Robert Lazăr este un artist din București cu o mulțime de abilități învățate pe cont propriu, pe care și le-a exersat de-a lungul timpului, în căutarea succesului. A fost rapper (trupa lui s-a numit Dificulta), graffer (NEKO), MC, producător muzical, art director, a făcut parte din proiecte de muzică electronică precum Arapaima, Arme și Foreign Boys , iar azi creează artă 3D, fiind unul dintre cei mai cunoscuți creatori români de pe această piață. Aici a dat lovitura!

Lucrările sale, semnate Eurosadboy , personajul nostalgic născut din imaginația lui, care trăiește într-un univers autobiografic și fantastic depotrivă, pot fi admirate atât pe Instagram , cât și-n galeriile de artă, IRL (in real life). Și, evident, pot fi cumpărate.

Am vorbit cu Robert despre toate etapele creative prin care a trecut, despre cum a descoperit arta 3D, de ce crede că digitalul este viitorul și cum, în ciuda tehnologiei, tot emoțiile și sentimentele sunt cele care pun totul în mișcare.

Înainte să citești interviul, ascultă câteva dintre track-urile proiectului Arapaima:

Cum a început povestea ta în creație?

Mi-am început cariera în creație prefăcându-mă că sunt rapper. La un moment dat, m-am întâlnit cu un prieten vechi din cartier, el mi-a zis mie că scrie versuri și eu i-am zis lui că scriu versuri și a rămas să ne întâlnim. De fapt, niciunul dintre noi nu scrisese versuri. (râde) Dar, până ne-am întâlnit, am scris niște versuri și am început o formație.

Când eram mic, eram obsedat de hip-hop. Unchiul meu mi-a băgat asta în cap. Îmi amintesc că la 6 ani înregistram pe casete, aveam reportofon, că maică-mea lucra în presă, compuneam melodii. Ulterior, când am intrat la liceu, am descoperit toate artele hip-hop-ului, să zic așa, toate aspectele lui. În clasa a XI-a am picat în clasă, cu un băiat care era graffer super bun; eu eram toy, așa se cheamă grafferii care nu știu multe, și de la el am deprins această fascinație. În paralel, cântam și rap, și am ajuns să-mi fac singur instrumentalele, pentru că nu se găseau. Nu prea aveam internet pe vremea aia. La primul meu concert și primul ”album” – un CD pe care am pus patru melodii, mi-am făcut propria copertă – am încercat să acopăr toate zonele de creație, și muzicală, și vizuală.

Hotline © Eurosadboy

Care era numele primei tale trupe de hip-hop?

Prima trupă din care am făcut parte se numea Dificulta, iar primul album era o colecție de piese cu tentă socială. Am fost foarte mândri de el la vremea aia. Se numea ”Antiviolență” sau ceva de genul ăla. Aveam 14-15 ani. Eu am copilărit în anii `90, în cartierul Colentina, dar mergeam mult și-n Pantelimon fiindcă rudele mele stăteau acolo și le vizitam des. Atunci era o problemă foarte mare cu heroina, mi-am și pierdut prieteni din cauza asta. Pe vremea aia era multă violență în România, vedeai și la știri, nu-mi convenea deloc. Nici eu nu provin dintr-un mediu extraordinar de pacifist. Eram anti-lucruri care fac rău omenirii.

De ce ai continuat cu muzica?

Am descoperit că o tratez ca și catharsis: pur și simplu, mă eliberez de sentimente. Încă de când eram rapper, am descoperit această superputere. Când încercam să comunic ceva, decât să îmi iau inima-n dinți și să-mi fac curajul să confrunt situația face-to-face, mai bine compuneam o melodie. Agățam gagici așa, o făceam pe mama să plângă când greșeam și compuneam o melodie că-mi pare rău. Niciodată n-am vrut să fac bani din muzică, mereu am încercat s-o păstrez ca pasiune. Așa fac și azi. Dacă nu sunt inspirat, nu pot să creez, trebuie să simt ceva și să vreau să comunic acele sentimente, de multe ori fără să le înfrunt. Mă eliberez de ele vizualizându-le.

