"A fost înfricoșător" – The Slate Line a împins limitele lui Gee Atherton

Part of this story

e considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai buni rideri de downhill din toate timpurile. În vârstă de 36 de ani, britanicul nu se rezumă numai la competiții, ci ia în piept și trasee nebune. Cu sezonul din acest an amânat din nou până în iunie, Gee și-a îndreptat atenția către alte proiecte. Cel mai nou, The Slate Line, l-a prins într-o carieră dezafectată din Țara Galilor, unde a coborât un munte printre roci ascuțite și puțuri de mină. Nu a fost loc pentru nicio eroare!

Gee Atherton e considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai buni rideri de downhill din toate timpurile. În vârstă de 36 de ani, britanicul nu se rezumă numai la competiții, ci ia în piept și trasee nebune. Cu sezonul din acest an amânat din nou până în iunie, Gee și-a îndreptat atenția către alte proiecte. Cel mai nou, The Slate Line, l-a prins într-o carieră dezafectată din Țara Galilor, unde a coborât un munte printre roci ascuțite și puțuri de mină. Nu a fost loc pentru nicio eroare!

Gee Atherton e considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai buni rideri de downhill din toate timpurile. În vârstă de 36 de ani, britanicul nu se rezumă numai la competiții, ci ia în piept și trasee nebune. Cu sezonul din acest an amânat din nou până în iunie, Gee și-a îndreptat atenția către alte proiecte. Cel mai nou, The Slate Line, l-a prins într-o carieră dezafectată din Țara Galilor, unde a coborât un munte printre roci ascuțite și puțuri de mină. Nu a fost loc pentru nicio eroare!

Urmărește filmul și citește interviul nostru cu Gee despre The Slate Line.

Urmărește filmul și citește interviul nostru cu Gee despre The Slate Line.

Urmărește filmul și citește interviul nostru cu Gee despre The Slate Line.

Am vrut un pic de aventură. Așa încep cele mai bune proiecte. Cauți ceva să-ți depășești limitele. Așa a fost și-n acest caz.

Am vrut un pic de aventură. Așa încep cele mai bune proiecte. Cauți ceva să-ți depășești limitele. Așa a fost și-n acest caz.

Am vrut un pic de aventură. Așa încep cele mai bune proiecte. Cauți ceva să-ți depășești limitele. Așa a fost și-n acest caz.

The Slate Line e cel mai nou proiect de la Gee Atherton