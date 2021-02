Nimic nu-l oprește pe Pedro Burns, nici măcar o eclipsă de soare

Eram în Europa când a avut loc eclipsa totală din iulie 2019 din Chile, dar am rămas surprins de cât de întuneric era în miezul zilei. Am văzut fotografiile și clipurile de la eclipsa solară ale parapantistului Victor 'Bicho' Carrera din ziua aceea. Așa că atunci când am aflat că eclipsa se va repeta în decembrie 2020, am început să mă gândesc la cum ar fi să fiu pe bicicletă în timp ce are loc acest eveniment.