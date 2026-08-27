8 dezvăluiri la care să ne așteptăm de la prezentarea extinsă GTA 6

Pe 27 august, gamerii din întreaga lume vor intra pe Netflix pentru cea mai nouă dezvăluire importantă legată de cel mai așteptat joc din toate timpurile. Rockstar a păstrat, ca de obicei, discreția în privința viitorului live stream, însă informațiile apărute pe surse și zvonurile sugerează că evenimentul ar putea include trei episoade, fiecare cu o durată de aproximativ 20-25 de minute. Asta înseamnă că sperăm să vedem cel puțin o oră de imagini noi din joc.

Rockstar nu a confirmat ce va include prezentarea Extended Look, așa că nu putem spune cu certitudine ce vom vedea. Putem însă face câteva presupuneri bine argumentate. În continuare, îți prezentăm predicțiile noastre pentru Extended Look-ul dedicat Grand Theft Auto VI, pe baza informațiilor și imaginilor apărute până acum.

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GTA 6 Extended Look, pe scurt

Data : Joi, 27 august 2026

Ora : 3pm ET / 7pm UTC / 9pm CEST / 10pm România

Urmărește pe : Netflix

Reluare : Canalul YouTube al Rockstar Games

La ce să te aștepți : O prezentare amplă a GTA 6 înainte de lansarea din noiembrie.

01 O prezentare amplă a gameplay-ului

Jason Duval țintește © Rockstar Games

Deși am primit deja două trailere consistente pentru GTA VI, încă nu am văzut gameplay-ul propriu-zis în acțiune – materialele de până acum s-au concentrat mai ales pe secvențe cinematice și pe prezentarea spectaculoasă a mediilor din joc. Așadar, ocazia de a vedea cum arată efectiv experiența de joc în GTA VI ar trebui să fie punctul central al acestei prezentări. Cum se apropie deja 13 ani de la lansarea GTA V, ne putem aștepta la schimbări în aproape toate aspectele gameplay-ului din GTA VI, de la deplasarea personajelor și mecanicile de condus până la sistemul de luptă.

02 Schimbarea între personaje și cei doi protagoniști

Ne așteptăm ca cei 2 protagoniști să aibă abilități și trăsături distincte © Rockstar Games

GTA V ne-a oferit posibilitatea de a trece instantaneu de la un personaj la altul, având la dispoziție trei protagoniști diferiți. În GTA VI, vom avea două personaje jucabile – Jason și Lucia. Cum cei doi formează un cuplu, ne așteptăm ca mecanicile lor de gameplay să fie și mai strâns interconectate decât în cazul trio-ului format din Michael, Franklin și Trevor. De asemenea, ne așteptăm ca fiecare personaj să aibă abilități și puncte forte distincte, iar concentrarea pe doar doi protagoniști jucabili ar putea duce la experiențe de gameplay mai bine diferențiate.

Din ceea ce am văzut până acum, Jason pare să se simtă mai confortabil în confruntările directe, bazându-se pe forța fizică și pe abilitatea de a folosi o gamă variată de arme. Lucia pare, în schimb, să fie creierul operațiunilor – am văzut-o infiltrându-se sub acoperire și folosind diferite deghizări. Poate că ea se va specializa în misiuni bazate pe stealth și jafuri în stilul Hitman.

03 O privire mai atentă asupra hărții Leonida

Ținem pumnii pentru o dezvăluire completă a hărții © Rockstar Games

Harta din GTA VI înseamnă mult mai mult decât Vice City, extinzându-se pe întregul stat Leonida (inspirat în linii mari de Florida) și, potrivit proiectelor de cartografiere realizate de comunitate și analizelor trailerelor, se crede că ar fi cea mai mare hartă creată vreodată de Rockstar. Ne așteptăm ca această nouă prezentare să ne ofere o imagine mai detaliată a hărții și să ne arate mai clar cum se leagă între ele diferitele regiuni și ecosisteme. De la peisaje urbane la mlaștini, mediile din GTA VI par extrem de variate, așa că este de așteptat ca atât modalitățile de explorare, cât și activitățile disponibile să difere de la o zonă la alta.

04 Un sistem de poliție regândit

Ne putem aștepta la o IA mai avansată a poliției în GTA VI © Rockstar Games

De ani buni, sistemul de poliție din GTA funcționează într-un mod asemănător – dacă ești surprins în timp ce comiți o ilegalitate, primești un nivel de urmărire (Wanted Level), iar poliția apare și începe să te urmărească. Deși nu ne așteptăm ca sistemul Wanted Level să dispară, credem că a venit momentul ca GTA 6 să aducă o abordare regândită a modului în care funcționează poliția.

