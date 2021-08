7 documentare despre fotbal pe care trebuie să le vezi pe Red Bull TV

When Trent met Wrighty

Around the World

The Streets Don’t Lie

Séan Garnier vs The World

Signed or Released

Am pus laolaltă cele mai bune documentare și serii despre fotbal care-s disponibile gratuit pe

Am pus laolaltă cele mai bune documentare și serii despre fotbal care-s disponibile gratuit pe Red Bull TV .

Am pus laolaltă cele mai bune documentare și serii despre fotbal care-s disponibile gratuit pe Red Bull TV .

Séan Garnier and Neymar Jr

The Streets Don't Lie

În această serie în trei părți, legenda Franței, Djibril Cissé, are o misiune. Fostul atacant al lui Liverpool vizitează Londra, Berlin și Paris în căutarea de talente într-ale fotbalului cărora să le ofere trei locrui într-o academie de pregătire. În fiecare oraș, el intervievează tinere speranțe care momentan nu au un club și, după ce-i urmărește într-un meci de 60 de minute, ia decizia. Pentru acești jucători e totul sau nimic.

În această serie în trei părți, legenda Franței, Djibril Cissé, are o misiune. Fostul atacant al lui Liverpool vizitează Londra, Berlin și Paris în căutarea de talente într-ale fotbalului cărora să le ofere trei locrui într-o academie de pregătire. În fiecare oraș, el intervievează tinere speranțe care momentan nu au un club și, după ce-i urmărește într-un meci de 60 de minute, ia decizia. Pentru acești jucători e totul sau nimic.

În această serie în trei părți, legenda Franței, Djibril Cissé, are o misiune. Fostul atacant al lui Liverpool vizitează Londra, Berlin și Paris în căutarea de talente într-ale fotbalului cărora să le ofere trei locrui într-o academie de pregătire. În fiecare oraș, el intervievează tinere speranțe care momentan nu au un club și, după ce-i urmărește într-un meci de 60 de minute, ia decizia. Pentru acești jucători e totul sau nimic.

Martin Kibera Gakonde in Kenya