Campioană Națională de Pole Sports: fă cunoștință cu Georgeta Corca

Sportul la bară a devenit o formă populară de fitness în anul 2006, iar în 2009 un sport recunoscut în toată lumea odată cu înființarea Federației Internaționale de Sporturi la Bară. În 2012, a avut loc primul Campionat Mondial de Sporturi la Bară, unde au participat 43 de sportivi din 14 țări. Numai cinci dintre ei erau bărbați.

În 2017 a fost introdusă în competiții și categoria pentru juniori și seniori, masculin, și, de atunci, participarea bărbaților a crescut cu 70%. În plus, sporturile la bară sunt luate în considerare pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dar o decizie finală în acest sens n-a fost încă luată.

În România, sporturile la bară sunt o formă de fitness din ce în ce mai populară. Combinând elemente precum forța, flexibilitatea, echilibrul și coordonarea cu libertatea de mișcarea și capacitatea de a improviza, sporturile la bară câștigă tot mai mulți adepți, în special în rândul femeilor.

Georgeta Corca la Campionatul Național de Pole Sports din 2021 © Mădălina Ene

Georgeta Corca este instructoare de pole sports. Licențiată a Facultății de Teatru din cadrul Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale”, secția Coregrafie, formarea sa ca performer își are rădăcinile în gimnastica artistică, escaladă, capoeira, chinese pole și pole dance.

De-a lungul timpului, Georgeta a acumulat experiență participând la numeroase workshop-uri și a colaborat cu diverși coregrafi cunoscuți din toată lumea. Ea predă cursuri de dans contemporan de peste 10 ani, iar anul acesta s-a plasat pe primul loc la Campionatul Național de Pole Sports, calificându-se astfel pentru Campionatul Mondial de la finalul lunii octombrie.

Ne-am întâlnit cu Georgeta și am aflat mai multe despre pasiunea ei pentru mișcare și pentru sporturile la bară, pe care a început să le practice în urmă cu numai doi ani.

Ai făcut mișcare dintotdeaunea și ai practicat mai multe sporturi până la dans. Care este istoria ta?

Am început cu gimnastica. Eu sunt din Zărnești, iar oamenii din Zărnești sunt obișnuiți să facă foarte mult sport. De exemplu, alergarea montană din România acolo a început. Avem cu toții spiritul ăsta al sportului.

Gimnastica era pentru mine o activitate extracurriculară, o practicam la Clubul Elevilor. Acolo, doamna Coman, profesoara mea, mi-a spus că fără dansuri nu pot face gimnastică, pentru că trebuie să învăț să fac piruete, să fac salturi. Dansurile nu prea mă atrăgeau în acel moment. Dar pentru că nici cu gimnastica nu a mai mers treaba, cel mai greu sport pe care l-am practicat vreodată, am rămas numai cu dansurile, care au început să-mi placă tot mai mult. Atât de mult că abia așteptam să termin orele de școală să merg la dans. (râde)

După ce am absolvit liceul pedagogic din Brașov, am început să predau dansuri la același Club al Elevilor și am început să mă gândesc să vin la București pentru studii mai aprofundate. Părinții nu m-au încurajat, considerau că trebuie să fac ceva care să merite, să mă așeze în viață, dar în cele din urmă m-au susținut. Eu am fost mereu încăpățânată și-am făcut ce am vrut. Cu disciplina obținută din gimnastică, nu concep să pierd. Am mentalitatea asta de când eram copil și jucam elasticul, șotronul, orice jucam, trebuia mereu să câștig. (râde)

Așa că am venit la UNATC, la Coregrafie, și am petrecut mult timp în zona dansului contemporan. Am lucrat cu diferite instituții de cultură din România, ca freelancer. Când a venit pandemia, primul gând a fost că trebuie să fac mișcare să nu mă îngraș. Stăteam într-un apartament mic, cu opțiuni limitate. Dar aveam o bară verticală care mă aștepta...

Georgeta Corca a învățat pole sports în urmă cu numai doi ani de zile © Adi Păun

Mi-am pus bara în sufragerie și m-am apucat singură să învăț de pe YouTube, de pe Instagram și de pe unde am mai găsit orice fel de material. Georgeta Corca

Cum adică te aștepta?

