Pornind de la o curiozitate personală și de la propriul interes de a vedea și cunoaște orașele lumii prin arta stradală pe care o oferă, cineastul Alin Boeru și-a propus să exploreze în documentarul „ De ce scriu ăștia pe pereți? ” universul graffiti și street art din România. După ani de zile de planuri, filmări și montaje, documentarul a văzut marele ecran pentru prima dată în noimebrie 2023 și, de-atunci, a călătorit prin cele mai mari orașe din țară.

Acum, cu o zi înainte de proiecția sa la București , pe 8 februarie, la cinema Union, de la ora 18.00, am vorbit cu Alin Boeru despre documentar și felul în care realizarea lui s-a transformat și într-o poveste personală despre curajul de-a te reinventa. Asta pentru că, în timpul filmărilor, Alin și-a dat demisia de la corporație și-a decis să-și urmeze full time pasiunea pentru film. El crede că nu ar fi făcut acest pas dacă n-ar fi avut exemplul artiștilor stradali care, în ciuda adversităților, continuă să facă ceea ce le place.

Descoperă povestea lui Alin Boeru și-a documentarului „De ce scriu ăștia pe pereți?”.

Urmărește trailer-ul documentarului De ce scriu ăștia pe pereți?:

Ce te-a inspirat să faci acest documentar?

Prietenia m-a inspirat să fac documentarul ăsta: fiind prieten cu doi street artists, Robert OBERT și John Dot S , care aveau de foarte mult timp această idee de a „îndosaria” fenomenul graffiti și street art din România, am ajuns și eu implicat în „poveste". Mi-au propus prin 2018 să mă ocup de partea de regie a unui astfel de proiect și lucrurile au evoluat. Am hotărât că cel mai bun punct de vedere pentru un astfel de film ar fi punctul meu personal – asta a făcut să devin eu personaj activ în film, pentru că eram personajul perfect din punctul lor de vedere: eram un outsider, reprezentam lumea care zi de zi trece pe lângă toate desenele și „mâzgăliturile” din spațiul public și se-ntreabă ce-i cu ele, cine le-a făcut, de ce.

Eu aveam niște antecedente în „colecționarea” de pereți, în sensul că am început o pagină de Facebook prin 2014, „ Regia Autonomă de Trăit în Comun ”, unde adunam povești din spațiul public, întâmplări, pereți, înscrisuri pe pereți și toate cele. Deci, documentarul a venit natural. Încă fotografiez pereți și am o arhivă cu tot ce întâlnesc în România. Și când mă duc în afară caut tururile de street art și graffiti. Mi se pare că poți descoperi foarte ușor orașele și țările prin graffiti și street art.

Cum ai trecut de la idee la acțiune?

„Puzzle” e un cuvânt foarte bun pentru că, atunci când am fost la băieți, într-un atelier pe care îl au lângă Gara de Nord, erau foarte multe post-it-uri lipite pe pereți cu chestii pe care nu le înțelegeam, erau niște acronime. I-am întrebat: „Ce-i cu toată treaba asta? Cine-i MSER, CAGE?” și mi-au zis: „Ăștia sunt oamenii pe care trebuie să-i avem în documentar.” Erau zeci. Am zis: „Wow, nu se poate să fie toți relevanți...” Și ei au zis „Ba da, sunt toți relevanți”.

Am început, așadar, cu acest puzzle pe care trebuia să-l punem într-o formă, să spunem o poveste coerentă. Un an de zile am crezut că o să facem lucrurile independent: să filmăm noi, să ne punem de acord, să avem întâlniri. Doar că nu prea se legau. Prin 2019, spre final, ne-am întâlnit cu cei de la We Are Basca, Ioachim Stroe și Claudiu Mitcu, cărora le-am povestit despre această idee și le-a plăcut. Le-am arătat și ce materiale aveam în momentul ăla, băieții adunaseră o arhivă impresionantă de la toți grafferii și street artists pe care-i știau, și-au zis: „Hai s-aplicăm pentru o finanțare la Centrul Național al Cinematografiei”, lucru pe care l-am făcut în 2019. Am făcut un teaser, un dosar, și-n 2020, la câteva zile după ce a fost declarată pandemia, am primit finanțarea și-am zis: „Bun, la treabă!”

