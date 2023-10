Fă cunoștință cu Adam Chițu, câștigătorul Red Bull Dance Your Style 2023

(18 ani) a fost desemnat câștigătorul finalei naționale Red Bull Dance Your Style. Pe 4 noiembrie, el va reprezenta România în

Adam e marele câștigător al finalei Red Bull Dance Your Style 2023

Ne-am reîntâlnit recent cu Adam și am aflat de la el cum a devenit pasionat de dans, de ce și-a dorit să participe la Red Bull Dance Your Style și cum se pregătește zi de zi să fie cel mai bun pe orice scenă apare.

. Aici am evoluat și m-am dezvoltat cel mai mult.

Dansez de la șapte ani, deci de peste 10 ani. Am început la altă trupă, unde am stat opt ai. De trei ani sunt la

Am început cu kickboxing, dar am avut o accidentare. Unchiul meu dansa prin casă; băga muzică hip-hop și el m-a învățat niște mișcări. A început să-mi placă. Așa că a căutat o trupă pe net și m-a dus la sală, să dansez. Mi-a plăcut că dansatorii erau foarte primitori, mi-a plăcut comunitatea – totul era foarte frumos.

. Atunci am început să vreau să fac o carieră din asta. Am simțit că e ceva acolo și așa au venit mai multe evenimente, emisiuni, concursuri.

Cum a fost pentru tine să fii invitat la Red Bull Dance Your Style?

m-a ales pentru finala națională și m-am bucurat foarte mult. Nu-mi venea să cred! Am fost la sală, m-am antrenat și am câștigat.

Știam totul despre Red Bull Dance Your Style, pentru că voiam mult de tot să particip, de când concursul a venit pentru prima dată în România. Am fost la toate edițiile, în public, și îmi doream foarte mult să fiu pe scenă. Vorbeam cu antrenorii mei, care îmi spuneau: „Sigur o să câștigi dacă te bagi în concurs!”, mă susțineau foarte mult. Anul ăsta am fost la cypher-ul de la Expirat, iar

Hip-hop-ul îmi place foarte mult, dar am început cu breaking-ul și le fac pe amândouă. Îmi place că pot să mă exprim prin hip-hop, stilul acesta îți dă oportunitatea să-ți creezi mișcări, să-ți faci concepte și tot felul de alte chestii. La breaking, îmi place că este de muncă și-mi place să stau în mâini, să mă dau peste cap.

Cum a fost pentru tine ziua evenimentului Red Bull Dance Your Style?

