Cum a fost 2020 pentru Cristina Neagu, Denisa Dragomir și Vlad Dascălu

SPERANȚE ȘI PLANURI PENTRU 2020

CUM A ARĂTAT 2020 DIN PUNCT DE VEDERE SPORTIV

Cristina Neagu : Greu de tot! Am început anul foarte bine și revenisem la un nivel sportiv foarte ridicat și eram foarte fericită, mai ales după anul trecut când am suferit foarte mult din cauza genunchiului. Apoi a venit această pandemie și a urmat o perioadă plină de incertitudini, s-a tot spus că o să revenim în competiție, că n-o să revenim... Am continuat să mă antrenez cum am putut acasă, iar după vară am revenit, cumva, în competiții și am reușit să ajung din nou la un nivel foarte bun al jocului meu, după care am contactat virusul și a urmat din nou o perioadă foarte grea. Nici nu știu cum să numesc anul ăsta! Greu din toate punctele de vedere! Și fizic, și psihic! Mă bucur că mi-am arătat mie că atunci când sunt sănătoasă și mă pot antrena, pot ajunge din nou la nivelul la care eu îmi doresc să fiu, însă parcă au fost prea multe urcușuri și coborâșuri. Vreau să urmeze un 2021 așa cum îmi doresc pentru că a fost tare greu anul ăsta!

CELE MAI GRELE MOMENTE DIN 2020