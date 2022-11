Cea mai bună din lume la skyrunning și alergare montană: Denisa Dragomir

Denisa Dragomir a încheiat sezonul competițional din 2022 pe cai mari. Ea și-a adjudecat titlul de campioană mondială la skyrunning în luna septembrie, în Italia. Apoi, în noiembrie, a devenit campioană mondială la alergare montană pe traseu scurt, în Thailanda (38km).

Citește mai jos toate titlurile europene și mondiale pe care le deține Denisa Dragomir la skyrunning și alergare montană:

Campioană mondială la skyrunning (2022)

Campioană europeană la skyrunning (2019)

Campioană mondială la alergare montană, short trail (2022)

Medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de Alergare Montană (2017)

Câștigătoarea Cupei Mondiale de Skyrunning (Skyrunning World Series - 2021)

Dublă campioană europeană ca junioare la Campionatele Europene de Alergare Montană (2010, 2011)

Alergătoarea spune că, astfel, și-a împlinit toate obiectivele sportive și că, în continuare, își dorește să își practice sportul cu la fel de multă pasiune și concentrare ca până acum.

Ne-am întâlnit cu Denisa și am vorbit despre performanțele ei din acest an, mai ales că ele au fost obținute după un repaus de trei luni de zile, din motive medicale. Pauza impusă a fost de bun augur, iar Denisa a revenit complet refăcută și cu forțe proaspete în circuitul internațional al competițiilor. Rezultatele ei spun totul!

Denisa Dragomir: Făgăraș Mountain Challenge © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

De ce ai stat trei luni pe bară?

În mai am alergat la maratonul EcoRun de la Moeciu. Pentru mine, trebuia să fie o pregătire pentru Campionatul European de Alergare Off-Road din iulie. Dar nu am mai ajuns la el. După EcoRun am tot tras de mine să fac antremante mai intense, în ciuda unei dureri la tendon care apăruse înainte de acest concurs. Dar am zis că e ceva trecător și nu i-am dat prea multă atenție. Însă durerea s-a accentuat și, până la urmă, am fost nevoită să mă opresc. Și bine am făcut, dacă mai continuam să trag și să mă antrenez, puteam să-mi rup tendonul. E foarte important să-ți asculți corpul, chiar dacă semnele lui nu sunt cele pe care vrei să le primești. În final, am primit diagnosticul corect: tendinită, apoi tendinoză, adică mici rupturi parțiale ale tendonului. Am făcut repaus total trei luni de zile, din mai până-n iulie.

Cum a fost revenirea după această pauză?

Corpul meu chiar avea nevoie de pauza aceasta. De când am început să fac sport, de mic copil, nu am avut niciodată o pauză atât de lungă, o pauză totală de trei luni de zile. Poate maxim o lună de zile și nici aceea completă. Acum nu am făcut nimic, nici măcar un abdomen. A fost crunt, într-adevăr, dar a meritat așteptarea.

În momentul în care m-am reapucat, mi-a fost foarte ușor. Am început cu alergări ușoare și, după două săptămâni, mă simțeam excelent. Teama mea era să nu reapară durerea, pentru că se putea întâmpla. Nimeni nu mi-a garantat, ”Gata, te apuci de alergare și n-o să te mai doară.” În plus, eu ar fi trebuit să mai aștept un pic înainte să reiau alergarea, dar nu am mai vrut; dacă tot mi-au zis că e refăcut tendonul în mare parte, am zis că aș vrea să revin pentru că știam că mai am Campionatul Mondial de Skyrunning și Campionatul Mondial de Alergare Montană și am vrut să mai salvez ceva din obiectivele pe care le-am avut în acest an.

Victorie la Campionatul Mondial de Skyrunning din Italia © Campionatul Mondial de Skyrunning

Ce crezi că te-a ajutat să câștigi Campionatul Mondial de Skyrunning, deși abia reluasei alergarea?

Dorința de a-ți îndeplini obiectivele și pasiunea pentru sportul pe care-l practici o să facă diferența. La mine, cel mai important a fost să revin. Îmi doream tare mult asta, îmi lipsea să alerg, și voiam să fiu din nou, cât mai repede, în această lume, să pot să concurez iarăși. Bineînțeles, și antrenamentele m-au ajutat, și faptul că am atâția ani de muncă și experiență în spate. Acum, corpul meu știe ce are de făcut și mă ajută foarte bine, chiar și după o pauză atât de lungă.