Am cochetat un pic și cu disciplinele din circ când o echipă de la Cirque du Soleil și Dragone au venit în România să facă un spectacol la Circul Metropolitan. Căutau acrobați din diferite discipline și m-au contactat și pe mine. Am mers, am luat audiția, am muncit împreună cu ei la spectacolul ”Reveria”, care a fost un succes. Ulterior, m-am îndrăgostit de unul dintre regizori, Paul Herzfeld, și am călătorit prin Europa cu el, apoi cu circul și așa am încercat mai multe arte aeriale. Specialitatea acestui regizor era chinese pole-ul, care este o disciplină de circ, la fel ca pole dance-ul, doar că bara are șase metri înălțime față de bara standard de pole dance care are doar patru metri, e puțin mai groasă în diametru și are un strat de cauciuc deasupra, nu ca cele de pole dance care sunt din metal. Chinese pole-ul mult mai acrobatic și e un pic mai extrem.

Datorită lui am prins gustul pentru bara verticală, iar el avea una de la mama lui. Pandemia ne-a prins în țări diferite și asta a fost și perioada în care ne-am despărțit. Dar ... eu am rămas cu bara de la el. (râde)

Și cum ai început s-o folosești acasă?

Mi-am pus bara în sufragerie și m-am apucat singură să învăț de pe YouTube, de pe Instagram și de pe unde am mai găsit orice fel de material. Pentru că am tot ce îmi trebuie corporal - forță, flexibilitate, coordonare, memorie motrică – am învățat foarte repede. Problema a fost că, învățând numai ce îmi plăcea, lucram totul pe o singură parte a corpului, care s-a și dezvoltat mai mult decât cealaltă, și așa au început să apară accidentările. După vreo opt luni, m-am gândit că ar trebui să caut un studio și să învăț bazele, pentru că făceam tot felul de figuri complicate, dar nu aveam nicio bază.

Am contactat un studio, New Heights, unde acum lucrez ca instructor, iar Robyn Dunne, o tipă din Marea Britanie care s-a mutat în România și a deschis acest loc, m-a învățat ABC-ul acestui sport. După vreo lună mi-a zis, ”Uite, e campionatul ăsta național, n-ai vrea și tu să participi?” Am participat, și-n 2021, după mai puțin de un an de practică, am câștigat campionatul național. A fost destul de ușor și pentru că nivelul în țară nu e foarte ridicat. Tot atunci, am mai tras după mine și un fost coleg de facultate și prieten, Silviu Mititelu, care anul trecut la Campionatul Mondial a reușit să obțină prima medalie pentru România, medalia de bronz la categoria artistică.

Ce te-a prins la sports pole?

Cel mai mult îmi place că este genul de disciplină care e la intersecția dintre sport și artă. Este și foarte challenging fizic – evident, multe stiluri de dans sunt challenging fizic – dar dintre toate dansurile pe care le-am încercat, singurul care se apropie de sports pole ca nivel de performanță fizică e breakingul. E un sport super complex, în care poți să faci absolut orice, îți dă o libertate incredibilă și asta îmi place, că mă provoacă fizic și creativ.

Dansul la bară e gimnastică pură. Îmi place foarte tare! Nu pot să treacă trei zile fără să mă urc pe bară. Georgeta Corca

Cum a fost experiența de-a face primii pași în pole sports la tine-n sufragerie?

Începutul a fost foarte greu, nu reușeam să fac nimic. Puneam mâna pe bară și mă ”scurgeam” în jos, pentru că nu aveam forța necesară. Forța a crescut treptat, cu niște schimbări în alimentație, am început să am o dietă bazată mai mult pe protenie. Am tăiat complet dulciurile și carbohidrații și am început să mănânc carne, legume și fructe. Apoi, am avut grijă la somn, să mă odihnesc așa cum trebuie, pentru că altfel eram ruptă.

Însă cel mai greu a fost să gestionez vânătăile, ăsta e un sport foarte agresiv pentru corp. Pe lângă faptul că e agresiv muscular, e agresiv și la nivelul pielii. Când te urci pe bară, ți se strivește carnea și se fac niște vânătăi... Dar, în timp, îți crește și toleranța la durere și te obișnuiești cu ele – noi le zicem ”pole kisses”. Avem un grup de Whatsapp și cursantele mele tot timpul trimit poze cu vânătăi și julituri, le punem acolo și ne mândrim cu ele, facem concurs: care are vânătăile mai mari. (râde)

Sports Pole este un mix între gimnastică și grație © Mădălina Ene

Ce te-a determinat, în ciuda greutăților, să continui să practici acest sport?