Având în vedere că GTA 6 propune o lume deschisă mult mai complexă, am putea vedea și activități ale poliției mai elaborate, precum securizarea locului unei infracțiuni în zilele următoare, investigarea suspecților sau organizarea unor ambuscade ingenioase pentru a prinde jucătorul. De asemenea, credem că vor apărea noi modalități de a scăpa de atenția poliției – poate prin folosirea în avantajul nostru a sistemului dinamic de vreme sau prin schimbarea înfățișării personajului pentru a evita să fim recunoscuți.

05 Vehicule și arme noi

GTA 6 va avea un vehicul pentru orice ocazie © Rockstar Games/Take-Two

Putem fi aproape siguri că vom vedea îndeaproape vehiculele și armele pe care Jason și Lucia le vor folosi. GTA V oferea deja o gamă foarte variată de arme, însă ne așteptăm ca aceasta să fie extinsă în GTA 6 și completată de un sistem de modificare a armelor regândit. În ceea ce privește vehiculele, cu siguranță vom avea la dispoziție o mulțime de mașini, motociclete și aeronave, însă cel mai mult ne interesează să vedem cum vor fi integrate acestea în noile medii. Ne putem imagina plimbări cu o ambarcațiune cu elice prin zonele mlăștinoase, curse cu motocicleta de off-road prin mlaștini și goane pe străzile din Vice City la volanul unui muscle car.

06 Mai multe activități și misiuni secundare

Am vorbit deja despre numeroasele activități secundare la care ne putem aștepta în GTA 6 – există indicii clare că jocul va include un sistem de fitness, care ar putea fi strâns legat de luptele în stil MMA (în Trailerul 2, o vedem pe Lucia pregătindu-se să înfrunte un adversar într-o cușcă).

În alte materiale promoționale am văzut activități precum pescuitul, biliardul, mini-golful și scufundările, alături de o mulțime de alte activități secundare. Credem că Extended Look ne va oferi o imagine mai detaliată asupra modului în care acestea vor funcționa în joc.

Mai sunt și misiunile secundare care apar pe măsură ce explorezi lumea deschisă, inclusiv îndrăgitele misiuni cu personaje necunoscute din GTA V și Red Dead Redemption 2. Este foarte probabil ca acestea să revină, poate însă într-o formă diferită de ceea ce am văzut până acum. În orice caz, credem că în timpul live stream-ului vom face cunoștință cu câteva dintre personajele excentrice din Leonida care ne vor propune astfel de misiuni.

07 O lume mai dinamică și mai vie

Leonida: cea mai plină de viață lume deschisă creată până acum de Rockstar © Rockstar Games

Când vine vorba despre crearea unor lumi deschise captivante, puțini se pot compara cu Rockstar. Lumea vastă și plină de viață creată în Red Dead Redemption 2 rămâne un reper, iar cu GTA 6, studioul va încerca să ridice ștacheta și mai sus. Ne așteptăm ca o parte importantă din Extended Look să fie dedicată modului în care diferitele sisteme ale acestei lumi interacționează între ele.

Ne așteptăm ca de această dată comportamentul NPC-urilor să fie mult mai dinamic – în plus, vom vedea pe ecran un număr mai mare de personaje decât oricând până acum. Va fi interesant de urmărit cum vor reacționa aceste mulțimi la acțiunile jucătorului. La toate acestea se adaugă sistemul dinamic de vreme: cum vor influența furtunile și incendiile de vegetație lumea din GTA 6? Posibilitățile par aproape nelimitate.

08 Un indiciu despre GTA Online

GTA Online este o ipoteză îndrăzneață… dar nu imposibilă © Rockstar Games

În acest moment, Rockstar se concentrează în totalitate pe experiența single-player din GTA 6, dar asta nu înseamnă că, în cadrul Extended Look, nu vom auzi nimic despre următoarea generație GTA Online. Deși este puțin probabil să vedem imagini sau să aflăm detalii concrete, am putea primi cel puțin câteva indicii sau o idee despre momentul în care vor fi dezvăluite mai multe informații.

GTA VI Extended Look va fi disponibil pe Netflix pe 27 august, de la ora 22:00, ora României (15:00 ET / 19:00 UTC / 21:00 CEST), iar ulterior va putea fi urmărit pe canalul de YouTube Rockstar Games, de la ora 04:00, ora României, pe 28 august (21:00 ET / 01:00 UTC / 03:00 CEST).

Despre autor Cine e Jack Ridsdale? Jack este specializat în gaming, esports și tehnologie. Este pasionat în special de shootere competitive și jocuri de lupte și a participat la numeroase evenimente de esports în Marea Britanie și în alte țări. Printre domeniile sale de expertiză se numără Overwatch, Street Fighter, VALORANT și jocurile AAA.