Cyberpunk Dacia © Eurosadboy

Mai păstrezi ce ai compus în perioada aceea?

Nu știu pe unde sunt majoritatea pieselor. Am încercat să caut pe net, dar nu mai există. Nu m-am gândit niciodată că those would be my best years, astfel încât să le păstrez, și multe s-au pierdut. Principalul scop a fost să creez muzică și să mă eliberez de ea, că de-aia nici n-am păstrat-o; nu vreau să păstrez gândurile dureroase, le dau afară și după aia… să-și găsească singure drumul în lume.

Când ți-ai dat seama că în muzică nu ai neapărat un viitor, că, deși te pasionează și muncești, nu reușești să treci la următorul nivel? În calitate de producător, ai colaborat cu Alex Velea și cu băieții din Golden Boy Society, printre alții...

A fost un prag psihologic, când am trecut de 30 de ani. Mi-am dat seama că sunt 15 ani de când fac lucrul ăsta și că, deși lumea îmi zicea că sunt bun, începeam să mă îndoiesc de absolut orice, inclusiv de mine. Dacă toată lumea îmi zice că sunt bun, dacă rezultatele aparent sunt acolo – am pus muzică la Untold, la Electric Castle, la ce festival vrei tu din România – why don’t I make it? După ce am trecut de 30 de ani, am tras linie. Niciodată nu mi-a plăcut să fac un singur lucru, așa că m-am lăsat de muzică și mi-am luat job ca Art Director. N-am lucrat niciodată nicăieri în viața mea și ăla a fost primul meu job, la care am renunțat de curând, pentru că am simțit că nu mai am unde să mă duc de-acolo.

Day 7 © Eurosadboy

Ce însemna succesul în muzică pentru tine?

Să trăiesc din asta, iar eu nu trăiam din asta. Făceam absolut toate lucrurile pe care le poate imagina un om, după cum le-ai listat și tu – de la a face muzică electronică sub trei pseudonime și alte două proiecte electronice distincte, la a face pop pe la Golden Boy, pe la Universal și la Global. I tried to do it all and I still didn’t have money to buy McDonald’s. Când ajungeam la un studio și toată lumea era fancied up, cu ochelari de designer și mie îmi chiorăiau mațele în timp ce le compuneam instrumentalul, aveam gândurile astea: ”Eu de ce nu sunt așa, deși fac totul de atâta timp?” Și, ușor-ușor, m-am ”dezîndrăgostit” de muzică.

De ce crezi că nu ai ajuns unde ți-ai dorit, că munca nu te-a dus nicăieri?

Am avut mereu o problemă în a colabora cu oamenii. Nu-mi place să fiu fake social și să-mi ies din zona de confort, să comunic cu oamenii doar ca să-mi ating un scop. Dacă nu vine natural, foarte bine – și natural a venit arareori.

Consumer © Eurosadboy

Când ai început să explorezi zona de artă digitală?

Am descoperit arta vizuală 3D din greșeală. A venit un prieten pe la mine, graphic designer, care primise task să facă o chestie în 3D. Practic, era cu laptopul la mine acasă, we were hanging out, am văzut cât de ușor e programul lui și am zis: ”De ce să nu mi-l instalez și eu?”. Mi l-am crack-uit în ziua aia și am fost obsedat de-atunci. Ulterior, am început să primesc confirmări, în sensul că lumea îmi cerea mai mult coperți decât îmi cerea instrumentaluri. (râde) Când am văzut că interesul în această direcție e mult mai mare decât cel pentru muzica mea, am zis să mă dedic mai mult zonei ăsteia; până la urmă, nu mai sunt chiar tânăr, am trecut de 30 de ani de câțiva ani și trebuie să mă gândesc și la aspectul financiar.

