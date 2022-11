Cine este Impulse, câștigătorul Red Bull Dance Your Style 2022

Totul a început dintr-o prostie, aveam vreo 13-14 ani, eram în parc și un băiat mi-a arătat o „schemă” și mi-a zis că nu pot s-o fac. I-am zis: „Cum adică nu pot s-o fac?” și am învățat-o. Pe urmă mi-a arătat altceva, am învățat-o și pe-aia. Și ca să fiu sigur că n-o să-mi mai zică că nu pot să fac și altceva, am învățat mai multe chestii, printre care izolații, valul... și tot așa. Dar eu nu-mi calculez anii de dans de-atunci, mi-i calculez de undeva de la 10-11 ani, când am intrat prima dată într-o sală de dans. Am învățat singur tot felul de chichițe, ce vedeam eu pe internet, dar eram izolat de ce înseamnă comunitatea de dans. Oricum, dansul a fost tot timpul parte din viața mea. Verișoara mea e fostă balerină, tatăl meu voia să fac și eu balet și pe urmă dans sportiv, dar pur și simplu nu am rezonat cu asta.

Totul a început dintr-o prostie, aveam vreo 13-14 ani, eram în parc și un băiat mi-a arătat o „schemă” și mi-a zis că nu pot s-o fac. I-am zis: „Cum adică nu pot s-o fac?” și am învățat-o. Pe urmă mi-a arătat altceva, am învățat-o și pe-aia. Și ca să fiu sigur că n-o să-mi mai zică că nu pot să fac și altceva, am învățat mai multe chestii, printre care izolații, valul... și tot așa. Dar eu nu-mi calculez anii de dans de-atunci, mi-i calculez de undeva de la 10-11 ani, când am intrat prima dată într-o sală de dans. Am învățat singur tot felul de chichițe, ce vedeam eu pe internet, dar eram izolat de ce înseamnă comunitatea de dans. Oricum, dansul a fost tot timpul parte din viața mea. Verișoara mea e fostă balerină, tatăl meu voia să fac și eu balet și pe urmă dans sportiv, dar pur și simplu nu am rezonat cu asta.

Totul a început dintr-o prostie, aveam vreo 13-14 ani, eram în parc și un băiat mi-a arătat o „schemă” și mi-a zis că nu pot s-o fac. I-am zis: „Cum adică nu pot s-o fac?” și am învățat-o. Pe urmă mi-a arătat altceva, am învățat-o și pe-aia. Și ca să fiu sigur că n-o să-mi mai zică că nu pot să fac și altceva, am învățat mai multe chestii, printre care izolații, valul... și tot așa. Dar eu nu-mi calculez anii de dans de-atunci, mi-i calculez de undeva de la 10-11 ani, când am intrat prima dată într-o sală de dans. Am învățat singur tot felul de chichițe, ce vedeam eu pe internet, dar eram izolat de ce înseamnă comunitatea de dans. Oricum, dansul a fost tot timpul parte din viața mea. Verișoara mea e fostă balerină, tatăl meu voia să fac și eu balet și pe urmă dans sportiv, dar pur și simplu nu am rezonat cu asta.