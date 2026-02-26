F1: Testele de iarnă se încheie înainte de startul sezonului 2026

După trei zile de acțiune la al doilea test pre-sezon 2026 din Bahrain, pregătirile de iarnă pentru noul sezon de Formula 1 s-au încheiat, toate privirile fiind îndreptate acum către prima cursă a sezonului, la Melbourne.

Pentru Oracle Red Bull Racing, aceasta a fost o nouă oportunitate de a lucra cu mașina RB22 și cu noile sisteme de propulsie Red Bull Ford Powertrains. Pe parcursul celor trei zile petrecute în Bahrain, echipa a parcurs 329 de tururi (1.780 de kilometri), în timp ce peste 5.000 de kilometri au fost parcurși pe parcursul întregii perioade de pregătire de iarnă - care a inclus două sesiuni în Bahrain și shakedown-ul din Barcelona.

Cred că ne-am pregătit cât de bine am putut pentru testele din Bahrain, iar echipa a făcut o treabă excelentă acolo.

01 O sesiune de succes pentru Max Verstappen

După ce a acumulat un total de 204 tururi în timpul ultimei sesiuni de teste - una dintre cele mai mari înregistrări din întregul pluton - Max Verstappen a înregistrat în cele din urmă al cincilea cel mai bun timp, de 1m 33.109s. Programul olandezului a constat în principal în simulări de curse și în lucrul la setările mașinii.

„A fost o săptămână de succes. În timpul curselor mele am finalizat de fapt întregul program, așa că avem o mulțime de date de analizat. Cred că ne-am pregătit cât de bine am putut pentru testele din Bahrain, iar echipa a făcut o treabă excelentă acolo. Evident, mai avem mult de lucru pentru a ne îmbunătăți ritmul și la asta vom lucra", a declarat cvadruplul campion mondial Max Verstappen.

02 Isack Hadjar, entuziasmat pentru Melbourne

Isack Hadjar , care se pregătește pentru primul său sezon ca pilot Oracle Red Bull Racing, a parcurs un total de 125 de tururi în timpul celei de-a doua runde de teste, înregistrând un timp de 1m 34.511s în cel mai bun tur al său. Francezul s-a concentrat în principal pe testarea modificărilor de configurație și pe analizarea comportamentului mașinii în timpul curselor lungi cu încărcături mai mari de combustibil.

„Am profitat la maximum de ultima zi de teste. Am testat o mulțime de schimbări de configurație și toate au avut sens, așa că mă simt bine în legătură cu direcția în care am mers. Ritmul pe turele lungi și cu mult combustibil a fost, de asemenea, bun. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am învățat în această săptămână și aștept cu nerăbdare startul sezonului în Melbourne", a declarat Hadjar.

03 Ce a învățat directorul de echipă?

Directorul echipei Laurent Mekies a subliniat că testele din acest an au fost deosebit de interesante datorită noii generații de mașini și unități de putere.

"Cele trei serii de curse din Barcelona și Bahrain au fost fascinante din mai multe motive - de la tehnologia unităților de putere, combustibil și aerodinamică până la schimbările de pneuri. Suntem mândri de ceea ce s-a realizat cu primele unități de propulsie Red Bull Ford. După două săptămâni de teste în Bahrain, avem în spate o cursă solidă, ceea ce este o mare realizare pentru o echipă care lucrează la un motor nou", a declarat Mekies.

„În ceea ce privește ierarhia reală în grilă, vom vedea primele indicii abia în calificările din Melbourne. Acum începe cursa și știm că mai avem mult de lucru pentru a ajunge la nivelul pe care ni-l propunem", a adăugat Mekies.

04 Visa Cash App Racing Bulls înregistrează 407 tururi

Echipa Visa Cash App Racing Bulls a încheiat a doua rundă de teste cu 407 tururi - a doua cea mai bună din întregul pluton. Arvid Lindblad , care a arătat un ritm bun în cursele individuale, a fost cel mai ocupat pilot al testului, înregistrând 240 de tururi, în timp ce Liam Lawson a terminat cu 167 de tururi.

Echipa a lucrat la stabilitatea mașinii la frânarea pentru virajele lente și la gestionarea energiei de la noua unitate de putere. În ciuda unor dificultăți inițiale, au îmbunătățit treptat comportamentul mașinii și se așteaptă ca datele colectate să contribuie la perfecționarea în continuare a pachetului înainte de prima cursă a sezonului din Australia.