Din prima clipă în care mi-am instalat acel software pe care-l folosesc și-n ziua de azi, Cinema 4D, mi-a plăcut la nebunie. Pe vremea aia, eram într-o perioadă de tranziție. Abia începuse pandemia și, chiar dacă mai aveam tentative de a fi muzician, nu mai existau prea multe șanse să pun muzică, așa că aveam mult timp liber. Țin minte că aveam săptămâni întregi în care mă trezeam, mă puneam la calculator, deschideam Cinema 4D și, până mă culcam, nu făceam altceva decât asta. Asta s-a întâmplat săptămâni întregi, de dimineața până seara. Cam așa funcționez cu orice: pe mine nu mă pasionează chestii, mă obsedează chestii.

Warm Metal Heart © Eurosadboy

Ce te-a atras la arta 3D?

Faptul că am descoperit un domeniu despre care nu știam nimic, dar care mă fascina vizual. Țin minte când am văzut prima dată un loop 3D care mi-a spart fața. Era videoclipul de la melodia aia ” I’m blue da ba dee da ba da ”, aia cu extratereștrii ăia obosiți. (râde) Mă gândeam: ”Cum fac oamenii ăștia chestiile astea?”. Și a fost un șoc să aflu cât e de ușor. Adică mi-am downloadat software-ul și până la sfârșitul zilei aveam prima lucrare, care arăta wow. Și faptul că am reușit să creez ceva de care să fiu mândru și care să-mi placă într-un domeniu despre care n-aveam habar, în câteva ore, m-a captivat total.

Lumea nu tinde să prețuiască cine ești, omul, ci doar produsul. E greu de explicat de ce 15 ani de experiență valorează mai puțin decât un an de experiență, în condițiile în care creez artă din aceleași considerente, mă dedic cu aceeași îndârjire. Eurosadboy

Când ți-ai dat seama că povestea asta cu arta 3D poate duce undeva?

Când am început să fac bani. Asta mi-a lipsit în muzică. În plus, nu cred că mai aveam nevoie de o extra confirmare că sunt bun. Pur și simplu știam că, dacă sunt profesionist, trebuie să fiu plătit. În clipa în care am început să fac bani din artă vizuală, să-mi ceară lumea artwork-uri și să-mi accepte sumele pe care le ceream, mi-am dat seama că drumul e bun. Iar sumele pe care le cer pentru arta mea digitală sunt de N ori mai mari decât dacă le-aș fi vândut un instrumental, ceea ce e puțin ironic, pentru că în muzică am 15 ani de experiență, I know the INs and OUTs. Însă lumea nu tinde să prețuiască cine ești, omul, ci doar produsul. E greu de explicat de ce 15 ani de experiență valorează mai puțin decât un an de experiență, în condițiile în care creez artă din aceleași considerente, mă dedic cu aceeași îndârjire. Ca o ironie a sorții, și-n muzică, și-n arta vizuală, lucrurile pe care le fac la mișto, de obicei sunt cele mai populare.

Ultra Feelings © Eurosadboy

Cum l-ai creat pe Eurosadboy și universul lui?

N-a fost plănuit nimic, sunt pur și simplu gândurile mele. Cine mă cunoaște, poate să le sincronizeze cu ce am povestit despre mine. De exemplu, Dacia pe care o folosesc; Dacia 1310 a fost prima mașină a familiei mele. Mama a fost cea care a avut permis prima dată, era o Dacie roșie cumpărată cu 150$, plină de rugină; mi-a marcat o mare parte din copilărie și îmi place pur și simplu design-ul Daciei. Pe lângă asta, a fost și o parte plănuită, în sensul că mă gândeam cum să ies din turmă, cum să mă fac remarcat. Am zis că, dacă îmi place Dacia și mă reprezintă, de ce să nu o folosesc în cât mai multe rânduri? Mi se pare un contrast interesant, de tehnologie veche pusă într-un context nou care, până la urmă, e parte din noi, fie că vrem sau nu. Trecutul s-a întâmplat și asta este, trebuie să-l sărbătorim.

