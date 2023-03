Din extra în extraordinar: Despre meseria de gamer cu Ana Dumbravă

Despre oamenii remarcabili se spune, uneori, că au talent, noroc sau pe ambele și, de aceea, se bucură de succes și admirație. Însă, de cele mai multe ori, asistăm la vârful icebergului în ceea ce-i privește: vedem partea strălucitoare a meseriilor lor fără să luăm în considerare efortul, disciplina, sacrificiile și munca susținută să ajungă unde sunt.

De aceea, cea mai nouă serie pe care o găzduim pe RedBull.ro, Din extra în extraordinar , își propune să-ți facă cunoștință cu femei și bărbați pe care îi considerăm un model în meseria lor. Sunt acei oameni care dau întotdeauna totul și care știu că să ajungi în top înseamnă să construiești cu răbdare și consecvență. Vrem ca exemplul lor să te inspire și pe tine să fii cea mai bună variantă a ta în fiecare zi și să performezi la potențialul tău maxim.

Prima poveste pe care te invităm s-o descoperi este a Anei Dumbravă , cea mai bună jucătoare de CS:GO din lume.

Ana Dumbravă la HLTV Award Show 2022 în Stockholm, Suedia © theMAKKU/HLTV.org

Pe 14 ianuarie 2023, la Stockholm, în Suedia, a avut loc HLTV Award Show. Este cel mai prestigios eveniment din lume dedicat jucătorilor profesioniști din eSports. Aici, Ana ”ANa” Dumbravă , în vârstă de 23 de ani, a fost declarată cea mai bună jucătoare de CS:GO din lume.

CS:GO - Counter Strike: Global Offensive - este unul dintre cele mai populare jocuri online din lume și a fost lansat în 2014. Ana a început să-l joace la nivel profesionist în 2015, la diferite campionate din țară. După șapte ani de zile, împreună cu echipa internațională din care face acum parte, Nigma Galaxy , a câștigat cele mai mari turnee de CS:GO din lume, din Dallas (SUA) și Valencia (Spania), iar ea a devenit cea mai bună jucătoare din lume.

Rolul Anei în cadrul echipei este de main AWP (Arctic Warfare Police). Pe scurt, e sniper și elimină adversarii de la distanță cu arma cu lunetă.

Când nu se antrenează sau nu este la vreun campionat, Ana, originară din Rădăuți, Suceava, studiază la Facultatea de Științe și Ingineria Materialelor din Iași, pe care o va absolvi anul acesta. Apoi, ea intenționează să se mute în București.

Ne-am întâlnit cu Ana Dumbravă și-am aflat de la ea cum a devenit pasionată de gaming, de ce a ales să facă o carieră în eSports și cum se pregătește fizic și mental pentru competiții.

Ana Dumbravă și colegele ei din echipa Nigma Galaxy © Michal Konkol/ ESL

2022 a fost un an extraordinar pentru tine din punct de vedere profesional. Ce crezi că a contribuit la treaba asta?

2022 a fost ca un vis pentru mine. Fiecare campionat pe care l-am avut, l-am încheiat cu o performanță. În campionatul din Valencia nu am pierdut nicio hartă și nu am pierdut împotriva nimănui. Și pe plan individual am avut cel mai bun an, am făcut performanța cea mai bună dintre toate jucătoarele din toată lumea și am obținut trofeul pentru cea mai bună jucătoare de CS:GO din lume. Sunt încă în stare de șoc să știu că 2022 a contat atât de mult pentru mine, că am făcut tot ce s-a putut. Mai bine de atât nu se putea!

Pentru mine este foarte important să am această mentalitate de campion, să știi că orice șansă contează și că nu ar trebui să te lași bătut, chiar dacă suntem în vreo situație în care putem să pierdem. Mereu încerc să fiu pozitivă și să cred în mine. Mă ajută foarte mult să știu că sunt un jucător care merită și care muncește pentru obiectivul său și acest lucru m-a ajutat și mă ajută să progresez în carieră.

Ai modele care te inspiră să ai o astfel de atitudine?

Mă pasionează alți sportivi de performanță, cum ar fi Simona Halep sau Cristina Neagu . Mereu le-am admirat, de mic copil, și mă uitam la ele ca la niște idoli. Mereu încercam să văd cum aș putea și eu să ajung în acest punct, cum gândește un jucător sau un campion și ce ar trebui să fac și eu să aplic aceste lucruri.

La Cristina Neagu îmi place mentalitatea ei de campioană, discursul, dar și cum joacă, modul ei agresiv. Când mă uit la ea, știu că prinde mingea 100% și marchează. Încearcă mereu din răsputeri să aducă victoria pentru echipa sa. Și eu încerc să fac același lucru pentru echipa mea, chiar dacă provin din alt sport.

