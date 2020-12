Dansatoarea principală a lui Beyoncé demonstrează că femeile pot avea totul

Mamă, dansatoare profesionistă și antreprenoare, Dnay își pune familia pe primul loc. Vrea să știe că femeile își pot urma visurile fără să se simtă vinovate din cauza asta. Și vorbește și-n numele celor care suferă de despresie post-natală pentru că și ea a experimentat-o câteva luni după naștere. Spune ea, ”Dedică timp bebelușului tău, cât mai mult posibil. Și nu te simți vinovată dacă ratezi vreun job.” Dnay a fost recent creditată pentru coregrafia din ”Black Is King”, cel mai nou album vizual de la Beyoncé inspirat de muzica din "The Ling King: The Gift."

