7 motive să descarci aplicația Wings for Life World Run

Tot ce trebuie să faci ca să participi la cursa globală, indiferent în ce colț al lumii te-ai afla, e să îți descarci aplicația Wings For Life World Run (

Ca să ai parte de antrenamente ca la carte și de cea mai bună experiență în ziua cursei, uite șapte motive să-ți descarci aplicația de mobil Wings for Life World Run:

La fel ca Wings for Life World Run, și aplicația e perfectă pentru alergătorii de orice nivel, pentru că nu alergi către o distanță fixă. În schimb, linia de finiș te urmărește pe tine sub forma unui Catcher Car virtual . Adrenalina dată de urmărire e uriașă și la fel e și sentimentul de împlinire când ești prins din urmă și cursa ta e completă.

Tomi Coconea și George Baltă au făcut echipă la Wings for Life World Run

Dacă vrei să alergi în echipă cu o campioană europeană la skyrunning, descarcă aplicația Wings for Life World Run și

Dacă ești pe cont propriu, e bine să știi că anunțurile pe care le vei auzi în ziua cursei (felicitări pentru că depășești obictivele propuse, încurajări să mergi mai departe, actualizări despre Catcher Car, chiar și zumzetul mulțimilor) sunt incluse, de asemenea, în aplicație. Colin Jackson, Directorul Sportiv Wings for Life World Run, spune, ”E motivant să alergi într-un grup sau cu un partener, și ăsta e sentimentul pe care ți-l dă aplicația - e o voce care te încurajează mereu.”