În ce fel te motivează distincția obținută la Stockholm?

Când am obținut acest premiu, am realizat că munca mea a dat roade. M-a motivat să muncesc mai mult și mai bine. Eu, fiind perfecționistă, cred că în orice moment al vieții mele puteam face mult mai bine decât am făcut. Încerc, în continuare, să fiu aceeași persoană deschisă la minte, să ajut echipa, să îmi fac munca perfectă în ochii mei.

Urmărește mai jos momentul în care Ana Dumbravă a fost desemnată cea mai bună jucătoare de CS:GO din lume, la minutul 38:00.

Cum ai descoperit CS:GO?

Totul a început în anul 2014. Atunci am decis să opresc activitatea mea de jucătoare profesionistă de fotbal din motive personale. De jocurile video eram pasionată încă de mică, fiindcă fratele meu mai mare m-a învățat cum să stau la calculator și ce jocuri să joc. Așa că în 2015 am început să joc profesionist pentru diferite organizații și echipe din România, iar în 2016 am intrat în prima mea echipă internațională.

Din 2016 și până acum am încercat să excelez, să performez, să iau cât mai multe trofee și să mă mândresc cu munca mea. Eram conștientă că nu o să fie ușor și că nu o să se întâmple acest lucru într-o clipită, într-un an de zile sau doi ani, dar sunt mândră pentru tot ce am putut să fac în acești ani și sper să continui pe viitor să am aceleași rezultate.

Ce ai simțit când ai început să joci CS:GO și ce te-a atras la acest joc?

Aveam 15 ani când am realizat că îmi doresc din toată inima să fiu jucătoare profesionistă. A fost chiar la începutul carierei mele. În 2014-2015 am văzut cu ochii mei pentru prima oară pe platforma Twitch un campionat de Counter Strike. Nu știam că există campionate de Counter Strike, nu știam că se fac astfel de evenimente pentru jucători profesioniști. Credeam că e doar un joc și atât. M-am uitat la o echipă feminină, dar și masculină, cum se jucau, cum erau la eveniment și câtă lume era atrasă de ceea ce făceau ei și, pur și simplu, m-am imaginat pe mine în locul lor, în scaunul lor și, de atunci, am spus că, “Da, o să lucrez, o să muncesc, o să dau tot ce am mai bun să fiu și eu acolo, să simt cum e să fii jucător profesionist”.

După ce ai luat decizia asta, cum ai început să-ți construiești drumul ca să-ți atingi obiectivele?

La început a fost destul de greu. Am fost ca oricare începător de Counter Strike, am încercat foarte mult să învăț meta-ul jocului și ce trebuie să faci pe fiecare hartă și în fiecare scenariu. Am sacrificat foarte mult din viața personală și din relațiile mele cu familia și cu prietenii pentru a mă concentra pe obiectivul meu.

Au fost multe alte lucruri pe care a trebuit să le învăț, cum ar fi comunicarea. În fiecare meci, trebuie să vorbești non stop, concis și corect, nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce trebuie. Pe urmă a trebuit să învăț anumite lucruri în joc, cum ar fi utilități sau tactici sau vorbirea codificată. Nu sunt o jucătoare perfectă în totalitate, încă lucrez la anumite aspecte, dar sunt mândră de ce am putut să fac în tot acest timp.

Este mult mai greu să rămâi pe primul loc decât să ajungi pe primul loc. Ana ”ANa” Dumbravă

Ai învățat multe pe cont propriu. Dar ai furat meseria de la alții?

Ca în orice domeniu, trebuie să furi și un pic de meserie de la alți jucători mai mari, mai experimentați. La 15 ani obișnuiam să mă uit la alți jucători profesioniști, să învăț de la ei, cum ar trebui să reacționez în timpul meciului, ce ar trebui să fac mai bine. Pe parcurs, am început să lucrez cu antrenori, cu psihologi care mă ajută să fie totul pus la punct, arma noastră principală fiind creierul. Totul vine de la creier, deci trebuie să ai o mentalitate de fier, să nu te lași pradă emoțiilor, să fii o persoană pozitivă, deschisă și așa mai departe

Ce ai luat din fotbal și-ai adus în gaming?

Mi-a fost mult mai ușor să învăț anumite lucruri datorită eticii, modului de lucru, spiritului de echipă pe care le aveam deja din fotbal. Mi-a fost mult mai ușor să mă adaptez și să învăț mult mai repede. A fost un avantaj de care m-am folosit mult în munca mea în eSports.

Cum s-a schimbat viața ta de zi cu zi când ai început să joci profesionist?

