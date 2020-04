Helen: Curajul de a face muzică așa cum vrei și de a-ți împlini visurile

În căutarea drumului propriu, obstacolele sunt parte din orice poveste. Ce faci însă atunci când ele apar? Te împotmolești și-ți recunoști înfrângerea sau cauți soluții și mergi mai departe, pregătit să le înfrunți? Dacă și tu ai avut vreodată de depășit momente grele ca să-ți împlinești dorința cea mai arzătoare, atunci vei înțelege alegerile lui Helen și vei admira curajul ei de-a face muzica pe care și-o dorește.

Artistă, compozitoare, absolventă de Conservator la București și cu studii muzicale extinse în Groningen, Olanda, muzica e pentru Helen, pe numele adevărat Elena Moroșanu, unul dintre cei mai buni prieteni, încă de când avea șapte ani. După mai multe proiecte, de grup și solo, ea și-a găsit direcția și vocea atunci când a început să asculte mai mult de propria intuiție și mai puțin de recomandările altora despre ce ar trebui să fie muzica ei și cum ar trebui să fie ea în industria asta ca să aibă succes.

Azi, Helen locuiește în Bruxelles, Belgia, compune pentru Universal Music Franța și pentru proiectul ei, care-i poartă numele. În 2019 a lansat EP-ul Rare și poate că, până la ora asta, ai ascultat deja piesa Falling For My Ex , difuzată pe radiourile din România.

Am vorbit cu Helen despre perseverență și viziune artistică, despre curajul care bate frica atunci când vrei să faci lucrurile așa cum simți că le poți face.

Ce a însemnat pentru tine când ai început să ieși tot mai mult în străinătate și să colaborezi cu tot mai mulți oameni din industria din afară? Cum a influențat felul în care faci muzică?

A influențat într-un mod benefic. Călătorind mult și făcând sesiuni în Belgia, Olanda și prin alte țări, mi s-au lărgit orizonturile. E foarte indicat să călătorești pentru că te dezvolți, asta spune toată lumea, iar atunci când călătorești pentru muzică, evident că impactul este unul pozitiv. Am luat legătura cu mai multe culturi, am compus în genuri diferite, am cunoscut oameni, am văzut ce se ascultă aici, m-am distrat în felul în care se distrează oamenii din Franța și Belgia. Și asta e important, să ieși în oraș, să te duci la un party, să vezi cum se distrează oamenii aici, ce muzică ascultă. Astfel, am descoperit alte lucruri care m-au atras și care îmi plac, pe care le-am adăugat și eu în muzica mea și apoi le-am inclus în EP-ul Rare . Pentru mine au fost foarte importante și aspectele acestea. Simt că am evoluat, că am ajuns într-o altă etapă.

Care sunt diferențele dintre un party în afară și unul în România?

În România, de multe ori, muzica este orientată către scena tehno, care există și în străinătate, la anumite party-uri, dar în general, aici, totul e mult mai urban. E o cultură foarte dezvoltată pe zona de afro-beats, pentru că în societatea de aici există influența africană. Partea de R&B e foarte prezentă, de asemenea.

Am regăsit o altă energie aici, pe care am transpus-o și în muzică. Există, de exemplu, niște sesiuni care se numesc Fifty Fifty Session , o dată pe lună, în care sunt invitați artiști să țină un mic concert și se adună foarte multă lume din industrie. E o atmosferă plăcută. La fel ar putea să se întâmple și în București. Ar fi tare ca și la noi, o dată pe lună, cineva să organizeze o sesiune/concert și să invite artiști locali și oameni din industrie astfel încât oamenii să se cunoască și să se creeze legături.

Întorcându-ne în timp, care a fost momentul în care ți-ai dat seama că te bați cu morile de vânt în România și ai spus că poate e momentul să începi să călătorești mai mult?

