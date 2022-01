Galeria Neagră vrea să plimbe graffiti-ul și street art-ul în toată țara

În calitate de curator, Carla Schoppel a organizat numeroase expoziții, a scris și implementat proiecte culturale care au inclus artele vizuale și educația prin cultură. Pasionată de scris și de arta vizuală, ea aplică anumite concepte filosofice și în arta sa, creată sub numele de

Am vorbit cu Carla și cu IRLO și-am aflat cum le-a venit ideea creării Galeriei Urbane, cine-s artiștii pe care i-au expus în 2021 și ce planuri au pentru acest an.

Am vorbit cu Carla și cu IRLO și-am aflat cum le-a venit ideea creării Galeriei Urbane, cine-s artiștii pe care i-au expus în 2021 și ce planuri au pentru acest an.

Am vorbit cu Carla și cu IRLO și-am aflat cum le-a venit ideea creării Galeriei Urbane, cine-s artiștii pe care i-au expus în 2021 și ce planuri au pentru acest an.

În mai 2021 ați dat startul Galeriei Negre, un proiect mobil dedicat artei contemporane cu accent pe street art, care în mai puțin de un an de zile a reușit să își facă un (re)nume. Cum v-ați unit împreună puterile ca să porniți acest proiect și ce v-ați dorit să realizați prin intermediul lui?

În mai 2021 ați dat startul Galeriei Negre, un proiect mobil dedicat artei contemporane cu accent pe street art, care în mai puțin de un an de zile a reușit să își facă un (re)nume. Cum v-ați unit împreună puterile ca să porniți acest proiect și ce v-ați dorit să realizați prin intermediul lui?

În mai 2021 ați dat startul Galeriei Negre, un proiect mobil dedicat artei contemporane cu accent pe street art, care în mai puțin de un an de zile a reușit să își facă un (re)nume. Cum v-ați unit împreună puterile ca să porniți acest proiect și ce v-ați dorit să realizați prin intermediul lui?

Puterile erau unite întâi de toate pentru că suntem o familie, însă a contat foarte mult experiența noastră în lumea artei vizuale. Amândoi suntem artiști și avem totodată experiență în organizat, implementat și dezorganizat proiecte culturale și subculturale din aria artelor vizuale. Inevitabil, ne-am dorit o platformă în care să ne implicăm și mai direct, printr-un dialog curatorial care să facă vizibilă lumea graffiti și street art. Acest segment este neglijat, din păcate, atât de piața de artă, cât și de componenta strict expozițională pe care ar trebui să o practice cu mai multă încredere galeriile din țară. Așadar, a fost o nevoie pe care am identificat-o și experiența menționată ne ajută enorm. Unul (IRLO) este activ ca muralist, în lumea street art și graffiti, iar celălalt (Carla Schoppel), în calitate de curator și fost PR al unei galerii, știe mecanismele din spatele organizării unei expoziții de artă. Împreună, reușim să împărțim atribuțiile conform pregătirii fiecăruia și în felul acesta merge totul mai ușor.

Puterile erau unite întâi de toate pentru că suntem o familie, însă a contat foarte mult experiența noastră în lumea artei vizuale. Amândoi suntem artiști și avem totodată experiență în organizat, implementat și dezorganizat proiecte culturale și subculturale din aria artelor vizuale. Inevitabil, ne-am dorit o platformă în care să ne implicăm și mai direct, printr-un dialog curatorial care să facă vizibilă lumea graffiti și street art. Acest segment este neglijat, din păcate, atât de piața de artă, cât și de componenta strict expozițională pe care ar trebui să o practice cu mai multă încredere galeriile din țară. Așadar, a fost o nevoie pe care am identificat-o și experiența menționată ne ajută enorm. Unul (IRLO) este activ ca muralist, în lumea street art și graffiti, iar celălalt (Carla Schoppel), în calitate de curator și fost PR al unei galerii, știe mecanismele din spatele organizării unei expoziții de artă. Împreună, reușim să împărțim atribuțiile conform pregătirii fiecăruia și în felul acesta merge totul mai ușor.

Puterile erau unite întâi de toate pentru că suntem o familie, însă a contat foarte mult experiența noastră în lumea artei vizuale. Amândoi suntem artiști și avem totodată experiență în organizat, implementat și dezorganizat proiecte culturale și subculturale din aria artelor vizuale. Inevitabil, ne-am dorit o platformă în care să ne implicăm și mai direct, printr-un dialog curatorial care să facă vizibilă lumea graffiti și street art. Acest segment este neglijat, din păcate, atât de piața de artă, cât și de componenta strict expozițională pe care ar trebui să o practice cu mai multă încredere galeriile din țară. Așadar, a fost o nevoie pe care am identificat-o și experiența menționată ne ajută enorm. Unul (IRLO) este activ ca muralist, în lumea street art și graffiti, iar celălalt (Carla Schoppel), în calitate de curator și fost PR al unei galerii, știe mecanismele din spatele organizării unei expoziții de artă. Împreună, reușim să împărțim atribuțiile conform pregătirii fiecăruia și în felul acesta merge totul mai ușor.

, expoziție în cadrul căreia am adăugat o lucrare semnată de

Am pornit cu o provocare, mai exact cu dorința de a expune lucrările artiștilor din zona graffiti și street art, pe care adesea poate fi complicat să îi mutăm pe suprafețe de lucru mici, pe pânze etc. Am deschis galeria cu o expoziție de grup, care a reunit lucrările artiștilor

Structura din lemn, pe roți, pe care o numim Galeria Neagră, a pornit din necesitatea unui spațiu mobil. Noi călătorim des datorită meseriei, iar un astfel de spațiu este mult mai potrivit pentru noi decât unul fix, mai ales că ne dorim să călătorim cu el. Să facem un tur de artă urbană în special în zona rurală, care are acces redus la astfel de evenimente și automat poate fi inspirată să adere la lumea artei vizuale. Faptul că participăm în acest sector expozițional cu o antigalerie, cu un spațiu mobil care depășește ideea de white cube, de spațiu fix cu variate rigori, ne avantajează din toate punctele de vedere.

Structura din lemn, pe roți, pe care o numim Galeria Neagră, a pornit din necesitatea unui spațiu mobil. Noi călătorim des datorită meseriei, iar un astfel de spațiu este mult mai potrivit pentru noi decât unul fix, mai ales că ne dorim să călătorim cu el. Să facem un tur de artă urbană în special în zona rurală, care are acces redus la astfel de evenimente și automat poate fi inspirată să adere la lumea artei vizuale. Faptul că participăm în acest sector expozițional cu o antigalerie, cu un spațiu mobil care depășește ideea de white cube, de spațiu fix cu variate rigori, ne avantajează din toate punctele de vedere.

Structura din lemn, pe roți, pe care o numim Galeria Neagră, a pornit din necesitatea unui spațiu mobil. Noi călătorim des datorită meseriei, iar un astfel de spațiu este mult mai potrivit pentru noi decât unul fix, mai ales că ne dorim să călătorim cu el. Să facem un tur de artă urbană în special în zona rurală, care are acces redus la astfel de evenimente și automat poate fi inspirată să adere la lumea artei vizuale. Faptul că participăm în acest sector expozițional cu o antigalerie, cu un spațiu mobil care depășește ideea de white cube, de spațiu fix cu variate rigori, ne avantajează din toate punctele de vedere.