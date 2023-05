Am văzut un afiș în facultate și din prima secundă am simțit o conexiune cu el, se încadra perfect în stilul meu de a desena, care este suprarealist. Îmi place să fac personaje peste personaje și totul să aibă o poveste, deși sunt puțin ieșite din context. Și atunci am simțit că e un concurs cu care rezonez foarte bine și ar trebui să particip. Doar că, nu voiam să-l fac pe foaie și mi-a fost puțin aiurea să-l încep. Am făcut asta datorită prietenului meu foarte bun, Alex, care a venit la mine și mi-a zis să deschid tableta și să lucrez puțin pe ea, că stă el cu mine să ne uitam pe YouTube să învăț cum să folosesc Illustrator-ul. Evident, n-am reușit, nici după câteva ore bune, așa că am intrat pe Photoshop și l-am făcut acolo. La baza doodle-ului, am studiat, m-am uitat la ceilalți câștigători, din celelalte țări, ce lucrări au avut, care sunt punctele cheie, ce au în comun, m-am interesat puțin despre acest tip de artă, am căutat diverși artiști să înțeleg cum se face, care e secretul, ce ar trebui să fac și ce nu. Am înscris două desene, dar primul dintre ele nu a fost atât de reușit, întrucât am desenat niște personaje mai reale, iar elementele de doodle trebuie să fie puțin mai exagerate, mai departe de realitate. Inspirația principală a fost câmpul lexical al verii, al bucuriei, al distracției. M-am gândit că cel mai frumos e vara. Și ce faci vara? Mănânci înghețată, asculți muzică, ieși cu prietenii, bei un Red Bull, te simți bine, pur și simplu. Așa că, am încercat să fac desenul în spiritul ăsta.