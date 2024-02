își va alege primul finalist care merge automat în finala națională a competiției dinspre sfârșitul acestui an și care are astfel șansa de-a participa la finala mondială din Mumbai, India.

, organizatoare a festivalului Feed the Flame, dansatoare, instructor de dans și fostă participantă la finala națională Red Bull Dance Your Style despre evenimentul din acest weekend, despre Waacking și istoria acestui stil de dans și despre cum îi aduce acesta pe oameni împreună datorită efervescenței, bucuriei și incluzivității.

Noi, dansatorii, călătorim foarte mult în străinătate la evenimente de dans și de aceea mi-am dorit să creez un astfel de vibe și la noi. M-am gândit că ar fi foarte tare ca oamenii la care noi mergem să poată veni în România, să fie și o destinație turistică, și un prilej de conectare. Bucureștiul a devenit foarte efervescent, avem cluburi și petreceri mișto și vin din ce în ce mai mulți turiști să petreacă, să se simtă bine. Nu mai vreau ca dansul să fie privit ca o activitate separată, în bula lui, de-asta am și numit ceea ce facem festival. Este un festival pentru că are o serie de activități diverse, ne plimbăm prin mai multe cluburi de referință pe scena de nightlife din București, toate LGTBQ+ friendly.

Muzica e super friendly și e pe feeling totul – e un vibe diferit și mi se pare că de-asta a și avut succes prima ediție, că lumea nu se-aștepta să fie atât de show. Dar participanții s-au urcat pe scenă, pe bar, pe scaune: a fost out of the box și, probabil, va fi la fel și anul acesta. E foarte mult și despre fashion și costume, toată lumea se-mbracă foarte elegant, toată lumea e pe tocuri, e ceva ce vezi mai degrabă pe internet decât în realitate. E un spectacol din toate punctele de vedere.

