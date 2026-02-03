Află de ce Max Verstappen a ales numărul 3 pentru 2026

Din 2022, anul după ce a câștigat primul său titlu de campion mondial de Formula 1, Max Verstappen a folosit 1 ca număr de pilot. În fiecare sezon, mașina cu numărul 1 este rezervată campionului sezonului precedent. Lando Norris a ales să preia mantaua mașinii cu numărul 1 pentru sezonul 2026, forțându-l pe Verstappen să aleagă ceva nou.

Va fi 3 numărul magic pentru Max Verstappen în 2026? © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

Alegerea sa nu este o decizie impulsivă. Verstappen a avut un număr în minte de mult timp. Înainte de dezvăluirea noii mașini a fiecărei echipe în următoarele câteva săptămâni - vezi mai jos toate celelalte schimbări de numere ale piloților - Verstappen a explicat exact de ce a făcut schimbarea.

Înainte de prima sa victorie în campionat, el a folosit numărul 33, dar va trece la cifra 3 pentru sezonul 2026. Trei a fost întotdeauna cifra sa preferată, dar a rămas cu numărul 33 pentru că cifra 3 era deja folosită la acea vreme.

Cifra mea preferată a fost întotdeauna 3, în afară de cifra 1

Într-un interviu cu Viaplay despre noul său număr, împărtășit pe Formula1.com , el a spus: „Nu va fi numărul 33. Cifra mea preferată a fost întotdeauna trei, în afară de unu. Acum putem schimba, așa că va fi 3. Numărul 33 a fost întotdeauna bun, dar îmi place mai mult un 3 decât două. Întotdeauna am spus că reprezintă noroc dublu, dar am avut deja norocul meu în Formula 1."

Cifra trei are ceva istorie la Red Bull. A fost numărul folosit de Daniel Riccardo. De-a lungul anilor, a devenit sinonim cu pilotul australian. Prin urmare, alegerea numărului de către Verstappen înseamnă mai mult decât simpla eliminare a unui trei din fața mașinii sale. El a trebuit să se asigure că Riccardo a fost de acord cu decizia.

Flashback la numărul 33 © Red Bull Content Pool

Verstappen i-a cerut personal lui Ricciardo permisiunea de a folosi cifra. Așa cum era de așteptat, acesta a fost de acord. Regulile spun că un număr nu este liber până când nu a fost folosit timp de două sezoane consecutive. A trecut mai puțin de la ultima cursă a lui Riccardo, așa că Verstappen a trebuit să solicite permisiunea de a-l folosi și apoi să confirme acest lucru cu FIA.

Verstappen a glumit înainte că i-ar fi plăcut să folosească numărul 69, dar tatăl său l-a convins să nu o facă.

Istoria împărtășită cu Riccardo

Foștii coechipieri au o istorie lungă © Getty Images/Red Bull Content Pool

Riccardo și Verstappen continuă să aibă o relație bună, după ce s-au înțeles bine în perioada în care au concurat împreună, iar acest lucru i-a ajutat inevitabil pe cei doi să ajungă la un acord cu privire la cifra 3.

Vorbind pentru Sky Sports spre finalul perioadei lui Ricciardo la Racing Bulls, Verstappen a declarat: „Daniel și cu mine, desigur, ne cunoaștem de foarte mult timp. Am avut întotdeauna o relație excelentă, o prietenie grozavă și mult respect unul față de celălalt, așa că este pur și simplu un tip minunat. Ne înțelegem bine, totul vine natural. Nu există nimic fals; pur și simplu ne înțelegem și suntem relaxați. Așa suntem noi. Cu siguranță va fi amintit ca un pilot foarte rapid, cred că toată lumea știe asta, dar și ca un tip grozav în paddock.”

Daniel Ricciardo și Max Verstappen circa 2018 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Iar Ricciardo nu s-a ferit să își exprime respectul pe care îl are pentru Verstappen. La finalul anului 2024, el a vorbit despre ascensiunea olandezului, spunând: „Evoluează la un asemenea nivel de calm, stăpânire de sine și încredere – asta este cel mai impresionant lucru acum.” Acest succes și respect reciproc explică de ce au fost coechipieri atât de eficienți, având un rol-cheie în cariera partenerului lor. Pentru Ricciardo, Verstappen este mai mult decât un simplu pilot. În același interviu, el a spus că a reușit să „vadă latura umană din spatele competitivității”, pe care nu toată lumea ajunge să o vadă.

