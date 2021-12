Ilona Brezoianu pune umor în tot ceea ce face

Ilona Brezoianu: Cred că naturalețea cu care am tratat unele subiecte și faptul că am vorbit tot timpul foarte relaxat, că nu mi-am super, hiper-editat pozele și că nu am acceptat decât reclame la produsele pe care le-am și folosit sau despre care am crezut că sunt utile. Sunt foarte selectivă și oamenii știu asta, cred că îmi apreciază onestitatea.