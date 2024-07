Desenând în România, un artist se reconectează cu istoria familiei

(Scutaru, organizator Htag Festival) m-a invitat la Galați. A fost prima dată când am fost la Galați și am fost fermecat. Căldura organizatorilor festivalului și a comunității locale m-a făcut să mă simt ca acasă. Explorarea orașului și pătrunderea în istoria sa a fost un punct culminant. Sper să am mai multe oportunități de a picta în România în viitorul apropiat.

De la o vârstă fragedă, creativitatea și imaginația m-au modelat. Am absorbit cu nerăbdare toate cărțile de desen și imaginile pe care le vedeam, străduindu-mă să stăpânesc arta desenului. La școală, am căutat în mod activ orice curs de artă disponibil.

De la o vârstă fragedă, creativitatea și imaginația m-au modelat. Am absorbit cu nerăbdare toate cărțile de desen și imaginile pe care le vedeam, străduindu-mă să stăpânesc arta desenului. La școală, am căutat în mod activ orice curs de artă disponibil.

De la o vârstă fragedă, creativitatea și imaginația m-au modelat. Am absorbit cu nerăbdare toate cărțile de desen și imaginile pe care le vedeam, străduindu-mă să stăpânesc arta desenului. La școală, am căutat în mod activ orice curs de artă disponibil.