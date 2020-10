Din parcare în paradisul parkour-ului - aceasta e curtea lui Hazal Nehir

1. Și-a construit propriul loc de antrenament în curtea casei alături de mama ei

2. E realizat din stâlpi pentru schele și saltele din spumă

”Am lucrat la tehnica mea și am câștigat încredere în mine alergând și sărind pe bare. Dar am avut și câteva saltele prin jur ca să exersez niște trick-uri.”

”Am lucrat la tehnica mea și am câștigat încredere în mine alergând și sărind pe bare. Dar am avut și câteva saltele prin jur ca să exersez niște trick-uri.”

”Am lucrat la tehnica mea și am câștigat încredere în mine alergând și sărind pe bare. Dar am avut și câteva saltele prin jur ca să exersez niște trick-uri.”

3. Gleznele ei au avut de suferit

4. Înainte de freerunning a fost breaking-ul

5. A prins gustul freerunning-ului

6. Datorită parkour-ului a apărut într-un film alături de Ryan Reynolds