În trecut, programul meu a fost destul de haotic pentru că eu mi-l planificam și nu aveam atât de multă experiență. Mă ocupam de școală și de teme, apoi aveam un program dedicat jocului. Nu mai țin minte câte ore petreceam în fața calculatorului, erau destul de multe, dar aveam și pauze pentru că nu puteam să stau în fața calculatorului fără pauză, fără mâncare, fără să fac un pic de mișcare. Chiar și acum, ca jucătoare profesioniste, avem un orar strict în care avem pauze de masă, antrenamente la sală, ore cu psihologul. Deci avem un orar structurat, să nu ne simțim obosite, ne interesează foarte mult și sănătatea. Multă lume critică faptul că stăm foarte mult la calculator și poate să devină o activitate nocivă, dar nu este adevărat acest lucru. Dacă ai grijă de tine, de organismul și de creierul tău, e în regulă. Depinde de tine cât de serios ești cu treaba asta.

În ce fel te ajută psihologul să performezi?

Sportul nostru este comparat cu șahul pentru că în ambele arma este creierul și totul vine de acolo. Ne folosim reflexele, imaginația, creativitatea. Memoria vizuală este foarte importantă pentru că trebuie să învățăm foarte multe tactici. Deci, să ai un psiholog profesionist care a lucrat cu sportivi de performanță din sporturile tradiționale e o mână de ajutor pentru că te ajută să te descarci de energiile din viața personală. Cel puțin pentru mine a contat mereu să nu fiu ca un robot, dar nici să nu mă simt afectată pe parcursul meciurilor de problemele pe care le-aș putea avea în viața mea. Încerc să vorbesc liber cu psihologul meu, să îi spun ce probleme am și să încercăm să găsim împreună metode care să mă ajute să trec prin aceste momente. Un psiholog te ajută, te învață și te face să devii un jucător mai bun.

Ce sacrificii ai făcut să ajungi unde ești azi?

Mama mea a murit la o vârstă fragedă, când eram copil, iar tatăl meu a fost foarte afectat. De aceea, mie mi-a fost foarte greu să mă dezlipesc de el, să îl părăsesc pentru altceva. Când am început cu gaming-ul profesionist, am simțit că fac niște sacrificii petrecând mai puțin timp cu familia mea și cu tatăl meu, în mod special. Au fost și cazuri în care prietenii mei nu m-au înțeles și au decis să rupem legăturile. A fost o perioadă destul de întunecată pentru mine să pierd prieteni, să pierd timp împreună cu familia. Însă nu vreau să regret absolut nimic din tot ce am făcut în cariera mea. Sper să pot să recuperez și să îmi creez o relație mai bună cu familia mea și sper ca ei să fie mândri de mine pentru alegerile mele și să se bucure pentru mine. Asta e cel mai important pentru mine!

Echipa Nigma Galaxy din care Ana Dumbravă face parte © Stephanie Lindgren/ ESL

Care sunt planurile tale?

Prin 2018- 2019 mi-am propus două obiective: să sparg barerele din gaming dintre scena masculină și cea feminină și să ajut fetele și băieții talentați să înceapă o carieră în eSports. Am decis îmi creez aceste obiective când am realizat că am ajuns la un stadiu în care pot să fac performanță și pot împărtăși din ceea ce am învățat. Încă lucrez să ajut persoanele din România să dezvolte domeniul eSports. Însăși șefa de la ESL (Electronic Sports League) a spus: “Dacă o persoană, o fată din public, se uită la noi și își dorește același lucru, înseamnă că munca noastră are valoare și are sens în viața noastră.” Același lucru vreau să îl fac și eu. Chiar dacă e o singură fată în România care apreciază ceea ce fac și își dorește să facă același lucru, îmi doresc cu nerăbdare s-o ajut, s-o motivez și să o ajut în visurile ei.

Ești cea mai bună jucătoare de CS:GO din lume. La ce mai aspiri în continuare?

Este mult mai greu să rămâi la această performanță și să rămâi pe primul loc decât să ajungi pe primul loc. Ai mai multă presiune și mai multe responsabilități când trebuie să îți menții nivelul și locul împotriva celorlalte echipe. Ca jucătoare, asta încerc să fac, să nu las pe nimeni să îmi ia trofeele și premiile. Vreau să am în continuare rezultate cât mai bune, să îmi ajut echipa, să spargem bariera dintre sexe în eSports. Îmi doresc la un moment dat ca fetele să aibă oportunitatea să joace și să lupte împotriva băieților, de ce nu? Mai sper ca lumea să mă vadă cu alți ochi, să aprecieze mai mult cine sunt și ce ce fac. Acesta este în prezent obiectivul meu principal.

Ana Dumbravă în rolul personajului pe care-l joacă în CS:GO © GG Industry

Ți-a plăcut povestea Anei Dumbravă? Urmărește în continuare seria ”De la extra la extraordinar”. Data viitoare îți spunem ce presupune meseria de salvator montan.