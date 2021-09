Cel mai rapid alergător de la Red Bull Outrun the Lift: Szabolcs Gyorgy

Szabolcs Gyorgy este unul dintre alergătorii care au participat la toate edițiile Red Bull Outrun the Lift din stațiunea Parâng și s-a luat la întrecere cu telescaunul învingându-l de fiecare dată. De două ori, Szabolcs a încheiat cursa pe locul întâi și de două ori pe locul al doilea, atunci când victoria a fost obținută de adversarul său, Viorel Pălici.

Sportivul de 29 de ani, originar din Cluj, simte că e făcut pentru alergarea montană. E o combinație de pasiune, talent și multă muncă și astea îl fac să meargă înainte și să obțină rezultate bune. Nu i-a fost mereu ușor să pună sportul pe primul loc, mai ales când oamenii de la care aștepta înțelegere, l-au sancționat pentru timpul dedicat performanței. Însă Szabolcs a depășit fiecare obstacol cu fruntea sus. La fel ca-n alergarea montană, el știe că atunci când apare vreo problemă, drumul e oricum unul singur, tot înainte.

Am vorbit cu Szabolcs Gyorgy despre cum a descoperit alergarea montană, care crede că sunt calitățile unui antrenor bun și de ce îi place ceea ce face. Haide să îl cunoști și tu!

În cadrul unui concurs din Spania, pe care l-a și câștigat/ 2018 © Arhivă personală

Cariera de alergător montan a lui Szabolcs Gyorgy în cifre:

Nr. de kilometri alergați (din 2006): 70.000km

Nr. de curse la care a participat (din 2010): 250

Diferență pozitivă de nivel acumulată: 130.000m/an

Tu și sporturile aveți o relație îndelungată. Ai practicat înot și polo, iar acum faci orientare în alergare și alergare montană...

Da, am început cu înotul, însă m-am lăsat din cauza antrenorului. Acum am învățat cum ar trebui să fie, de fapt, un antrenor, după ce am absolvit ”Sport și Performanță Motrică” la FEFS Babeș-Bolyai în Cluj și am devenit, la rândul meu, antrenor cu acte în regulă.

Apoi, prin tata, care e mecanic și care se ocupa de mașina antrenorului, am ajuns să cunosc orientarea sportivă și să văd despre ce e vorba. Față de alergarea montană care implică alergare, urcare și coborâre, la orientarea sportivă e vorba și despre citirea unei hărți și orientare efectivă, așa că aici vorbim nu doar de un consum fizic, ci și de unul psihic.

În orientarea sportivă am descoperit încăpățânarea și faptul că-mi place să alerg la deal și că e o provocare și coborârea la vale, mai ales când terenul e abrupt. După ce am încheiat cu orientarea sportivă pentru că nu mai vedeam posibilitatea unui progres, m-am axat pe alergarea montană. Apropo, ca idee, dacă elvețienii fac cam 400 de ore de hartă pe an în antrenamente, noi facem până în 50 de ore pe an, ceea ce e foarte puțin.

Cantonament pe platoul Bucegi/ 2021 © Arhivă personală

Cum ai ajuns să practici alergarea montană?

În alergarea montană am ajuns printr-un coleg de la orientare. El aflase de o cursă de alergare montană care urma să aibă loc la Sinaia și, știind că îmi place să urc, a zis să mergem și noi. Am fost la selecție fără vreun fel de așteptare. Toți atleții se întrebau cine sunt, apoi au aflat. Aveam 17 - 18 ani la acea vreme.

După ce inițial am făcut parte din clubul sportiv Viitorul, în 2010 am intrat în CSM Cluj, fiindcă Viitorul nu prea mai avea ... niciun viitor. (râde) Încă sunt sportiv la CSM Cluj.

Ai putut să îmbini ultimii ani de liceu cu sportul de performanță?

Eu aș fi putut să îi îmbin, dar profesorii nu au fost de aceeași părere. Diriginta mea și unii profesori erau revoltați că merg la concursuri și aduc scutiri să mă învoiesc. Cel mai dureros pentru mine a fost că eu eram la același nivel cu colegi care se purtau foarte urât la școală și cărora nu le păsa de învățătura, în timp ce eu făceam antrenamente, mergeam la concursuri și așa mai departe.

Pe Via Ferrata Cheile Turzii, unul dintre locurile preferate de joacă © Arhivă personală

Nu ai renunțat însă la educație și ți-ai propus să mergi la facultate, când va veni momentul potrivit...

