Street-dance-ul românesc are un nou campion: Impulse

Se dovedește că ai nevoie de-un IMPULSE excelent și de încă 15 dansatori de cel puțin calibrul lui ca să scrii istorie în street-dance-ul românesc. Finala celei de-a doua ediții Red Bull Dance Your Style din România a fost o seară de poveste! Atmosfera din tribune a fost cel puțin incendiară: la consum de calorii, publicul a egalat, probabil, dansatorii, la cât s-a aplaudat. Nici corzile vocale n-au stat degeaba (sorry, cartierul Tei). Battle-urile 1 la 1 au fost tensionate, dar în aceeași notă de sportivitate și fair–play care caracterizează lumea dansului urban: s-a pierdut, s-a câștigat, dar toate pe pace și prietenie.

Impulse (Alex Băbieru), 29 ani, din București, a luat în ritm de hip-hop marele trofeu acasă! Pe 10 decembrie 2022, el va reprezenta România în finala mondială a competiției Red Bull Dance Your Style din Africa de Sud, alături de Sătănel (Alexandra Barac), câștigătoarea finalei naționale din 2021.

Regulile concursului, pe scurt, dacă n-ați fost acolo: battle-uri 1 la 1 pe piese atent selecționate și date cu sclipici de Vlad Dobrescu astfel încât cei 16 adversari să poată demonstra cu brio diversitatea și frumusețea stilurilor din marea familie a street-dance-ului. Ca să-i impresioneze pe cei 1500 de fani prezenți la Circul Metropolitan, care-i puteau vota cu cartonașe roșii sau albastre (și nu doar că i-au impresionat, ci aparent i-au cucerit iremediabil, la cât au duduit tribunele) concurenții au dat tot ce-au avut mai bun din ei și-au făcut un show total pe hip hop, house dance, waacking, afro, electro dance și dancehall.

Shurubel , MC-ul evenimentului: „Publicul are o misiune super importantă: să voteze dansatorul preferat și să-l trimită în Finala Mondială Red Bull Dance Your Style din Johannesburg, Africa de Sud, alături de cei mai buni dansatori din toată lumea. Așa că fiți ochi și urechi la tot ce se întâmplă pe scenă în seara asta, fiindcă VOI aveți ultimul cuvânt in a alege cine va reprezenta România!”

Dar să începem cu-nceputul:

OPTIMILE

BATTLE 1: OXI vs. MIHA

În sfââârșit! Protagoniștii? OXI (îndrăgostit de electro și de tot ce-nseamnă cultura din spatele stilurilor de dans) și senzuala MIHA (mezina gang-ului, care de 5 ani își trăiește viața în ritm de dancehall). Show-ul începe pe iconicul „Let's Dance” al lui Bowie, lead single pe albumul ononim, cel mai bine vândut disc al lui din toate timpurile. E un battle care-ți pune sângele în mișcare: Miha aduce Jamaica-n scenă, old school, new school, groove cât încape și mișcări fierbinți. OXI e pe fază și contraatacă dezinvolt. „This Is How We Do It” 😊, spune Montell Jordan în difuzoare, și ce se-ntâmplă-n ring confirmă: AȘA începe un concurs care se respectă! Publicul probează că știe ce și cum și aruncă în aer cartonașe roșii și albastre la final, votându-și favoriții. Shurubel le numără cu mare atenție voturile, să nu se-ncurce: Oxi învinge la mustață! Good game, Miha!

BATTLE 2: GROOVEEK vs. WAANA NEAGU

Meci greu, cu doi luptători de calibru, cu ștate vechi în lumea dansului. Pe „Signs” (Snoop Dogg feat. Justin Timberlake & Charlie Wilson), își face intrarea triumfal Grooveek (contenderul de anul trecut, care a pierdut la mustață finala în fața lui Sătănel, câștigătoarea primei ediții Red Bull Dance Your Style din România) și Waana (mama comunității de waacking din România și street dance din țară). Sala începe să urle serios: Waana are una din cele mai bune galerii din seara asta. Ambii se iau în brațe: oamenii sunt prieteni, se vede bucuria dansului, și plăcerea de-a fi acolo în fiecare mișcare. E waacking contra locking, un stil dominat de mișcările mâinilor vs. unul funky, cu mișcări adesea largi, exagerate și ritmice. Avem doi maeștri. Roșul învinge: Groveek confirmă aceeași putere de seducție a publicului de anul trecut și-i smulge majoritatea voturilor.

