Denisa Dragomir: Reinventarea unei campioane

Denisa Dragomir este una dintre cele mai titrate alergătoare montane din lume, cu un palmares impresionant la nivel european și mondial. Ea a câștigat titlul de campioană europeană la skyrunning în 2019 și a devenit campioană mondială atât în skyrunning, cât și în alergare montană în 2022.

În 2019, Athlete Performance Center din Salzburg, Austria, locul în care cei mai buni sportivi susținuți de Red Bull își evaluează aptitudinile, era pentru Denisa Dragomir un loc al validării. Un spațiu al testelor, al cifrelor și al confirmării că aparține elitei. Atunci, totul era despre a demonstra. Șase ani mai târziu, aceeași clădire a devenit decorul pentru o altfel de conversație: să înțeleagă unde se află acum, ca sportivă. „În 2019, eram acolo ca să intru în echipa Red Bull. Acum am mers ca să cer ajutorul”, spune Denisa. „Am vrut să văd unde sunt și ce pot face ca să-mi revin.”

Între aceste două momente stă o nouă viață: o sarcină în care corpul nu i-a permis aproape deloc mișcare, apoi un an și șapte luni fără antrenamente reale. Maternitatea e acea schimbare care nu se vede în statistici, dar care rescrie toată povestea.

Revenirea la sport a fost, paradoxal, mai ușoară pentru corp decât pentru minte. „Când m-am reapucat, corpul m-a ajutat. A răspuns repede. Dar eu m-am întors cu o neîncredere în mine”, mărturisește ea. Deși antrenamentele erau bune, sentimentul de fragilitate rămânea.

Denisa Dragomir © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

La APC, evaluarea a fost completă: teste de VO2 max, praguri aerobe, producție de lactat, forță segmentată – fiecare mușchi, fiecare dezechilibru pus sub lupă. „Aveam nevoie de date concrete. Nu mai puteam merge pe intuiție. Acolo am putut vedea exact ce funcționează și ce nu.” Rezultatele ei au spus o poveste despre transformare. Baza aerobică – solidă, construită în ani de performanță. Dar și semnale clare că anumite zone au fost neglijate: trunchiul, rotația, șoldurile, stabilitatea. „Am realizat că spuneam mereu: e suficient. Și nu mai este. Corpul meu are nevoie acum de mai multă atenție, de mai multă calitate”, spune Denisa. Planul schițat de specialiștii de la APC este clar: mult volum aerob, un singur antrenament intens pe săptămână, cicluri clare de lucru și recuperare, forță specifică, stabilitate, prevenție.

Dar adevărata „ruptură” nu a fost niciodată fizică, ci psihică.

„Înainte de curse nu pot să dorm. Dorm trei, patru ore pe noapte. Indiferent cât de bine sunt pregătită.” La început, explicația părea evidentă: despărțirea de copil, oboseala acumulată după naștere. Apoi, realitatea s-a impus: problema apărea doar înaintea competițiilor. „Atunci mi-am dat seama că pun foarte multă presiune pe mine. Nimeni nu mi-a cerut nimic. Eu mi-am cerut.”

Această presiune venea dintr-o comparație a Denisei cu o versiune mai veche a ei; una fără pauze, fără nopți nedormite, fără grija unei alte vieți care depinde de ea. „În realitate, viața mea s-a schimbat total. Sarcina, nașterea, perioada de după au fost foarte provocatoare. A trebuit să găsesc soluții tot timpul.”

La APC, discuțiile despre sănătatea mentală au fost despre delimitare, despre a înțelege ce ține de ea și ce nu și despre a renunța la vinovăție. „Mi-au spus să-mi notez pe o foaie lucrurile care depind de mine și cele care nu depind de mine. De exemplu, dacă cea mică se îmbolnăvește, și implicit apare o pauză, nu e vina mea. Eu trebuie să fiu împăcată că am făcut tot ce a ținut de mine.” Această schimbare de perspectivă este, poate, cea mai importantă lecție. Pentru că performanța, în noul context, nu mai poate fi construită pe rigiditate.

În 2026, Denisa va începe sezonul puțin mai târziu. Prima ei cursă va fi în aprilie, în Skyrunner World Series. De data asta, obiectivul ei este construcția unei baze reale pentru viitor: calificarea pentru UTMB în 2027. În acest sens, raportul de la APC aduce și o confirmare care schimbă perspectiva: datele metabolice indică un potențial foarte bun pentru cursele de ultra. „Mi-au spus că la ultra aș putea avea un randament foarte bun. A fost un boost mare de încredere.”

Azi, Denisa Dragomir nu mai caută să se întoarcă la sportivul care era înainte de maternitate. Acum își dorește să construiască unul nou, mai conștient și mai ancorat în realitate. Povestea ei vorbește despre curajul de a merge mai departe fără să te mai lupți cu ceea ce ai devenit. „Nu mai sunt aceeași. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi bună. Doar diferită.”