Partea cu viitorul, din nou, mă reprezintă foarte mult. Eu tind să nu trăiesc în prezent; doar în trecut și viitor. Ori sunt hiper-nostalgic, ori hiper-entuziasmat pentru ce va urma, așa că mereu arta mea tinde să pară ori prea din viitor, ori prea din trecut, ori undeva între; niciodată în prezent.

Hardware Flesh © Eurosadboy O mare parte din lucrările mele sunt triste tocmai pentru că sunt cathartice; dacă sunt fericit, nu-mi vine să creez artă, nu-mi vine să mă eliberez de sentimentul ăla. Eurosadboy

Eurosadboy și universul lui e autobiografic?

Da. Puțin abstractizat, dar în mare parte mă reprezintă. O mare parte din lucrările mele sunt triste tocmai pentru că sunt cathartice; dacă sunt fericit, nu-mi vine să creez artă, nu-mi vine să mă eliberez de sentimentul ăla. Vreau să-l ”capturez”. Tocmai de-asta consider că și numele este ales potrivit, pentru că „Euro” reprezintă multe caracteristici europene pe care eu le prezint, iar „Sad boy”… se înțelege. Bine, e mult mai ușor să faci oamenii triști decât fericiți, între noi fie vorba. (râde)

E o stare pe care o ai dintotdeauna în tine sau e o stare pe care o ”hrănești” ca să nu pierzi input-ul creativ pe care ți-l oferă?

Am, ca mulți oameni din secolul 21, depresie și anxietate. Lumea îmi zice că eu caut activ supărarea, dar nu știu să exist altfel. Însă eu pot să văd frumusețea în supărare. Dacă experiența umană îți aruncă multă supărare, asta este. Trăiește-o, bucură-te de ea, simte-o. Nu o caut activ, ea mă caută pe mine. Tind să petrec mult în zona asta de singurătate și să-mi alimentez, astfel, arta. Sigur, aș putea să ies la o plimbare, dar n-ar fi productiv. (râde)

Când a început să fie văzut Eurosadboy și care a fost primul moment în care cineva ți-a văzut o lucrare și a vrut s-o cumpere?

NFT-urile au fost trigger-ul care m-au făcut să zic, ”Wow, I’m the shit”. Prima oară m-am apucat de NFT-uri tot din greșeală, nici nu știam ce sunt. Mă chinuiam să înțeleg crypto încă de când a apărut, dar niciodată nu l-am prins. Am discutat cu un băiat odată să facem un proiect colaborativ, genul ăla de proiect în care toți au aceeași animație și fiecare artist trebuie să-și pună twist-ul unic asupra lui. Am discutat cu el să fac parte din proiectul lui și, la câteva zile după aceea, am observat că el a publicat o lucrare care semăna izbitor cu ultima mea lucrare. Am considerat că m-a plagiat. L-am confruntat, el a zis că nu a plagiat, că este o temă explorată demult. Eu am zis, ”Ok, sunt teme explorate demult de toată lumea, nu e ceva extraordinar. Dar felul în care le-ai combinat, coincidența temporală – faptul că abia ne-am cunoscut online – și ultima mea lucrare seamănă izbitor cu ultima ta lucrare... ”. Ce m-a șocat însă a fost că el a pus lucrarea pe care eu am considerat-o plagiată pe un site, la vânzare. Și site-ul ăla de vânzare zicea ceva de NFT-uri, de blockchain, din nou, n-am înțeles despre ce e vorba.