BATTLE 3: ALEX NUȚ vs. KARA

Atenția se îndreaptă acum asupra lui Alex Nuț și a Karei , tineri artiști din lumea dansului urban, care doar pentru asta trăiesc. ȘI SE VEDE! Vlad Dobrescu joacă tare și aruncă în difuzoare pentru ei the classics: arhicunoscutele „Hit the Road Jack” (Ray Charles) și „Feels Good” (Toni! Toni! Tone!). Dinamici, dezinvolți, cei doi ridică pur și simplu toată sala în picioare! Alex Nuț e ludic, amuzat și super-expresiv, Kara e acrobatică, e greu să te decizi între cei doi. Dansează și-n duet la un moment dat și dansul se termina într-o îmbrățișare. Câștigăăă.... Kara!

BATTLE 4: ALIN ȚÎRCĂ vs. DHK PANDI

Show-ul continuă: Alin , DHK Pandi , e momentul vostru să străluciți! Scratchurile lui Vlad Dobrescu dau într-o surpriză și mai mare: în toată sala Circului Metropolitan răsună „Conga” Gloriei Estefan. Alin e up to it, cu zvâc până la capăt, Pandi, care a venit direct de la Londra special pentru acest concurs, contraatacă cu tot ce are mai spectaculos în dotare. E fluid, alunecă pe ring, are un flow spectaculos. Nebunieeee pe toată linia! Grea misiune pentru public... Voturile au fost numărate, ne vedem mai departe cu Alin!

BATTLE 5: RAUL vs. GABS

Predăm ștafeta următorilor doi concurenți. Muzica, MAESTRO! „Up” (Cardi B) și „Getting' Jiggy With It” (Will Smith) sunt provocările lui Vlad Dobrescu, în mare-mare formă, pentru Raul și Gabs . Băieți, să vă vedem acum! Ce ziceți de niște popping? Raul, arată-ne cum se face! Gabs nu doar că-i ține piept, ba chiar aruncă în luptă cele mai „tăioase” mișcări, are amploare, bagă footwork la greu! Sunt echilibrați ca stil și șarm, și tocmai de aceea scena ia foc: e explozie de energie! Să ne punem pe numărat voturi acum: „greu, greu”, se plânge Shurubel, dar până la urmă vede Albastru și Gabs îi smulge runda lui Raul!

BATTLE 6: DARIAN vs. IRENE

Pasiunea profundă a lui Darian pentru dans îl conduce într-o zonă de libertate absolută: acoperă cu dezinvoltură ringul, e spectaculos și original. În colțul albastru, swing-uri, posing, breaking the rhythm, viteză - toate dau sare și piper coregrafiei îndrăznețe a Irenei , dansatoare micuță ca statură, dar cu un potențial imens. Sunt 2 esențe diferite, și piesa celor de la Earth Wind & Fire – „Let’s Groove” le oferă ocazia să demonstreze asta din plin. Meciul se termină (cum altfel?!) într-o îmbrățișare. „Vai, ce frumoși ați fost amândoi!”, se entuziasmează Shurubel, șii... situația cartonașelor din tribune îi confirmă că la fel gândește și publicul: „Ia-ți-o pe-asta, că s-ar putea sa fie aia de care mă temeam: e egalitate!” Deci să fie „Jump, Jump”, Vlad Dobrescu dixit - și Darian și Irene sar, și tribunele odată cu ei. „Mamă, ce moment!!! Mă bucur că a fost egalitate, ce buni sunteți voi!”, spune Shurubel. Cu regret și simpatie pentru amândoi, numără voturile din nou, și Irene îl depășește pe Darian și trece în runda următoare.

BATTLE 7: EUGEN vs. DHK SIXX

House vs. Dance-hall: mega-provocatoare combinația! Avem doi dansatori cu aceeași dezinvoltură - Eugen , primul în battle, aruncă în scenă house de nota 20: footwork, lofting si jacking, mișcări complexe și rapide de picioare. Luați aminte, dansul house este mult mai vechi decât muzica house care a apărut la începutul anilor ’80, la finalul erei disco, când cluburi ca Chicago’s Warehouse, New York’s The Loft și Paradise Garage. SIXX , Dancehall King în branșă de 14 ani, e un competitor de calibru greu: energic, rapid, o expresie a forței și a energiei, pe alocuri agresiv. HOT! „Le Freak” (Chic) le ridică tensiunea amândurora. Roșul trece mai departe: Eugen Ocneanu e câștigătorul rundei!