Când devii adult, îți crește instinctul de conservare. De aceea, când ești copil, e mult mai simplu să încerci orice, să faci orice. E mult mai ușor să ajungi la performanță când ești copil și, dacă ai niște antrenori buni care să te motiveze în direcția corectă și ești un pic competitiv, e mult mai probabil să reușești decât când ești adult. După ce treci de 30 de ani, totul devine mai greu: ai nevoie de timp dublu pentru încălzire, timp dublu pentru stretching, timp dublu pentru recuperare în cazul accidentărilor. Dansul la bară e gimnastică pură. Îmi place foarte tare! Ăsta e răspunsul la întrebarea ta. Nu pot să treacă trei zile fără să mă urc pe bară. (râde)

O mai ai pe cea din casă?

Da, e aici, dar mi-am cumpărat alta. Mi-am cumpărat una cu un strat de silicon pe ea, să fie un pic mai ușor, pentru că în majoritatea timpului mă antrenez singură. Și, încercând chestii noi singură, de multe ori cad și mă lovesc. Și atunci am nevoie de bara asta de silicon, pe care am un grip mai bun și pot să încerc lucruri noi – cu perne dedesubt, cu saltele, cu improvizații.

Vecinii de sub tine ce zic?

(Râde) Nu e așa rău. Cad din ce în ce mai puțin.

Cum a fost experiența la Campionatul Național de Sports Pole de anul acesta și ce te așteaptă la Campionatul Mondial de Sports Pole din Elveția?

Campionatul național de anul acesta a fost în mai și au fost cam 70 de participanți. Ceea ce este enorm pentru că la prima ediție au fost doar șapte concurenți. E un sport foarte greu. Anul trecut, de pildă, am terminat pe locul 25 mondial din 28 de participante pentru că nu aveam suficientă experiență și am fost depunctată pentru niște aspecte din regulamentul numit Code of Points pe care nu le luasem în calcul. În plus, anul trecut, la Mondiale, am participat la categoria ”sport”, care e cu mult mai grea decât cea ”artistică”, unde voi merge anul acesta și unde vor fi 30 de concurente. Nu sunt atât de multe pentru că e încă un sport la început.

Georgeta e pregătită pentru Campionatul Mondial de Pole Sports din Elveția © George Enescu

Ce poți să-mi spui despre comunitatea de pole sports din România?

Când am început să predau, cursurile nu erau pline nici pe jumătate. Acum suntem fully booked pe următoarea lună. Anul ăsta acest sport a explodat, în fiecare săptămână parcă sunt și mai multe femei care vin să-l practice. Am eleve de toate vârstele: de șase ani, de liceu, de 40-50 de ani. Vârsta nu e un impediment mai ales că în competiții avem și categorii +40, +50, +60.

Avem tot felul de femei: de la directoare de bănci, avocate, nutriționiste, antrenoare personale, psiholoage până la dansatoare profesioniste de striptease. E foarte faină atmosfera la cursuri. Chiar dacă sunt femei super diferite, se împrietenesc repede și se întâlnesc și în afara cursurilor. Comunitatea de pole de la noi e destul de mică, dar e super frumoasă, ne-au primit cu brațele deschise și sunt foarte deschiși.

Așadar, oricine e binevenit la cursurile tale de pole sports...

Everybody is welcome! Instructorii se raportează la nivelul persoanei care vine prima oară la curs. Evident, noi nu punem cursanții să se urce în vârful barei și să stea în șpagat de la primul curs, avem cursuri în care ne acomodăm cu bara și învățăm diferite prinderi pe bară, cum să avem linii frumoase în corp, șamd. Forța vine treptat – cu cât vii la mai multe cursuri, cu atât ai mai multă. E un sport accesibil pentru toată lumea și încurajez pe oricine să vină să încerce!

Ți-a plăcut povestea Georgetei Corca și vrei să încerci și tu pole sports? Află mai multe de pe site-ul studioului New Heights .