De când piloților li s-a permis pentru prima dată să își aleagă propriile numere, în sezonul 2014, Verstappen este doar al doilea pilot care a ocupat cifra 3. Între acel moment și 1996, numerele piloților din sezon erau stabilite în funcție de clasamentul Campionatului Constructorilor din sezonul precedent. Înainte de asta, numerele erau fie alocate echipelor pentru perioade lungi de timp, fie decise de organizatorii fiecărei curse. Astfel, el este doar al doilea pilot care poate spune că cifra 3 e a sa.

Pregătirea sezonului 2026: ce se întâmplă?

Înainte ca acțiunea să înceapă, fiecare echipă își va dezvălui noile monoposturi în cadrul unor evenimente speciale. Ordinea prezentărilor a fost deschisă de Oracle Red Bull Racing și Visa Cash App Racing Bulls, la un eveniment de lansare organizat alături de noul partener de motoare, Ford.

Evenimentul a avut loc la Michigan Central Station, care a fost transformată în 2024. Vezi câteva fotografii cu noile și spectaculoasele scheme de culori, mai jos:

Michigan Central Station din Detroit a fost locul de lansare © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool Martin Šonka a prezentat noua livree a Oracle Red Bull Racing © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool Echipa Oracle Red Bull Racing cu noul echipament © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Finisajul lucios este o aluzie la moștenirea echipei © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Un nou design îndrăzneț pentru o nouă eră îndrăzneață © Oracle Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Livrea este dezvăluită în fața unei mulțimi în așteptare în Detroit © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool Arată bine: Noua livree Racing Bulls pentru 2026 © VCARB/Red Bull Content Pool Accente albastre elegante trasează contururile © VCARB/Red Bull Content Pool Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad și Peter Bayer © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Apoi, testele de pre-sezon încep pe 26 ianuarie, pe Circuit de Barcelona-Catalunya. Este primul dintre cele trei evenimente de testare, primul fiind unul privat, care se desfășoară pe parcursul a cinci zile.

Având în vedere că regulamentul s-a schimbat pentru sezonul 2026, este foarte probabil să vedem monoposturi considerabil diferite odată ce vor fi dezvăluite. Prin urmare, testele vor fi mai importante decât în ultimii ani, pe măsură ce piloții și echipele se familiarizează cu noile lor mașini.

Va fi o cursă pentru a fi gata la timp pentru Marele Premiu al Australiei © Getty Images / Red Bull Content Pool

Apoi, odată ce testele sunt finalizate, echipele se vor pregăti pentru primul Mare Premiu al sezonului, care va avea loc la Melbourne, Australia, pe 8 martie.

Toate numerele piloților pentru 2026

Toate numerele piloților pentru sezonul 2026 au fost confirmate. Lista completă este:

Max Verstappen - 3

Isack Hadjar - 6

Oscar Piastri - 81

Lando Norris - 1

Pierre Gasly - 10

Franco Colapinto - 43

Fernando Alonso - 14

Lance Stroll - 18

Gabriel Bortoleto - 5

Nico Hulkenberg - 27

Sergio Perez - 11

Valtteri Bottas - 77

Charles Leclerc - 16

Lewis Hamilton - 44

Oliver Bearman - 87

Esteban Ocon - 31

George Russell - 63

Andrea Kimi Antonelli - 12

Liam Lawson - 30

Arvid Lindblad - 41

Alex Albon - 23

Carlos Sainz - 55

Niciunul dintre ceilalți piloți care revin din sezonul trecut nu și-a schimbat numărul. Cu toate acestea, câțiva piloți revin în sport, iar unul își face debutul.

Verstappen și Pérez împart podiumul pentru a patra oară în 2024 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Valtteri Bottas a folosit de mult timp numărul 77, așa că revine la acesta, după ce l-a integrat în mare parte din brandingul său în ultimii ani. Sergio Perez revine și el la numărul 11, pe care l-a folosit întotdeauna ca un omagiu adus lui Ivan Zamorano, fotbalistul său preferat.

În cele din urmă, Arvid Lindblad, singurul debutant din acest an, va concura cu numărul 41. L-a ales din două motive. În primul rând, 41 este cel mai apropiat echivalent vizual al inițialelor sale, AL. De asemenea, numărul 41 nu a mai fost folosit niciodată în Formula 1, așa că va fi un număr unic pentru Lindblad. El speră ca acesta să devină sinonim cu numele său în anii următori.

Ca una dintre puținele schimbări pentru sezonul 2026, Max Verstappen va face tot posibilul să preia mașina cu numărul 1 convertit pentru sezonul 2027.