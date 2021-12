Refugiații din România își spun poveștile în fotografii realizate de ei

"Puteam sa fiu eu": de la print la cersetor Fotograful Horia Manolache are un proiect nou in …

Am vorbit cu Horia și am aflat mai multe despre oamenii din proiectul ”Behind the lens”, despre ce înseamnă să fii refugiat în România și despre ce îl motivează pe el să îi ajute să își spună povestea astfel încât să fie mai bine înțeleși de toată lumea.

Ești mereu atras de proiectele cu miză socială, așa cum e și Behind the Lens. De ce îți place genul acesta de proiecte, fie că le documentezi chiar tu fotografic, fie că îi înveți pe alții cum să-și documenteze foto propria viață?

Am avut momente în care m-am întrebat dacă ce fac chiar are vreun rost, dacă schimbă ceva. Mi-am dat seama totuși că orice gest în direcția ajutorului contează. Bunicul din partea tatălui meu provine dintr-o familie săracă, cu mulți frați, de la „țară”. A avut șansa să facă școală datorită Leagănului Sfânta Ecaterina de lângă Ploiești înființat de Prințesa Ecaterina Caradja pentru a ajuta copiii orfani sau săraci. După aceea s-a stabilit în București și a absolvit Facultatea de Drept. Cred în puterea oamenilor de a învinge astfel de obstacole și îmi place să-mi folosesc abilitățile fotografice pentru a-i reprezenta diferit de modul stereotipic în care sunt în general reprezentați tocmai pentru a arăta că nu aspectul sau situația grea îi definește.

De data asta, Behind the Lens îi aduce în prim-plan pe refugiații care spun acum ”acasă” României. Cine sunt oamenii cu care ai lucrat în acest proiect?

Pentru acest proiect am creat o grupă de oameni interesați de fotografie din rândul refugiaților aflați în România. Oameni veniți din Afganistan, Sudan, Iraq, Iran. M-am gândit că le-ar fi util să schimbe rolul din fotografiat în fotograf și să poată să-și spună povestea în modul în care vor ei să o spună. Am o serie de interviuri cu ei pe

Ce este cel mai greu pentru refugiații care ajung în România în afară că trebuie s-o ia de la zero într-o altă țară? Ce am putea fiecare dintre noi să le oferim astfel încât să nu se mai simtă străini sau izolați, ci bineveniți?

