun, și nu mă stresează nimeni. Dar dacă trebuie să fiu într-o arenă cu mii de oameni, toată lumea urlă și e foarte multă energie în arenă, e un stresor: nu poți să te aștepți ca performanța ta să fie la fel în mediul respectiv ca în mediul tău de la birou.

La mine, cea mai mare sursă de încredere mi-o dă faptul că, într-un fel, ne antrenăm foarte mult pe elemente ipotetice, tehnice și strategice – când joci, ai o stare de flow; la un moment dat, se simte ca și cum ai fi pe pilot automat, adică pur și simplu subconștientul tău joacă. Pentru noi, e foarte important ca toate elementele acestea tehnice, strategice să fie puse la punct în antrenament, ca atunci când intervin un meci sau o perioadă de stres foarte mare, să fie în subconștientul tău – dacă se întâmplă ceva, să nu se simtă niciodată ca și când e o situație nouă.

În ziua de concurs, am exerciții de reglat starea emoțională. De exemplu, și dacă ai fi foarte entuziasmat de jocul din ziua respectivă, e o stare negativă, pentru că tu ai jucat 2-3 luni de zile la un nivel neutru și corpul tău e obișnuit să joace dintr-o stare neutră. Deodată, dacă ești foarte entuziasmat, corpul tău nu mai e obișnuit cu starea asta, și cu toate că e o emoție pozitivă, de fapt, în contextul acesta, e una foarte negativă. La fel și cu emoțiile negative: stres, anxietate. Înainte de fiecare meci, am o perioadă de vreo oră/o oră și jumătate, în care pur și simplu fac exerciții de meditare și de respirație care să mă aducă la un nivel zero și, atunci când intru în meci, să nu simt absolut nimic.

Reglarea emoțiilor este crucială în perioadele stresante © LEC

Care e cea mai mare provocare pe care ați întâmpinat-o într-o competiție și cum ați depășit momentul?

Darius Râpă : În 2021 am luat prima mea medalie, care a fost și prima medalie pentru România la cățărat. Acest bronz european a avut un impact imens, deoarece cu rezultatele bune vin și așteptări din partea altora, dar mai ales din partea ta. Simțeam presiunea că trebuie să aduc rezultate și medalii de la fiecare concurs, iar greutatea medaliei pe care am luat-o se simțea de fiecare dată. Dar am realizat că valoarea mea nu stă în niște numere și că mă cațăr în primul rând pentru mine, așa că am reînceput să nu mă mai gândesc la clasamente și să răman concentrat cu adevărat pe ceea ce știu să fac cel mai bine, să mă cațăr.

Odoamne : E un pic dificil pentru că, de obicei, cu toate că e un joc sau un concurs împotriva altei echipe, de cele mai multe ori când pierzi un meci, îl pierzi din cauza ta, pentru că sunt anumite elemente care n-au fost puse la punct sau n-a fost o sincronizare între coechipieri. Am avut multe meciuri în care „Cel mai bun din 5” să fie început 0-2. Am fost, de exemplu, la un campionat mondial în 2016 și erau grupe de 4 echipe. Aveam o victorie și 2 înfrângeri după prima săptămână de joc.

În a doua săptămână de joc, se jucau toate meciurile contra tuturor adversarilor în aceeași zi. Evident, când ai o victorie și 2 înfrângeri e un nivel de stres foarte mare, mai ales când sunt alte echipe cu 2-0 sau 2-1. E o săptămână destul de intensă, în care trebuie gestionate emoțiile tuturor, pentru că toată lumea se stresează. Mai sunt unii care spun: „Ah, o să plecăm, o să pierdem...”. De obicei, cele mai mari provocări sunt în ziua meciului – pur și simplu să-ți menții starea mentală neutră. E foarte ușor, de exemplu, de la 1-2 să ajungi la 3-2 sau la 4-2 și să crezi că aproape ai terminat, că e ușor să câștigi și al patrulea meci. De obicei, al patrulea meci, din cauză că lumea a început să se relaxeze și să creadă că ar trebui să fie totul foarte ușor, e pierdut.

