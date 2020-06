Descoperă ABC-ul street workout-ului cu sportivii de la Flux

Mulțumim pentru vizionare și că v-a plăcut momentul nostru de pe scena „Românii au talent”. Cei patru membri ai Flux care au participat la show sunt Lupșa Dragoș, Adam Raimy, Sabo Rareș și Riley Luci. Dragoș are 18 ani, este fost săritor de performanță în apă, a frecventat timp de opt ani bazinul de sărituri, iar înainte de asta a făcut un an și jumătate de gimnastică. Eu îl asociez cu o „vedetă”, este tânăr, frumos, puternic și ambițios. Raimy are 23 de ani, nu are nici o experiență cu un sport de performanță, și-a dorit în urmă cu șapte ani să slăbească. A început să practice acest sport singur, acasă. Ulterior, a devenit foarte bun și asta l-a determinat să continue. Rareș are 27 de ani, nu are nici un fundament sportiv, era un tânăr slăbuț, cu părul lung și fără prea mulți prieteni. După părerea mea, el are cel mai mare progres în acest sport. Riley are 29 de ani, practică parkour de mai bine de 10 ani, dar nu a urmat vreun sport de performanță.