BATTLE 8: DXNGER vs. IMPULSE

Prima, mentorul și ambasadorul mișcării de AFRO dance în România, al doilea, om fascinat de dans și de toate posibilitățile lui, dar mai ales de HIP HOP (a început cu Popping, ulterior s-a perfecționat în Hip Hop Freestyle, unde face minuni de aproape 6 ani)! DXNGER e o apariție răpitoare, prezența excentrică, într-un outfit fluorescent care fură ochii și aplauzele publicului. Aplomb de nota 20! Cei doi fac spectacol pe „Trick Me” de la Kelis: cele două stiluri se întrepătrund fluid, unul mai senzual (afro), unul mai acrobatic (hip hop). Amy Winehouse și-al său „Rehab” îi duce și mai sus! „Man, people are having some serious fun on stage!”, decide Shurubel când cei doi ajung să danseze corp la corp, 1 la 1, nu 1 vs. 1. Sala e plină de cartonașe albastre la final - trece mai departe Impulse!

SFERTURI

OXI vs. GROOVEEK . Ringul de dans frigeee rău! Care pe care? Roșu sau Albastru? Oxi și Grooveek sunt acum față-n față pe scena Red Bull Dance Your Style. Oxi își ia cu el publicul de la intrare într-un val de aplauze. Vlad Dobrescu bagă tare cu „All Night” de la Chance The Rapper și „It Takes Two” de la Rob Base & DJ EZ Rock. Și da, probabil că ai nevoie de 2 în ring de calibrul lui Oxi și Grooveek: ambii dansatori sunt WOW! Nu se limitează, improvizează și experimentează cu îndrăzneală, creând modele de mișcare individuale, unice, interacționând la maxim cu fanii care-i privesc. Groveek reușește să-I dea cu tiflă lui Oxi și să ia cartonașele necesare s-ajungă în semifinale.

KARA vs. ALIN . E adevărat că pe scenă trăieşti cele mai mari emoţii, mai ales atunci când vezi că publicul te aplaudă şi ştii, în mod cert, că ai transmis emoţia ta şi celorlalţi. Se vede BIG TIME la Kara și Alin. Începe în forță Kara din colțul roșu și face furori: vorbește cursiv limba hip hiop, se exprimă liber, dezinvolt. Alin îi răspunde cu aceeași energie exuberantă, vedem un freestyle epic pe „Harder, Better, Faster, Stronger” (Daft Punk) și „Stand Up” (Ludacris). BIG UP! Cei doi livrează exact ce-și dorește mulțimea. Acaparează toată scena și câștigă inimile publicului fără echivoc. Cine merge mai departe, vă întrebați? Cartonașele albastre indică un singur nume: AAAALIN!!!

IRENE vs. GABS . Cele mai bune esențe stau în doze mici, iar astea două sunt cu siguranță excepționale. Cu swag, pe scenă coboară Irene și Gabs, iar Vlad Dobrescu dă tonul cu „Poison” (Bell Biv Devoe) și acu-i acu’ : începe bubuiala. Backgroundul artistic al lui Irene e profund amprentat în stilul ei de dans: s-a axat inițial pe Dancehall și de 3 ani, mulțumită Waanei Neagu (în dublu rol în această competiție, de mentor și concurent), a deschis un nou capitol, cu o nouă dragoste îndreptată către Waacking. Dar nu e numai atât în dansul ei, e mult mai mult. Joc de picioare impecabil din partea lui Gabs, nu mai zicem de ce energie areee! A, you think you got it? Outkast le da prilejul să jubileze ambilor – vibe-ul e fire, e ritm si explozie în mișcările lor. Irene e super-expresivă, și-l pune la colț pe adversarul ei. Bineee de tot! Ce să mai... O mare de Albastru o propulsează înainte în concurs.