În primul rând, am simțit asta atunci când am început să fac un switch din punct de vedere al muzicii. Când am pornit proiectul Helen , era puțin mai electro, după care am început să călătoresc pentru mai mult timp în străinătate și, fiind înconjurată de scena asta nouă, mi-am dorit să adaug lucrurile respective în muzica mea și, treptat, am început să schimb lucruri la ea. Poate ai observat că noul EP este mai urban, mai R&B, lucru care nu e chiar străin de mine pentru că eu la bază sunt o vocalistă de jazz, am studiat jazz-ul la Conservator.

Helen a ales să își urmeze calea © Philine van den Hul

Așa că m-am întors puțin la lucrurile care mi-au plăcut inițial și în momentul în care am început să fac switch-ul ăsta, am simțit că, cel puțin în România, nu a mai fost primită la fel de bine muzica, însă tot timpul când lansam în străinătate, feedback-ul era mereu pozitiv și atunci am început să zic, ”Ok, de cine ar trebui să ascult de fapt?”

În străinătate am cântat în deschidere la FKJ, Botanique, am participat și la Eurosonic, adică toți pașii pe care îi făceam în Belgia și în alte locuri erau pașii potriviți, dar în România nu am mai simțit aceeași receptivitate la muzică. Așa că am zis că poate e un semn că ar trebui să mă concentrez pe zona aceasta. Pe lânga asta, am lansat acum câțiva ani o piesă în Belgia cu Todiefor, care a fost foarte bine primită, Beautiful , a fost difuzată la radiouri, am început să vin și să fac sesiuni, să lucrez și cu alți artiști, între timp l-am cunoscut și pe managerul meu, Michel van Buyten. Apoi a venit partea de songwriting (n.red. compozitor) cu Universal Music Franța și s-au legat lucrurile mult mai bine pentru mine în Belgia decât în România.

Ce poți să-mi povestești despre curaj, când faci un astfel de pas? De multe ori, o astfel de schimbare pare romantică...

Pentru mine, curajul înseamnă foarte multă muncă, determinare, înseamnă să-ți asumi riscuri. Când am plecat, am decis să fac pași mici și să testez lucrurile, să văd cum merge, deci nu m-am aruncat cu capul înainte. Bine, într-un fel, m-am aruncat, dar am decis să încerc chestia asta pe perioade mai scurte. Iar pentru un motiv sau altul, am simțit că trebuie să vin în Belgia, iar atunci când am luat decizia să fac asta, am zis să o fac, la început, pentru o lună de zile. Am închiriat un apartament și am zis că vin aici și văd ce se întâmplă. Nu voiam să rămân cu frustrarea, cu tristețea că puteam să fac ceva și n-am făcut. Acum e momentul și, dacă nu iese, măcar am încercat.

Am venit prima lună, s-au legat lucruri, am făcut sesiuni, l-am cunoscut și pe managerul meu, mi-am cunoscut și publisher-ul, după care m-am întors acasă, în România. Apoi am plecat în Franța pentru că eram deja invitată la sesiuni acolo, după care am revenit acasă. Pe urmă trebuia să filmez un videoclip nou, să planific lansările de aici, așa că iar mă întorceam în Belgia, mai stăteam două săptămâni și mă întorceam în România. Până la un moment dat când am zis, ”Hai să stau pe aici mai mult pentru că e clar că e treabă de făcut.” Dar a fost și o perioadă stresantă, cam de doi ani, pentru că a însemnat multe investiții financiare. Practic, tot ce am câștigat în perioada aceea, am reinvestit în acest vis și în această carieră. Dar a meritat până la urmă!

În timpul filmărilor pentru videoclipul piesei Bloodfire © Philine van den Hul

Ai spus că ai ales Belgia pentru că e la o intersecție de țări în care poți ajunge ușor. Dar nu doar din acest motiv. De ce simți o legătură cu Belgia?

Datorită oamenilor pe care i-am întâlnit aici. Tot ce am făcut în ultima perioadă, am făcut cu oameni din Belgia: videoclipurile, echipa de styling, managerul meu, cu toții sunt aici. Iar Belgia este o țară mai relaxată decât Franța și decât Olanda. Este undeva la mijloc între cele două. Are și partea franceză, are și partea flamandă și, fiind și sufletul UE, cumva se întâlnesc aici mai multe culturi. Îmi place atmosfera asta.

