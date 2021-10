Denisa Dragomir e cea mai bună alergătoare din lume la skyrunning în 2021

Da! Am făcut analize specifice și am luat un antibiotic foarte puternic timp de 10 zile, cred că am slăbit vreo 3 kilograme în acea perioadă. Dar odată ce am început să iau antibioticul, m-am simțit imediat mai bine. L-am terminat de luat cu o săptămână înainte de prima etapă de Cupă Mondială, la Livigno. În perioada aceea am stat în cantonament la Piatra Arsă, timp în care m-am pregătit cât de intens am putut, fiindcă nici organismul nu mă lăsa să depun efort maxim. Însă la Livigno m-am simțit extraordinar și am câștigat prima etapă de Cupă Mondială.