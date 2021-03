KSELEQOQYNQYSHY (Casele cu Ochi Închiși) îți arată o lume fantastică

(Casele cu Ochi Închiși) deschidea larg ochii și vedea lumina zilei, deși numele lui apăruse în mintea autorului cu trei ani mai devreme, în 2013. De atunci și până azi, artistul a pierdut numărul caselor pe care le-a desenat, ”ele fiind sub multe forme, de la mici mâzgăleli pe hârtie, la murale, schițe mai ample, stickere, ilustrație clasică sau digitală, tablouri, jucării de lemn, etc.” El adaugă: ”Ce pot să-ți spun este că mi se mai întâmplă să număr din curiozitate turnurile din compoziții, câteodată uit câte au fost și pierd evidența din 'tabel'. Ca idee, am numărat peste 50 de turnuri în muralul 'A glimpse of Socotra' de la Facultatea de Sociologie. Cu această ocazie, invit trecătorii să mă ajute să inventariez toate personajele și elementele prezente în acea compoziție.”

A glimpse of Socotra, București, 2018