În plină pandemie, am fost la un festival internațional de artă urbană la Târgu Jiu, Strad'Art, toți cu măști pe față, cu distanțare socială față de persoana care era intervievată, și-o perioadă cam așa am ținut-o, cu deplasări. Atunci lucram în corporație și-mi înnebuneam echipa, pentru că propuneam s-avem interviurile și deplasările majoritar în weekend sau de sărbători legale, și ei erau: „Nu, dar nu-i ok, hai s-avem și marțea la 15:00, nu doar sâmbăta...”. Încet-încet le-am dat dreptate, dar a trebuit să trec prin toate chestiile astea și să mă conving de niște lucruri ca s-ajung în punctul în care să putem face oricând filmări. Mi-am dat demisia de la locul de muncă pe care-l aveam atunci și-am rămas cu ideea că vreau să fac film – asta se-ntâmplă de un an și-un pic.

Alin Boeru, regizorul documentarului © Radu Tancău

Am văzut asta și-n documentar: cum pleci de la jobul tău să te dedici regiei.

Da, mi s-a părut onest să fac asta, pentru că toți oamenii cu care am vorbit au avut un impact asupra mea. Mi s-a părut onest să păstrez în film și treaba asta, să existe o transparență și asupra procesului de realizare a filmului, pentru că la mine a venit cu foarte multe îndoieli, cu sindromul impostorului, cu dead end-uri pe diverse fire pe care le-ncercam în montaj. Am lucrat foarte mult cu editorul Ștefan Schultz în găsirea celor mai bune soluții, am petrecut multe luni văzând materialul, punându-l în diverse forme, încercând să prezentăm cronologic, ajungând într-un final la această paralelă a celor două fire, între viața mea personală și viața lor, a comunității, și asta a fost cea câștigătoare. Prima variantă a documentarului a avut opt ore și ne-am dat seama că n-o să putem niciodată ieși cu o chestie de genul ăsta. (râde) Am pornit cu vreo 80 de ore de material, 40 de ore de arhivă, sute de fotografii. Am tot redus până am ajuns la forma asta șlefuită de o oră și jumătate pe care o vedeți și voi în cinematografe.

Am învățat de la grafferi și de la street artists să fiu mai asumat și să fac tot ce-mi stă în putință pentru un vis pe care-l am; dacă el înseamnă ceva pentru mine, trebuie să depun efort. Alin Boeru

Behind the scenes: Alin Boeru în dialog cu ERPS © Robert OBERT

Cum a influențat documentarul viața ta personală?

Artiștii cu care m-am întâlnit m-au influențat foarte mult pentru că, prin poveștile pe care le aveau, îmi dovedeau că sunt foarte asumați și că, chiar dacă s-au chinuit în anumite perioade din viața lor, au făcut asta pentru că au crezut orbește în visul lor de a face această artă care pentru ei înseamnă totul. Erau oameni care s-au apucat la 15 ani să deseneze și acum, la 45, încă o fac, și mi s-a părut fabulos.

Eu aveam aceste temeri... Pe la 25 de ani, voiam să fac film, dar nu aveam curajul. În paralel, mai scriam scenarii de scurtmetraj, de mini-serii, am avut o colaborare cu o televiziune. Mai mergeam la reclame, jucam în reclame, mergeam pe platouri ca asistent de producție, făceam tot ce-mi stătea în putință pentru a fi pe un platou, îmi luam concediu și-l foloseam majoritar pentru asta.

Dar, în același timp, simțeam că nu sunt asumat: că-i totul călduț, că am o scuză, că am o plasă de salvare cu jobul. Inspirat de ei, am hotărât să-mi dau demisia. Pentru mine a însemnat mult, pentru că a fost o decizie pe care o amânam din frică de vreo 10 ani, și am zis: „Ok, hai s-o facem! Hai să vedem ce se-ntâmplă. M-arunc cu capul înainte fără plasă de siguranță pentru că, dacă o să am în continuare o plasă de siguranță, n-o să fiu dedicat total.”

Ce s-a mai întâmplat a fost procesul de montaj pentru că, la un film de ficțiune, lucrurile sunt mult mai clare: filmezi ce-ai scris în scenariu și știi, în mare, cum o să fie montajul. La un documentar e un puzzle, pentru că e mult material pe care îl pre-montezi încă din timpul filmărilor, îți mai faci notițe, dar o poți modela în atâtea feluri și poți spune atâtea lucruri. Mi s-a părut fabulos acest proces cu whiteboard-uri, flipchart-uri, culori, cartoane, urmarea unei structuri dramatice. Toate sesiunile astea de brainstorming pe care le aveam cu editorul și cu cei de la casa de producție mi se păreau fascinante. Mi-am zis că aș vrea să folosesc tot timpul pentru asta, nu doar seara când am timp după muncă, pentru că asta mă face fericit.