Am ajuns și noi în foarte multe situații de genul acesta, în care trebuie să fii în priză: să rămâi la același nivel neutru și să nu-ți pierzi concentrarea. La noi, psihologic cred că sunt pierdute și câștigate foarte multe meciuri. De asemenea, o provocare foarte mare e și când ești, de exemplu, 2-0 și trebuie să-nchei partida, să mai câștigi încă un meci, pentru că deja ajungi în situația în care adversarul tău joacă de parcă n-ar avea nimic de pierdut, iar tu joci cu toată presiunea pe umerii tăi că aproape ai câștigat; ăsta-i momentul cel mai critic.

Cum reușiți să vă motivați să continuați după o victorie sau după o înfrângere?

Darius Râpă : După fiecare concurs analizez cum am prestat. Fie victorie sau înfrângere, nu am avut până acum o prestație perfectă și asta îmi arată cât de multe mai am de îmbunătățit și învățat și mă motivează să mă antrenez din greu.

Odoamne : Pentru mine, dacă pierd cumva un meci, evident că sunt foarte multe lucruri pe care le puteam face mai bine și deja le știu. Ai o notă mentală undeva, acolo, după meci în care zici: „Uite, s-a pierdut meciul în situația x, y și z.” Sunt 14 ani de când joc LoL și încă nu s-a rezolvat acest joc, așa că mereu e încă o barieră pe care o poți doborî în căutarea progresului; de fiecare dată când pierzi e ca și cum ai ratat un test în care era oportunitatea ta să arăți cât de bine pusă la punct e starea ta tehnică și strategică.

Pentru victorie e o armă cu două tăișuri, pentru că de cele mai multe ori e un fel de confirmare că ai făcut lucruri foarte bune, dar în același timp sunt foarte multe lucruri mai mărunte pe care, uneori, le treci cu vederea. Asta e, de obicei, mentalitatea care te doboară pe termen lung.

Cu ce vă ocupați timpul liber?

Darius Râpă : Viața mea personală în mare parte este legată tot de cățărat. Simt că sportul pe care îl practic înseamnă mai mult decât partea competițională și, pentru mine, a devenit un stil de viață, deoarece toate legăturile pe care le am sunt făcute prin cățărat. Așa că, în timpul meu liber, sunt cel mai probabil la stâncă, în natură, explorând .

Odoamne : E un pic greu să găsesc timp pentru hobby-uri – momentan, doar cu vioara și cu mersul la sală sau făcut sport. Acum sunt în trendul de cățărat, m-am apucat recent și-mi place foarte mult. Când eram mic, am făcut înot de performanță 15 ani. Am un lifestyle mai activ, doar că e un pic greu să trec de zidul ăsta mental pe care mi-l pun și pe care ni-l insuflă organizația noastră: să te antrenezi cât mai mult. În afară de League of Legends, joc și alte jocuri pe calculator, dacă există timp liber.

Care ar fi cele mai importante obiective pe care le aveți în carieră în perioada următoare?

Darius Râpă : Marele vis competițional ar fi Jocurile Olimpice, dar îmi doresc să fiu cât mai constant și să dau tot ce pot în fiecare concurs. În schimb, am ambiții foarte mari și la stâncă, unde îmi doresc să accesez toate disciplinele și formele de cățărat, pentru că sunt nelimitate. De la bolovani la trasee de escaladă la pereți mari, deep water solo, unde, la fel ca la competiții, îmi doresc să îmi ating limitele.

Darius Râpă la stâncă, acasă, în România © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Odoamne : Nu aș spune că am avut vreodată aspirații de genul „a fi cel mai bun” pentru că, evident, toată lumea vrea să fie cea mai bună. Mentalitatea mea e una de progres: din moment ce am spus că jocul nu a fost soluționat niciodată, pur și simplu trebuie să mă simt de parcă cresc în continuare prin cunoștințe, calități fizice, calități mentale, strategie șamd.