Cum a contribuit câștigarea Campionatului Mondial de Skyrunning din Italia la starea ta de spirit și pregătirea pentru Campionatul Mondial de Alergare Montană din Thailanda?

Am alergat cursa din Italia, în trecut, de multe ori. Acolo am câștigat și Campionatul European de Skyrunning în 2019. Însă timpul meu la Campionatul Mondial a fost mult mai slab față de cel pe care-l aveam în mod obișnuit, cu vreo șapte minute. Însă Campionatul acesta a fost o cursă tactică, fiecare a urmărit locul, de fapt, nu timpul, și asta m-a ajutat foarte mult, pentru că am avut o șansă. Am știut unde să atac, știam care parte mă avantajează cel mai mult. Să câștig acest titlu după o accidentare și după un timp atât de lung în care nu am alergat a fost o bucurie și un plus de motivație să muncesc în continuare pentru Campionatul Mondial de Alergare Montană. Ambele rezultate erau singurele titluri care îmi lipseau din palmares și, cumva, cu acestea două am reușit să completez ce-mi lipsea în cariera mea de sportiv.

Denisa Dragomir și-a împlinit toate obiectivele © Mihai Ștețcu Mi-am îndeplinit toate obiectivele sportive! Ce alerg acum, alerg pentru mine, pentru că îmi place și iubesc ceea ce fac. Denisa Dragomir

A urmat Campionatul Mondial de Alergare Montană din Thailanda. Un alt continent, o climă umedă, considerată adesea neprietenoasă. Care a fost cea mai mare temere a ta?

Simțeam că antrenamentele pe care le-am făcut în luna octombrie mi-au dat o încredere foarte mare, simțeam că sunt în cea mai bună formă a mea și îi spuneam și antrenorului meu, Valentin Coroja, că, dacă ceva mă va împiedica să iau o medalie la campionatul acesta, o să fie vremea. Știam că pe căldură mă simt foarte bine; prefer de o mie de ori să alerg pe căldură decât să alerg pe frig, dar nu știam cum mă va afecta umiditatea. M-am aclimatizat și m-am obișnuit neașteptat de bine, iar în ziua cursei am avut noroc să fie mai răcoare în prima parte a acesteia și nu am simțit umiditatea. În schimb, în a doua parte, m-a lovit. (râde) Coboram din zona mai înaltă și devenea din ce în ce mai cald, iar pe ultimii 5km am resimțit din plin umiditatea.

Dar simțeam că trebuie să iau o medalie la concursul ăsta, mă simțeam mult prea bine și nu aveam cum să o ratez; asta le ziceam și celor cu care vorbeam despre cursă. În plus, era un traseu care mă avantaja – cu două urcări destul de grele, 1000m diferență de nivel, și o urcare mai mică la final – am simțit că pot să fac asta.

Spuneam cu voce tare, ”Eu trebuie să iau o medalie la concursul acesta”. Poate că, la un moment dat, m-am gândit, ”Oare nu cumva pun presiune pe mine?” Însă am reușit să gestionez foarte bine lucrul acesta și m-a motivat și mai mult, am plecat mult mai hotărâtă de la start, cu gândul că e ziua mea și trebuie să câștig o medalie, fie ce-o fi.

Victorie la Campionatul Mondial de Alergare Montană din Thailanda © Campionatul Mondial de Alergare Montană din Thailanda

Când ai realizat că vei trece prima linia de sosire?

De la început am plecat bine, în primul pluton. Alergam și mă simțeam extraordinar, mi-era ușor. Mă uitam puțin la celelalte concurente de lângă mine, că deja începuse să le crească pulsul, se simțea, era și cald. Atunci mi-am zis, ”Dacă de la început sunt așa, e perfect”.

A început o ușoară urcare, aveam în fața mea fete din Spania, Italia, SUA și Marea Britanie. Le-am depășit pe fetele din Spania și Italia, mi se părea că n-aveau ritmul care trebuie, și am ajuns în spatele fetelor din SUA și Marea Britanie. Cea din Marea Britanie mă încurca, nu știu ce tot încerca să facă ea pe-acolo. (râde) Am trecut și de ea, am ajuns în spatele americancei, care nu știa să sară pe pietre, m-am ”supărat” și pe ea, am zis, ”Ia stai să iau eu cursa asta pe cont propriu și să-mi fac propriul ritm, că până la urmă e în avantajul meu să duc cursa în ritmul meu și ele să stea după mine”. Asta am și făcut, am plecat în ritmul meu.