Da, voiam să mă perfecționez pe mine în primul rând, să învăț cu ce se mănâncă antrenoratul și de unde îți poți lua cele mai bune informații. Mi-a plăcut în facultate că am făcut multe sporturi - baschet, volei, înot, rugby, tenis de masă, fotbal, escaladă, handbal - am gustat din fiecare câte puțin și am văzut ce are fiecare sport de oferit. Țin minte că la testul de efort am ieșit cel mai ... relaxat. Ceilalți se întrebau, ”Băi, ăsta nu obosește?” (râde) Însă datorită alergării montane, care e un sport aciclic, corpul meu e adaptat la efort.

Ce înseamnă pentru tine să fii un antrenor bun?

În primul rând, un antrenor bun este un îndrumător pentru sportiv, nu un dictator. Comunicarea trebuie să existe permanent între cei doi. Un antrenor bun poți fi dacă ai fost și sportiv înainte, în sportul respectiv, însă, în unele cazuri, poți fi bun ca antrenor și fără să fi practicat sportul respectiv înainte. Însă cum ar putea un antrenor care n-a făcut în viața lui o mișcare continuă timp de două ore, o alergare, indiferent de ritm, să pregătească pe cineva pentru un concurs? Și în orientarea sportivă, de exemplu, antrenorii buni ies din foști campioni mondiali sau din mari sportivi.

Nu-mi place să fac lucrurile doar pe jumătate. Szabolcs Gyorgy

Vrei să antrenezi la rândul tău?

Deocamdată nu, pentru că acum mă interesează să mă perfecționez pe mine cât mai mult. Alergarea montană e încă un sport nou și chiar și-acum e foarte greu într-un cantonament să integrezi toate calitățile motrice pe care le presupune - forță, rezistență, viteză. Nu-mi place să fac lucrurile doar pe jumătate, deci dacă m-aș ocupa de altcineva, aș fi implicat cu totul.

Gyorgy Szabolcs-Istvan, Locul 2 la Red Bull Outrun the Lift 2020 - Masculin © Mihai Ștețcu/Red Bull Content Pool

Ce obiective îți propui pentru perioada următoare în alergarea montană?

Aș vrea să fac cel mai rapid timp cunoscut (fastest known time) pentru vârfurile Negoiu și Moldoveanu. Și pentru alte vârfuri importante din România și chiar din Italia.

De ce îți place alergarea montană?

E 3 în 1. Dacă un turist face în mod normal un traseu în câteva zile sau o săptămână, eu, într-o săptămână, pot să zăpăcesc de-a binelea un întreg grup de munți. (râde) O tură de o zi pentru ei înseamnă pentru mine între 3 și 5 ore. Acum eu încerc să alerg și să văd cât mai mult din munții Apuseni.

Cât rezistă corpul unui sportiv de performanță într-un astfel de sport?

Prietenul meu, italianul Marco De Gasperi, care are peste 10 titluri mondiale în alergarea montană și care a câștigat și Circuitul Mondial de Skyrunning, are 44 de ani. Când am mers în vizită la el acasă îmi povestea că medicul lui i-a spus că are genunchii unui tânăr de 27 de ani. Așa că răspunsul la întrebarea ta depinde de ceea ce faci cu corpul tău, cum ai grijă de el, de genetică, de accidentări, dacă ele există, și tot așa.

În timpul unui concurs de orientare în Slovenia, 2019 © Arhivă personală

Ești ceea ce antrenezi! Szabolcs Gyorgy

Cum arată zilele tale de antrenament?

Am avut doi ani în care am avut doar 10 zile de pauză totală. La mine, pauza e mereu activă. De când eram mic, am fost o fire activă; trebuie să fac ceva mereu. Așa sunt eu! Principiul meu e să am antrenament zilnic, iar când sunt în cantonament, câte două antrenamente pe zi. Ești ceea ce antrenezi: dacă faci asta de multă vreme, corpul rezistă!

Mai ai Volkswagen-ul Passat pe care ți l-ai recondiționat singur când ai început să mergi constant la concursurile de alergare?

(Râde) Da, încă îl folosesc! La momentul respectiv, în 2012, nu știam ce cumpăr. Ulterior am aflat că va fi o mașină prețioasă în viitor. E din 1996 și, cumva, n-am reușit să o distrug în toți anii ăștia, chiar a rezistat la toate aventurile pe care le-am avut: pe creste, în Apuseni, pe văi, prin pârâuri. A trecut prin multe!