După ce mi-am dat demisia, am intrat în lumea freelancerilor. Au venit proiecte când și când, a trebuit să-nvăț să-mi gestionez altfel viața, dar de fiecare dată m-am trezit cu un drive foarte mare de a veni la muncă, la această nouă viață pe care o am. Cei de la casa de producție m-au lăsat să vin în continuare la ei la sediu, să lucrez de-aici. Chiar dacă ploua, era furtună, eu veneam pentru că asta voiam să fac: lucram la documentar, lucram pentru mine, am intrat și-n proiectele lor. Am învățat de la grafferi și de la street artists să fiu mai asumat și să fac tot ce-mi stă în putință pentru un vis pe care-l am; dacă el înseamnă ceva pentru mine, trebuie să depun efort.

Behind the scenes: De ce scriu ăștia pe pereți? © Robert OBERT

Ce povești pe care le spui în documentar te-au influențat puternic?

Sunt multe! Foarte mult mi-a plăcut Pisica Pătrată , care face chestia asta de foarte mulți ani și cu care am ajuns să vorbesc despre regrete. Mi-a mărturisit că are niște regrete, că nu a dedicat suficient de mult timp artei... El a pornit ca desenator-grafician, făcea bandă desenată, și a ajuns să deseneze pereți. Și a zis că, deși are niște regrete că nu a fost mai serios pe bandă desenată, pe grafică, e foarte mulțumit că a ajuns să facă pereți, lucru la care nu se aștepta vreodată. Asta mi-a dat o lecție: în viață trebuie să iei și ce ți se dă, nu doar ce speri tu că ți se va da. E ca-n melodia celor de la The Rolling Stones : „You can't always get what you want/ You get what you need.” El m-a impresionat foarte mult; în general, când vorbeam cu el, avea o introspecție care mă atingea, părea că vede lucrurile dintr-o altă zonă, o altă emisferă.

În materie de grafferi, Homeboy este un graffer din Brașov care a dus graffiti-ul nu doar la rang de artă, ci la rang de obsesie personală artistică, inovând continuu. Ne-a dus la el acasă și, trei zile la Brașov, am văzut toate black book-urile lui: sunt zeci de caiete, mii de pagini pe care el le-a făcut, în care aceste patru litere - H-O-M-E - creau universuri. La un moment dat, crease supereroi doar cu literele din numele lui. Apoi, tot felul de povești, peisaje... E extraordinar ce poate să facă și mi s-a părut că acolo este o dedicare supraomenească; gândea foarte mult și analiza ca un filosof ce-nseamnă arta lui. La un moment dat l-am întrebat: „Nu simți că te-ar putea duce spre o nebunie chestia asta, că te dedici acestor patru litere?”. A râs și a zis: „Nu, mă mai verific cu lumea că încă sunt prezent. Asta vreau să fac, graffiti.” Mi s-a părut că e foarte dedicat și inspirațional!

După dialogurile tale cu graffiti și street artists, care sunt concluziile la care ai ajuns: de ce scriu ăștia pe pereți?

Graffiti-ul trebuie luat la pachet cu street art-ul și cu muralistica, cele trei ramuri care sunt prezente în stradă în diverse forme. În funcție de artist și de viziunea sa, această culoare pusă pe fața orașului a reprezentat un strigăt, o formă de protest sau un comentariu socio-politic. Dacă ne uităm, de exemplu, la ce face AEUL – la o primă vedere, el pune niște porcușori prin tot orașul. Doar că are și niște comentarii legate de război sau de încălzirea globală. Sau, că tot ziceam de Pisica Pătrată, dacă vede mesaje rasiste sau xenofobe, are un spray la el cu care le acoperă și pune altceva peste. E forma lui de a curăța societatea de ură și de mesajele care instigă.

Însă unii desenează peste monumente – ceea ce nu este ok, pentru că pui artă peste artă, nu realizezi nimic. Acolo nu-i văd sensul. Există o explozie de vopsea pe pereți care, în anumite cazuri, face rău celeilalte secțiuni de vopsea cu sens, muralele, mesajele...

AEUL, în timpul unei intervenții stradale © De ce scriu ăștia pe pereți

Mi-am dorit ca documentarul să fie văzut de cât mai mulți oameni și să se creeze aceste contexte de dezbatere și discuții – de deschidere, până la urmă, față de un fenomen care este, de multe ori, ostracizat. Alin Boeru

Cum a fost primit documentarul tău?