EUGEN vs. IMPULSE . „Be humble (hol' up, b*tch) / Sit down” spune Kendrick Lamar din difuzoare, dar ce să stai jos, că pe scenă e prăpăd! Ultimul duel înainte de smifinale îi aduce față în față pe Eugen și Impulse: 2 dansatori puternici care-au dovedit incontestabil că-și merită locul în competiție. Eugen, omul care tace și face, deschide îndrăzneț battle-ul cu o serie de mișcări la sol, dar Impulse îi ia fața și umple scena. „Sex Machine” (James Brown) îi dă ocazia roșului Eugen să ofere un joc de glezne good old style, dar Impulse face show la sol cu mișcări de-a dreptul impresionante la sol și smulge aproape toate voturile în aplauzele și strigătele zgomotoase ale juriului. Se pare că Albastrul e culoarea preferată a publicului în seara asta. 😊

SEMIFINALE

Shurubel: „Ringul e încins bine: îi avem pe cei mai buni 4 dansatori care au rămas în competiția din această seară și care se vor lupta în semifinale pentru marele premiu, participarea la Finala Mondială Red Bull Dance Your Style care va avea loc pe 10 decembrie la Johannesburg, în Africa de Sud. Pe lângă șansa de-a concura alături de cei mai buni dansatori de street-dance din întreaga lume, campionul de la București pleacă acasă și cu un smartphone HONOR 70 5G și o pereche de Honor Earbuds 3 Pro.”

GROOVEEK vs. ALIN ȚÎRCĂ

Toată lumea așteaptă cu sufletul la gură ce mai au de oferit Grooveek și Alin. Va confirma Grooveek parcursul uluitor de anul trecut, când a mers șnur până-n finală? Hai să aflăm! Dobrescule, ce-ai pregătit pentru semifinale? Printre țipetele extaziate ale publicului se-aude „1 thing” (Amerie). Grooveek, la fel de carismatic ca de fiecare dată, e-n lumea lui: sare de pe scenă, se îndreaptă către Shurubel, îi smulge microfonul și strigă-n el leitmotivul serii: DANCE! BOLD MOVE! Totată lumea e în delir. Alin preia ultima mișcare a lui Grooveek, simte momentul și se duce tot mai sus. E electrizant, rupe pur și simplu. O mai auzi piesa „Canned Heat” (Jamiroquai) de la atâtea chiuituri și aplauze? Se dovedește că da, o trăiește la secundă, și cert e că publicul îl vrea pe Alin în finală!

IRENE vs. IMPULSE

Doi dintre favoriții serii se află acum față în față pe scena Circului Metropolitan: Irene, în colțul roșu, și Impulse, în colțul albastru. În finală mai e un singur loc disponibil... misiune dificilă pentru deținătorii cartonașelor de vot. Presiunea e mare. Irene bagă prima. Cere gălăgie sălii, are aceleași mișcări cu zvâc, își dansează sufletul pe „Hot N Fun” (N.E.R.D.)... Dar meciul ăsta e greu: Impulse își dă frâu liber, e peste tot, sus-jos, dreapta-stânga, scena e a lui! Se cam încinge treaba! 🔥 Până să ajungă Dobrescu să dea play la următoarea piesă, „Walk This Way” (Run D.M.C. & Aerosmith), Irene își și dă jos (la propriu) și cămașa de pe ea. Doi entertaineri veritabili, Irene și Impulse duc dinamica la nivelul următor. Impulse ia microfonul și cântă Rock This Way - e de neoprit, și drumul lui e corect - 1500 de oameni se hrănesc cu energia debordantă de pe scenă. Momentul adevărului: cine se va lupta cu Alin pentru locul în finala globală de la Johannesbourg? Și-așteaptă voturile în poziție de luptători de Sumo. Învinge Impulse!

Ca să mai liniștească puțin spiritele, Shurubel oferă un respiro sălii: un moment acrobatic susținut de Olga și Sasha, un tribut adus spectaculoasei locații de anul acesta a Red Bull Dance Your Style, Circul Metropolitan. Intermezzo-ul acrobatic e hipnotizant și impune un alt fel de energie în tribune. Cei doi artiști ucrainieni plutesc în aer în alb și negru, sunt 3 minute lirice intense. Și asta nu e tot! Scena e acaparată de moment de dans marca Flip.ro , susținut de nimeni alta decât Sătănel (go, go, go), Ciupa , Octavia , Ariana și Soso !

