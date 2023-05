Din extra în extraordinar: Meseria de salvator montan cu Sabin Cornoiu

A doua poveste pe care te invităm s-o descoperi este a lui

este singurul serviciu de salvare montană din România cu peste 118 ani de activitate înregistrată oficial, dintre care peste 53 de ani sub denumirea sa actuală. Peste 65.000 de persoane au fost salvate de serviciile Salvamont în tot acest timp.

Profesia de salvator montan e o profesie vocațională – nu prea poți s-o faci decât dacă-ți place. Ca să poți fi salvator montan, trebuie să iubești muntele și să ai în spate o activitate montană. Fie că vorbim de un om care a iubit să meargă pe munte și a făcut asta zi, noapte, vara, pe ploaie, pe vânt, fie că este un om care a practicat schiul sau alpinismul, speologia sau canyoning-ul, salvatorii montani sunt oameni care, la un moment dat, ca o împlinire a tot ce au făcut pe munte, trec la nivelul următor în care spun: ”Vreau ca tot ce-am acumulat să pun în salvarea de vieți.”

Profesia de salvator montan e o profesie vocațională – nu prea poți s-o faci decât dacă-ți place. Ca să poți fi salvator montan, trebuie să iubești muntele și să ai în spate o activitate montană. Fie că vorbim de un om care a iubit să meargă pe munte și a făcut asta zi, noapte, vara, pe ploaie, pe vânt, fie că este un om care a practicat schiul sau alpinismul, speologia sau canyoning-ul, salvatorii montani sunt oameni care, la un moment dat, ca o împlinire a tot ce au făcut pe munte, trec la nivelul următor în care spun: ”Vreau ca tot ce-am acumulat să pun în salvarea de vieți.”

Profesia de salvator montan e o profesie vocațională – nu prea poți s-o faci decât dacă-ți place. Ca să poți fi salvator montan, trebuie să iubești muntele și să ai în spate o activitate montană. Fie că vorbim de un om care a iubit să meargă pe munte și a făcut asta zi, noapte, vara, pe ploaie, pe vânt, fie că este un om care a practicat schiul sau alpinismul, speologia sau canyoning-ul, salvatorii montani sunt oameni care, la un moment dat, ca o împlinire a tot ce au făcut pe munte, trec la nivelul următor în care spun: ”Vreau ca tot ce-am acumulat să pun în salvarea de vieți.”

Lucrul acesta se face pe două nivele: angajați și voluntari. Multă lume nu înțelege de ce voluntarul, care în viața de zi cu zi poate fi inginer, medic, strungar, lăcătuș, pădurar, se face salvamontist. De ce face o școală doi ani de zile să obțină un atestat și, totuși, rămâne voluntar? Adică el are serviciul lui, are viață de familie și, în anumite momente, merge pe munte să salveze oameni. E o vocație, vine din interior, vrei să faci lucrul ăsta.

Lucrul acesta se face pe două nivele: angajați și voluntari. Multă lume nu înțelege de ce voluntarul, care în viața de zi cu zi poate fi inginer, medic, strungar, lăcătuș, pădurar, se face salvamontist. De ce face o școală doi ani de zile să obțină un atestat și, totuși, rămâne voluntar? Adică el are serviciul lui, are viață de familie și, în anumite momente, merge pe munte să salveze oameni. E o vocație, vine din interior, vrei să faci lucrul ăsta.

Lucrul acesta se face pe două nivele: angajați și voluntari. Multă lume nu înțelege de ce voluntarul, care în viața de zi cu zi poate fi inginer, medic, strungar, lăcătuș, pădurar, se face salvamontist. De ce face o școală doi ani de zile să obțină un atestat și, totuși, rămâne voluntar? Adică el are serviciul lui, are viață de familie și, în anumite momente, merge pe munte să salveze oameni. E o vocație, vine din interior, vrei să faci lucrul ăsta.

Ceilalți, care devin angajați, fac asta ca profesie. Suntem printre primele țări din Europa care au profesionalizat acest domeniu. România este prima țară în care această profesie este una reglementată, adică are un statut special. Peste tot în lumea asta, poți fi la serviciu de la 08:00 la 16:00, apoi pleci acasă. La Salvamont, ești la serviciu când ești la serviciu. Însă și când ești acasă, ești în tură operativă de la domiciliu și răspunzi la orice apel de urgență.

Ceilalți, care devin angajați, fac asta ca profesie. Suntem printre primele țări din Europa care au profesionalizat acest domeniu. România este prima țară în care această profesie este una reglementată, adică are un statut special. Peste tot în lumea asta, poți fi la serviciu de la 08:00 la 16:00, apoi pleci acasă. La Salvamont, ești la serviciu când ești la serviciu. Însă și când ești acasă, ești în tură operativă de la domiciliu și răspunzi la orice apel de urgență.

Ceilalți, care devin angajați, fac asta ca profesie. Suntem printre primele țări din Europa care au profesionalizat acest domeniu. România este prima țară în care această profesie este una reglementată, adică are un statut special. Peste tot în lumea asta, poți fi la serviciu de la 08:00 la 16:00, apoi pleci acasă. La Salvamont, ești la serviciu când ești la serviciu. Însă și când ești acasă, ești în tură operativă de la domiciliu și răspunzi la orice apel de urgență.

– aplicație pe care o pui pe telefon și îți arată permanent traseul pe care-l faci tu pe munte, locul în care te afli, câtă baterie mai ai la telefon, la ce altitudine te afli, și noi te putem găsi, dacă e nevoie. Este prima aplicație de acest fel din lume. Am lansat-o în 2014. Statul român a făcut o aplicație asemănătoare să vadă de unde sună oamenii abia după cazul Caracal.

Suntem primii care am făcut