La un moment dat, adrenalina mi-a zis, ”Ești prima! Trebuie să tragi tare”. Mi-am dat seama că am rămas singură, ele nu mai veneau deloc după mine. La un moment dat am avut o bifurcație și mă miram, ”Oare am greșit traseul? Ce se întâmplă, de ce fetele nu vin după mine?”. Dar am început să prind băieții din urmă și am zis, ”Sunt pe drumul bun!” Însă am trăit cu impresia că am greșit traseul, mintea mea mă sabota.

După aceea, am ajuns la punctul de hidratare, antrenorul meu era acolo, mi-a dat ce am avut nevoie și am continuat, venea o coborâre destul de rapidă, dar nici acolo nu m-a prins nimeni. A început a doua urcare, reușeam să văd în spatele meu, tot nu venea nimeni. Am simțit că o să câștig, dar am încercat să rămân liniștită și calmă, să nu pun presiune pe mine și să fac vreo greșeală sau să cad, să mi se întâmple ceva. Am controlat toată cursa, de la început până la sfârșit. A fost o cursă foarte lungă, dar am reușit până la final să duc totul cum trebuie.

Am ajuns la maturitatea necesară să mă cunosc bine și să știu ce am de făcut pentru a obține un rezultat bun, o medalie și, în cazul de față, titlul mondial. Denisa Dragomir

Ce a însemnat victoria asta pentru tine?

Am fost super emoționată. Am și plâns, pentru că a fost o satisfacție personală că am reușit. Mi-am dat seama că, de-a lungul acestor ani, am făcut multe greșeli pe care n-ar fi trebuit să le fac; cu siguranță absența lor mi-ar fi adus și alte medalii, dar învățăm tot timpul. Mi-am dat seama că am ajuns la maturitatea necesară să mă cunosc bine și să știu ce am de făcut pentru a obține un rezultat bun, o medalie și, în cazul de față, titlul mondial. A fost un moment foarte frumos, care o să rămână mereu în mintea și în inima mea. E frumos mai ales când se cântă imnul țării tale, e un moment pe care nu poți să-l descrii în cuvinte, poți doar să-l simți și să-l trăiești alături de persoanele care au trăit, de asemenea, așa ceva și au simțit pe propria piele ce înseamnă lucrul acesta.

La ce greșeli din trecut te referi?

Greșeam prin faptul că mă duceam înainte de concurs să văd traseul, ceea ce pentru mine nu era un avantaj: mi se încărca mult musculatura, îmi obosea corpul și nu eram în formă maximă la start. În schimb, când în săptămâna de concurs merg odihnită, fără să fi văzut traseul, lucrurile merg exact așa cum trebuie. De-a lungul anilor, ăsta a fost mereu un mit că, ”Trebuie să mă duc să văd traseul înainte de start”. Mi-am dat seama că, atunci când ești pregătit cum trebuie, nu e nevoie să vezi traseul ca să știi cum să ataci, unde să ataci; dacă ești pregătit, duci cursa orice ar fi. Mi-am dat seama că, pentru mine, este mai important să intru odihnită în concurs; dacă pregătirea a fost cum trebuie, rezultatul vine de la sine.

Cum a fost anul 2022 pentru tine?

M-a trântit grav la pământ și apoi m-a ridicat pe cele mai înalte culmi ale succesului. (râde) Nu mă așteptam niciodată ca, după o perioadă atât de lungă de pauză, să pot să revin atât de bine. Mi-am dat seama că am talent pentru sportul meu și că dorința, voința, faptul că am crezut și nu m-am lăsat doborâtă de perioada aceea, m-a ajutat să revin mai puternică și, în același timp, mult mai odihnită. A fost exact ce avea nevoie corpul meu pentru a obține aceste rezultate.

Denisa Dragomir: Făgăraș Mountain Challenge © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Ce mai rămâne pentru tine de împlinit din punctul de vedere al obiectivelor sportive?

Mi-am îndeplinit toate obiectivele sportive! Ce alerg acum, alerg pentru mine, pentru că îmi place și iubesc ceea ce fac. Îmi doresc să pot să reprezint cu onoare România, în continuare, și să fiu acolo, sus, unde m-am obișnuit să fiu.