Murky © Eurosadboy

Am zis, ”Dacă băiatul ăsta, scammer-ul ăsta, poate să fure și să înțeleagă crypto, și blockchain, și NFT, eu de ce n-aș putea? Sunt autodidact, până la urmă, în orice fac. Hai să învăț și lucrurile astea”. Le-am descoperit, le-am săpat și am început să public NFT-uri prin octombrie 2020, iar prin primăvara anului 2021 a explodat. A fost o lună în care am făcut echivalentul în bani cât nu făcusem în 10 ani anteriori. Am fost puțin șocat de ce se întâmplă și am început să mă dedic din ce în ce mai mult zonei ăsteia de artă digitală. Întotdeauna am știut că arta digitală are valoare și că, in the end, this must come to something, dar considerentele funcționale din care m-am convins să mă apuc de 3D au fost că văd un viitor apropiat în care toată lumea are 3D printuri și poate printa chestii, dar tot e nevoie de oameni să modeleze chestii; de exemplu, eu vreau să-mi downloadez o cănuță, dar această cănuță trebuie să existe în format digital, cineva trebuie s-o facă. Și am zis că vreau să fiu unul din oamenii ăia.

Ulterior, am descoperit că nu-mi place atât de mult să fiu designer de produs, îmi place să creez artă: e mult mai permisiv și fun. Am rămas pe considerentul că nu mai facem lucruri digitale ca să fie printate, facem lucruri digitale ca să rămână digital, pentru că digitalul e valoros, până la urmă, toată lumea îl folosește. Dacă stai să te gândești, până și wallpaper-urile de telefon sunt artă digitală. Nimeni nu știe cine le-a făcut, deși toată lumea le folosește.

We are one © Eurosadboy

Cum e să te trezești într-o dimineață și să vezi că ai atâția bani în cont? Cum te-a motivat aspectul ăsta?

Ducându-mă pe rabbit hole-ul NFT-urilor, am descoperit – de fapt, am înțeles în sfârșit – ce înseamnă și blockchain, și crypto, care e toată valoarea intrinsecă din spate și de ce sunt așa de importante pentru omenire. N-a fost un moment în care să zic, ”Wow, câți bani am, hai să continui să fac mai mulți bani”. (râde) Am început să mă gândesc de ce-mi dă lumea banii ăștia, în primul rând: care este valoarea pe care eu le-o pot aduce lor? Care e treaba cu lumea asta nouă, în care am deschis ușa și m-au primit? Și, săpând, am zis că e definitely ceva de viitor, din care vreau să fac parte; încă un layer abstractizat al omenirii, așa evoluăm mereu, se mai adaugă un element complicat la lifestyle-ul nostru.

Cine mă știe, zice că am devenit cryptomaniac, pentru că sunt 100% convins că o mare parte din viitorul omenirii va fi bazat pe blockchain. Văd valoarea în NFT-uri dincolo de specula imediată pentru bani, pentru care sunt folosite acum, și de-asta mă dedic mai mult în direcția asta. Pe lângă aspectul financiar, sunt sigur că e ceva de viitor, din care vreau să fac parte. Mereu mi-a plăcut să contribui la tehnologii emergente, să cred că pot schimba lumea sau, nu știu care e termenul, sufăr de mine. (râde) Poate și eu voi face un NFT care schimbă o mentalitate, care pornește un trend care declanșează un butterfly effect și, cumva, ajung să-mi pun și eu amprenta asupra lumii. Până la urmă, that’s all you leave behind, memories. Asta e una dintre șansele care mi-au fost oferite să fac ceva meaningful, pentru că e prima oară când segmentul pe care mi l-am ales este job-ul nr. 1 căutat la ora actuală. S-a nimerit, I got lucky!

Cyberpunk Girl © Eurosadboy

Ce spun oamenii care au cumpărat NFT-urile tale despre ceea ce creezi?

Cumva, poveștile sunt diverse, adică eu am un motiv pentru care fac fiecare artă și, dacă nu am, îi găsesc motivație ex post facto, adică pot să văd după ce am făcut-o, ”Hmmm, asta am vrut să zic. Ăsta era gândul care mă măcina”. Dar, de cele mai multe ori, nu se potrivește explicația mea cu ce vede cumpărătorul; beauty is in the eye of the beholder, colecționarul vede ce vrea el.