A fost bine primit. Am avut două scopuri mari: de a crea niște contexte pentru dezbateri pe acest subiect, al graffiti-ului, street art-ului și al spațiului public, și cel de popularizare a genului documentar. Mi se pare că, până acum, ambele obiective au fost atinse. La toate sesiunile de Q&A, ce m-a surprins e că rămâneau cam 70 - 80% din cei prezenți în sală. Din experiența pe care o aveam eu când mai mergeam la alte proiecții și rămâneam la Q&A, rămâneau cam 20 - 30%. Mă surprindea mereu că nu plecau mulți și, de multe ori, ne dădeau afară cei de la cinema pentru că urma să-nceapă un nou film și noi ne lungeam. Mai veneau întrebări și, astfel, ne mutam în foaier sau într-o parte a cinemaului unde mai vorbeam încă 15-20 de minute. Mulți dintre ei mai veneau, ulterior, cu noi la bere și acolo se mai lungeau discuțiile cu încă vreo câteva ore.

M-a surprins să văd public de toate vârstele, din toate segmentele: pe de-o parte, ai puștii care sunt la început și care vor să-și vadă idolii, vor să vadă cum gândesc ERPS, MSER, ce-au zis ei în film, și care vor și ei să facă graffiti. Apoi îi ai pe părinții lor, dar și pe cei care n-au nicio treabă cu fenomenul, care au venit pur și simplu din curiozitate, pentru că s-au întrebat și ei, la fel ca mine: „De ce scriu ăștia pe pereți?”, și-au sperat să găsească un răspuns valabil acolo, care să îi convingă. Am întâlnit și un segment mai în vârstă, de pensionari, care se întrebau la un moment dat: „Dar noi oare cum putem să facem s-avem pe blocul nostru așa ceva colorat? Cu cine vorbim?”. Aveam discuții cu artiști, cu grafferi, aveam invitați tot timpul pentru a dezbate. Apoi erau alții care ziceau: „Eu nu-nțeleg de ce să mâzgăliți voi metroul...”. Faptul că există aceste dezbateri m-a bucurat foarte mult. Mi-am dorit ca documentarul să fie văzut de cât mai mulți oameni și să se creeze aceste contexte de dezbatere și discuții – de deschidere, până la urmă, față de un fenomen care este, de multe ori, ostracizat și pus la categoria „golani/bagabonți cu spray-uri/scursurile societății”.

ERPS, legenda o graffitiului local © De ce scriu ăștia pe pereți

Cum s-a schimbat viața ta de la lansarea documentarului și până în prezent?

Am călătorit mai mult, am parcurs foarte mulți kilometri cu mașina, cu trenul, mai ales pe final de an. Am întâlnit foarte mulți oameni care mi-au spus că i-a marcat, i-a atins documentarul, i-a inspirat. Mi-au scris ulterior pe Facebook: „Eu desenam de mult timp, m-am lăsat, am zis că nu-s bun la chestia asta, dar văzând acum documentarul, abia aștept s-ajung acasă să m-apuc de desenat din nou, să deschid caietul ăla.” Pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că părea un bonus: dincolo de toată dezbaterea despre care povesteam, dacă un film mișcă ceva în cineva, orice, fie că e pozitiv sau negativ, mi se pare că și-a atins scopul, că a reușit să schimbe o convingere a cuiva.

În prezent, lucrez cu cei de la We Are Basca la producțiile pe care le realizează, la scurtmetrajele și reclamele pe care le au. Mai joc în continuare în reclame, realizez trailere, making of-uri, clipuri corporate – cam tot ce se poate. Scriu în continuare scenarii de scurtmetraj: chiar unul pe care l-am scris cu o prietenă de-aici, de la We Are Basca, Ileana Bîrsan, a fost finanțat și urmează să fie filmat. E un rollercoaster care nu se oprește, din fericire, și trebuie permanent să caut oportunități. Încerc să folosesc timpul citind, scriind, văzând filme. În continuare, scopul a rămas să ajung pe set: fie că sunt script supervisor, joc în reclame sau într-un film, sau pur și simplu sunt acolo să-i ajut, să fac cafea sau altceva, pentru mine e foarte important să fiu acolo, în atmosfera aia. Când mă trezesc la 5:00 dimineața să merg la o filmare, sunt foarte încântat! Sper să mă țină acest entuziasm, să nu dispară.

Behind the scenes: Sweet Damage Crew © Robert OBERT