FINALA

Acum e-acum! Nivelul de energie și încordarea sunt la cote maxime. La capătul coridorului albastru care-l duce-n scenă, în penumbră, IMPULSE își încălzește tensionat gâtul. Shurubel cere, și tribunele l-ascultă: 1500 de oameni sunt în picioare pentru meciul final! 3, 2, 1, START! Începe Alin de pe bulina roșie pe „Push It” (Salt'N'Pepa), preia Impulse. Miză mare... ambii joacă la intimidare! Urmează un ping-pong pe scena Marii Finale. Din boxe bubuie „Level UP” (Ciara) și cei doi dansează like nobody’s watching. Publicul nu mai are stare și strigă la unison să-i susțină, chiar și-așa, cu vocile răgușite.

„Cameo” (Word Up) e ultima lor provocare, cea decisivă. De unde vin băieții ăștia și de unde scot așa mișcări?! După 3 minute absolut halucinante, publicul trebuie să-și facă datoria și să ia cea mai importantă decizie a serii: Alin sau Impulse? Înconjurat de o mare de Albastru, Impulse este declarat omul serii și primește glorios premiul Red Bull Dance Your Style!

3 min Alin vs. Impulse în Finala Red Bull Dance Your Style România 2022

Impulse: „A fost foarte frumos! Nu mă așteptam să câștig, pentru că toți oamenii din line-up sunt toți niște oameni muncitori și-i respect real pe fiecare-n parte! Sunt oameni buni, noi ne știm majoritatea de ani de zile, unii dintre ei mi-au dat sfaturi, alții-mi sunt prieteni de când m-am apucat de dans... Deci nu am plecat cu mentalitatea de „AAAH, vă mănânc!”, ci pur și simplu am dansat și m-am simțit bine. Ce-am avut în plus? Cred că m-am distrat mai mult și n-am pus atât de multă presiune!

M-am apucat de dans acasă, mă uitam la videoclipuri cu Michael Jackson, după am dat de un stil de dans căruia acum i se spune Electro, atunci i se spunea Techtonic. Am încercat să învăț singur pe net, am învățat valurile singur și de-abia mai târziu mi-am dat eu seama că există o comunitate de dans... Vara mai fac session-uri în parc: și-n Cișmigiu, și-n Carol, și-n Tineretului... Nu mă așteptam să plec la Johannesbourg, trebuie să fie o experiență tare interesantă, chiar vreau să văd ce pot să fac și-o să dau tot ce se poate!”

Vlad Dobrescu: „Mi-a plăcut foarte mult și show-ul de anul trecut, în schimb, anul ăsta cred că s-a văzut o evoluție la multe capitole: și producție, și atmosferă... Și vibe-ul a fost mult mai mișto, excelent! Publicul mi s-a părut că s-a dezlănțuit mai mult anul ăsta, oricum sunt impresionat de oamenii din domeniul ăsta, mi se pare că se simt bine așa pur și simplu! Nu stau să fie foarte critici sau să analizeze foarte mult o situație, pur și simplu se simt bine unde sunt și asta am văzut anul trecut și-mi place că revăd și acum. Un mesaj pentru comunitatea street-dance: continuați să fiți oameni așa mișto cum ați fost până acum”

Shurubel: „Nu mai am voce... adică dacă-mi ascultați vocea o să vă dați seama că a fost mega-tare și m-am super-implicat! Eu am trăit cu oamenii ăștia aici. Am suferit cu oamenii care au pierdut, m-am bucurat cu oamenii care au câștigat și am trăit tot momentul la o intensitate atât de mare, încât practic, mi-am distrus gâtul! Dar, în același timp, m-am bucurat și de public. M-am bucurat, pentru că atunci când am zis: „Hai să ne ridicăm în picioare și să dansăm!”, oamenii s-au ridicat și atunci am zis „Ăștia-s oamenii mei!”. Îi știam pe unii dintre dansatori. Încă din liceu m-am apucat să prezint battle-uri 1 on 1, eu am făcut liceul în Lazăr, în București, și aveam și noi o comunitate de street-danceri, am mers la evenimentele din București... Vă dați seama că erau niște săli destul de mici unde ne întâlneam 30-50, hai maxim 100 de oameni, și dansam cu toții acolo. Și să-i vezi că au ajuns la un nivel atât de mare, și că toată România se implică și că avem dansatori care merg să ne reprezinte în afară la competițiile globale, e ceva ce-ți umple inima. Avem șanse la Johannesbourg, mai ales că mergem și cu Sătănel, mergem și cu Impulse, și știu că sunt 33 de țări acolo, știu c-o să fie competiție mare, daaar, VOI I-AȚI VĂZUT PE-AI NOȘTRI?!”