Țin minte un colecționar român, care mi-a cumpărat lucrarea ” Ethereal ” de pe Foundation și, ulterior, a revândut-o pentru 8x profit în două săptămâni. El mi-a povestit ce a văzut el interesant la lucrarea aia și mi s-a părut super interesantă povestea. Eu am făcut-o pentru că reprezenta un pic parcursul meu și descoperirea NFT-urilor: e vorba de o mână care ține simbolul ethereum-ului, puțin spartă, cu șerpi, într-un fundal de vis. Dar el a văzut în povestea aia altceva: mi-a povestit că abia i s-a născut fetița și că NFT-ul ăla este un cadou pe care vrea să i-l facă când o să crească; considera că și ea s-a născut în vremuri tumultoase, exact cum a interpretat el povestea din spatele lucrării mele. Ulterior a vândut-o, deci nu știu cu cadoul; s-ar putea să-i facă un cadou mai scump pentru că, până la urmă, a făcut un profit bunicel, dar... mai vedem. (râde)

HIM © Eurosadboy Am, ca mulți oameni din secolul 21, depresie și anxietate. Lumea îmi zice că eu caut activ supărarea, dar nu știu să exist altfel. Însă eu pot să văd frumusețea în supărare. Eurosadboy

Unde te afli tu printre creatorii de NFT-uri din România?

Din punct de vedere al realizărilor financiare, nu cred că-s cel mai bun din România nici pe departe. Aș putea să zic acum 20 de artiști din România care vând mai bine decât mine. Sunt mulți fotografi, de exemplu, care o duc bine pe zona de NFT-uri, ei au profituri de sute de ethereum. Eu nu încă. Dar motivul pentru care lumea mă abordează atât de mult pentru NFT-uri e și faptul că sunt foarte vocal pe tema asta și am fost de dinainte să mă apuc efectiv de asta. Multă lume face și tace, mie îmi place să și vorbesc despre subiect, îmi place să educ lumea.

Ce planuri ai?

Nu pot să zic că am un plan. Niciodată n-am avut un plan, mereu am încercat să o țin natural, pentru că planurile sunt marfă să le faci, dar nu sunt marfă să le urmărești, mai ales când ai posibilitatea mereu de a veni cu idei noi și de a le implementa. Îmi place mereu să las lucrurile deschise. Nici nu prea am mai publicat artă de ceva vreme, pentru că NFT-urile au declanșat ceva ce nici n-aveam în vedere până acum. De fiecare dată când public un NFT nou, consider că trebuie să fie mai bun decât anteriorul, iar asta creează o presiune pe mine și mă face să mă gândesc la colecționarul artei mele din clipa în care o fac; ceea ce e periculos de aproape de compromisurile pe care le făceam în muzică și am văzut la ce au dus compromisurile respective. Deci prefer să nu fac aceleași greșeli și în arta vizuală, să ajung să n-o mai iubesc. De-asta, nu forțez în clipa de față creația de artwork-uri per se – dacă-mi ies, bine, dacă nu-mi ies, iarăși bine.

Asian Sad Girl © Eurosadboy

N-am un plan de release stabil, nu operez ca o agenție. Pur și simplu încerc să fiu cât mai true to myself. Am multe proiecte de freelancing și toate fac parte din sfera asta. Adică, și dacă nu fac artă în mod direct, tot contribui prin proiectele pe care le derulez cu alții: le fac design-uri de NFT-uri, fac parte din proiecte de NFT-uri în calitate de consilier pe probleme funcționale. Îmi folosesc toate cunoștințele pentru a face lucruri în direcția asta când nu îmi iese arta. Decât să stau să mă holbez la calculator și să mă forțez să fac ceva care n-o să-mi placă, din considerente total nepotrivite, prefer să îmi pun mintea la treabă cu tot ceea ce știu.