Care este viziunea ta artistică, pe care ai vrut mereu să o pui în acțiune?

Estetic, tot timpul mi-am dorit să îmbin muzica cu partea mai artistică, mai eclectică, să fac lucruri pe care am reușit să le fac în videoclipul piesei Rare , de exemplu. E un videoclip în care am încercat să reproducem niște tablouri foarte drăguțe și ce mi-a plăcut e că atunci când am întâlnit echipa Bleu Nuit și am discutat despre videoclip, nici măcar nu a trebuit să discutăm prea mult pentru că am simțit că am în față niște oameni care au aceleași reprezentări artistice, aceeași viziune, se încântă de aceleași lucruri, au vrut să filmeze totul pe film, au venit cu idei drăguțe și totul s-a legat foarte bine. Același lucru l-am regăsit și când am lucrat cu fotografa Philine van den Hul , din Olanda, când am filmat clipul pentru piesa Bloodfire . Philine nu mai făcuse videoclipuri, dar are o estetică foarte frumoasă.

Ce înseamnă să fii compozitor pentru Universal Franța?

Călătoresc foarte mult și Universal mă ajută să lucrez cu artiști, producători sau songwriteri care sunt și ei semnați, la rândul lor, cu Universal Music Franța. Sau nu. Pot facilita sesiuni și cu alți artiști care mie îmi plac, iar pentru mine e o oportunitate de a putea lucra cu astfel de oameni, să am acces la muzicieni la care nu aș fi avut acces înainte, prin prisma acestei rețele. Ei organizează și tabere în care invită foarte mulți artiști, songwriteri, producători.

La Bruxelles a fost ultima tabără în care au închiriat niște studiouri foarte drăguțe și timp de o săptămână, în fiecare zi, ne-am întâlnit și am făcut muzică. Scopul acestei tabere a fost să ne cunoaștem, să luăm contact cu ceilalți songwriteri care sunt înscriși la Universal, să ne punem în legătură și să lucrăm mai departe. Alteori se întâmplă sesiuni destul de specifice, de exemplu, un anumit artist își caută piese pentru album sau își caută următorul single și atunci ne întâlnim și încercăm să compunem pentru artistul respectiv, pentru a găsi un single sau o piesă.

Însă compun piese și atunci când nu mi se cere să compun, pentru că am inspirație și, dacă mi se pare că ar fi o piesă care s-ar potrivi cuiva, îi dau mail A&R-ului meu și îi spun, ”Hei am piesa asta, ce crezi, cum crezi că am putea să i-o propunem cuiva, crezi că i s-ar potrivi cuiva?” Ceea ce e foarte fain pentru că ajunge la un anumit artist, care o ascultă.

Cum a luat naștere EP-ul tău din 2019, Rare?

EP-ul a început cu alte piese, nu cu Rare. Planul era să lansez alte piese, după care am compus Rare și atunci a început să se schimbe cumva direcția muzicală pentru că m-am simțit foarte conectată la starea aceasta și am zis, ”Why not?”. Toate piesele de pe EP sunt piese pe care le-am scris pe parcursul unui an de zile. Rare am scris-o în București, după care Falling For My Ex am scris-o, for fun, când locuiam în Antwerp. Bloodfire e o piesă pe care am făcut-o când în eram în Londra și am scris-o împreună cu Eddie Serano , care e un songwriter renumit si foarte apreciat în străinătate. Ușor, s-a închegat totul. A fost un proces natural, m-am simțit foarte conectată la zona asta.

Ce ar spune Helen de acum către Helen de acum doi ani, care se străduia de ani să înțeleagă de ce munca ei nu e primită cum își imagina ea, în România?

I-aș spune că ar trebui să aibă mai multă încredere în ea și să-și urmeze ideile nebunești, care pot părea out of the box. Să aibă încredere în ea, să ... go for it!

În țară ai compus și pentru artiști în vogă, mainstream...

