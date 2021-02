De la karate la capoeira, de la modă la freestyle, Kyoka le face pe toate

1. Karatele a condus-o pe Kyoka spre dans

”Când eram copil, am făcut karate. După ce am renunțat, am încercat să găsesc alt hobby. În acel moment, în Japonia, vorbim de sfârșitul anilor '90, idolii în dans erau un trend uriaș. Hip-hop-ul mi-a atras atenția și așa am început să dansez.”