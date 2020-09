FΛGΛRΛS MOUNTAIN CHALLENGE: 3 vârfuri de peste 2.500m în sub 2 ore

Coordonatele performanţei sportive

Arena perfectă: Munții Făgăraș

Startul unei provocări la înălțime

A urmat drumul către al doilea cel mai înalt vârf muntos din România, Negoiu (2.535m). „De pe vârful Cornul Călțunului, am coborât pe sub vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor, o coborâre solicitantă și abruptă, unde ai nevoie de multă forță în picioare, epuizantă. La un moment dat, coborârea e șerpuită, o coborâre în cap, așa cum îi zicem noi, alergătorii montani.

