Fă cunoștință cu o ilustratoare self-made: Diana Barbu

Drumurile bătătorite sunt ușoare pentru că alții înaintea noastră au trecut pe-acolo ca să ne spună la ce ne așteptăm dacă pornim și noi în direcția respectivă. Însă unii oameni vor să afle pe pielea lor cum se simte o experiență de la zero și decid să-și construiască o cale a lor chiar dacă ea e plină de necunoscut.

Drumurile bătătorite sunt ușoare pentru că alții înaintea noastră au trecut pe-acolo ca să ne spună la ce ne așteptăm dacă pornim și noi în direcția respectivă. Însă unii oameni vor să afle pe pielea lor cum se simte o experiență de la zero și decid să-și construiască o cale a lor chiar dacă ea e plină de necunoscut.

Drumurile bătătorite sunt ușoare pentru că alții înaintea noastră au trecut pe-acolo ca să ne spună la ce ne așteptăm dacă pornim și noi în direcția respectivă. Însă unii oameni vor să afle pe pielea lor cum se simte o experiență de la zero și decid să-și construiască o cale a lor chiar dacă ea e plină de necunoscut.

Don't forget to eat your fruits

Înainte de a face ilustrație eram proaspătă studentă în București, la SNSPA - Comunicare și Relații Publice, exploram orașul la pas foarte mult, încercam să testez apele din advertising și cochetam cu fotografia de portret/fashion. Cert este că până la finalul anului III mi-am dat seama că nu vreau sa fac nici PR, nici fotografie. Mă învârteam în lumea muzicii electronice datorită cercului de prieteni, care au și creat, la un moment dat, o mini agenție de petreceri. Bineînțeles că asta presupunea branding și design de afiș, iar eu am fost acolo la momentul potrivit.

Înainte de a face ilustrație eram proaspătă studentă în București, la SNSPA - Comunicare și Relații Publice, exploram orașul la pas foarte mult, încercam să testez apele din advertising și cochetam cu fotografia de portret/fashion. Cert este că până la finalul anului III mi-am dat seama că nu vreau sa fac nici PR, nici fotografie. Mă învârteam în lumea muzicii electronice datorită cercului de prieteni, care au și creat, la un moment dat, o mini agenție de petreceri. Bineînțeles că asta presupunea branding și design de afiș, iar eu am fost acolo la momentul potrivit.

Înainte de a face ilustrație eram proaspătă studentă în București, la SNSPA - Comunicare și Relații Publice, exploram orașul la pas foarte mult, încercam să testez apele din advertising și cochetam cu fotografia de portret/fashion. Cert este că până la finalul anului III mi-am dat seama că nu vreau sa fac nici PR, nici fotografie. Mă învârteam în lumea muzicii electronice datorită cercului de prieteni, care au și creat, la un moment dat, o mini agenție de petreceri. Bineînțeles că asta presupunea branding și design de afiș, iar eu am fost acolo la momentul potrivit.

Ăsta a fost punctul zero al carierei mele în graphic design și, ulterior, ilustrație. Mereu am avut înclinație spre artele vizuale (fotografie, manipulare foto, grafică), foloseam deja din clasa a 9-a Photoshop-ul, astfel încât tranziția spre grafică a venit foarte natural, ca apoi sa descopăr timid ilustrația vectorială. Din punctul ăsta, bulgărele s-a rostogolit cu rapiditate împins de curiozitatea nemărginită pe care o simțeam.

Ăsta a fost punctul zero al carierei mele în graphic design și, ulterior, ilustrație. Mereu am avut înclinație spre artele vizuale (fotografie, manipulare foto, grafică), foloseam deja din clasa a 9-a Photoshop-ul, astfel încât tranziția spre grafică a venit foarte natural, ca apoi sa descopăr timid ilustrația vectorială. Din punctul ăsta, bulgărele s-a rostogolit cu rapiditate împins de curiozitatea nemărginită pe care o simțeam.

Ăsta a fost punctul zero al carierei mele în graphic design și, ulterior, ilustrație. Mereu am avut înclinație spre artele vizuale (fotografie, manipulare foto, grafică), foloseam deja din clasa a 9-a Photoshop-ul, astfel încât tranziția spre grafică a venit foarte natural, ca apoi sa descopăr timid ilustrația vectorială. Din punctul ăsta, bulgărele s-a rostogolit cu rapiditate împins de curiozitatea nemărginită pe care o simțeam.