Da, pentru Smiley, Andra, Sore și, mai nou, am lansat o piesă pe care am compus-o pentru PAX feat. Roxen , Over and Over . Am făcut lucruri pe partea mainstream pentru că mereu mi-a plăcut să compun muzică diversă. Dar, bineînțeles, atunci când a venit vorba de proiectul meu, m-am dus spre o altă zonă.

Ai văzut industria muzicală din România și industria muzicală din afară. Care sunt diferențele?

La noi, industria muzicală este foarte mică, iar posibilitățile sunt destul de limitate. E și teritoriul mic și, nu numai că e mic, dar geografic este poziționat și între niște țări mai puțin interesante din punct de vedere al showbiz-ului. Deci, în România, sunt mai puține lucruri pe care le poți face și mai puține zone în care te poți dezvolta.

Aici, în Belgia, deși țara este foarte mică, fiind la granița cu Franța, Germania, Olanda, iar Marea Britanie fiind la numai două ore distanță, simți că ești mult mai conectat, iar lucrurile pe care le faci pot avea un impact și în jurul tău, pot ajunge în niște piețe care contează. Pentru că, spre exemplu, dacă ai o piesă care ajunge hit în Franța, mai mult ca sigur că va ajunge hit și în Belgia și sunt șanse să se difuzeze și în Germania. Pe partea flamandă, dacă ai o piesă în engleză, care prinde în Belgia sau în Olanda, după aceea va merge și în Germania și va trece și în Anglia.

Industria este mult mai mare. Simți că poți să lucrezi, că există un alt potențial și funcțiile din industria asta sunt mult mai bine definite. În România, nu prea există lucrurile astea. În plus, faptul că la noi lumea nu prea cumpără muzică e un motiv pentru care businessurile nu-l consideră un teritoriu interesant pentru celelalte țări. În străinătate, lumea cumpără muzică și atunci poți să ai o industrie și s-o dezvolți. Eu, când mergeam la întâlniri și spuneam că sunt din România, întrebau, ”Ok, but what is happening in Romania?”, pentru că nu știau ce se întâmplă. Din păcate, nu sunt foarte atenți către est.

Helen © Philine van den Hul

Când oamenii din afară vor să te cunoască, ce întreabă despre tine? Într-o comunitate în care sunt oameni din toate părțile, alte țări, alte culturi, ce vrea celălalt să știe despre tine?

În primul rând, vor să asculte muzica pe care o faci. Un lucru care mi-a plăcut tot timpul aici e că atunci când oamenii auzeau că fac muzică sau că sunt songwriter spuneau, ”Wow, ce tare, unde pot să te ascult pe Spotify?” Chiar dacă eram într-un magazin și intram în vorbă cu un vânzător, cum mi s-a întâmplat în Olanda, când am mers la Eurosonic.

Un alt lucru care mi-a plăcut e că am ajuns să lucrez cu oameni care au apreciat faptul că fac muzică. Pentru că atunci când oamenii văd că faci muzică faină, vor să lucreze cu tine. Lucru care în România nu s-a întâmplat. Nu prea am simțit chestia asta, că am lansat un material fain și apoi oamenii au vrut să lucreze cu mine și să dezvoltăm chestii împreună. Aici, în mod contrar, deși nu sunt belgiancă sau olandeză, pentru că le-a plăcut muzica mea, au vrut să lucreze și să dezvolte legături. Asta mi s-a părut foarte tare!

Apoi, în țară, când ziceam că fac muzică, prima întrebare era, ”Și cum trăiești din asta? Faci bani, te descurci din asta?” Mereu răspundeam, ”De ce mă întrebi asta? Ar trebui să mă întrebi ce muzică fac.” Aici nimeni nu mă întreabă, ”Can you live out of this?”, ci ”Unde te ascult, unde te găsesc?” E o chestie de perspectivă și de cultură, nu știu exact.

Aici, arta este apreciată! Când ești artist, lumea te privește cu respect, cu admirație, chiar simt asta. Chiar și când am mers la medic și am zis că fac muzică, am vorbit mai mult despre muzică decât despre motivul pentru care eram, de fapt, acolo. (râde)