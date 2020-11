Blindat, un bagabont stilat - Amuly pe scena Red Bull re:VERS

Pe 19 noiembrie, de la 19, Amuly va fi pe scena Red Bull re:VERS 2020, alături de Bruja & PRNY și promite un show exploziv.

Amuly © Mihnea Ratte

Cum te-ai hotărât să te apuci de muzică?

Ascultam foarte mult rap românesc, underground în mod special. Nu ascultam altceva. Specii, Flou Rege, Subcarpați, Kazi Ploae, DOC, CTC. În special Specii, eram disperat. Mă axasem doar pe muzica asta, nu ascultam altceva și mă super-regăseam în piese. Începusem să scriu versuri și nu suna bine din prima, dar am făcut asta până am ajuns aici.

Când te-ai apucat de scris?

Aveam doar 10 ani sau 11 ani. Nu aveam ce să zic, practic, d-asta zic că nu suna bine. Niște chestii penibile, încercam și eu să fiu dur, să fiu hip-hoper... Am început să ies pe stradă și-am început să trăiesc chestii, să mă regăsesc în hip-hop mai mult și să înțeleg de fapt unele lucruri pe care nu le înțelegeam, și m-am simțit din ce în ce mai atras de fenomen. Cred că o să o țin așa toată viața: tot o să aud piese în care o să mă regăsesc și o să fac piese în care se vor regăsii alții. Chiar și când aveam o problemă, o situație mai nasoală în viață, muzica mă calma, mă regăseam în foarte multe versuri... pur și simplu era ca și cum mă alina.

A fost o faimă peste noapte?

Mulți mi-au zis că este faimă peste noapte. Un picuț este, dar de ce? Pentru că eu am făcut muzică 7 ani de zile și aveam 300 de vizualizări. Nu mă știa nimeni. Am intrat la Seek, s-a-ntâmplat să mă vadă lumea, să-mi dea Nane share, să mă cheme Luca, să vorbim de sesiuni și m-am hotărât să mă apuc serios de muzică. Am bubuit. Ai zice că a fost peste noapte, dar eu de 10 ani tot fac asta. Chit că la 11 - 12 - 13 ani ce scriam era kinda trash, se pune ca muncă. Am avut un interviu cu cineva și a trebuit să recitesc oamenilor din versurile alea din starting point și n-am putut, nu m-a lăsat sufletul. Nu le-am mai citit de atunci, de când scriam pur și simplu că-mi doream să mă perfecționez, să fiu din ce în ce mai bun... Dar le păstrez.

Îl iei pe Amuly din stradă, dar nu iei strada din Amuly. Ai vândut limonadă pe stradă, ai trăit în ghetou... Povestește-ne mai multe.

Eu acolo am trăit toată viața mea și acum m-am mutat și stau aici aproape unde m-am născut. Bine, ghetou... lumea se gândește la alea nasoale-nasoale de prin Ferentari... Ghetoul pentru mine înseamnă și ce se întămplă în el. Eram un copil chill, am vândut și limonadă când aveam 8 ani... Am crescut și-am cunoscut cartierul ascultând rap underground și auzind chestii pe care urma să le vâd. Punctul bun pentru mine a fost când am intrat la Seek Music și-am ales să mă concentrez doar pe muzică.

Și atunci cumva, m-am închis în studio - tot ce puteam să fac era să mă duc la studio și să mă întorc acasă și nu mai aveam timp să mai fac ce făceam, să mă plimb prin cartiere etc. Am încercat să stau liniștit și să văd care e treaba și totul a mers înspre super-bine. Asta zic pe o piesă de pe album: „nu mai vând în stradă, dar rămân legat de stradă”. Chit că stau numai în studio, nu te gândi că nu mă mai văd cu frățiorii mei de aici din cartier. De-asta am ales să locuiesc tot aici, că îi am pe singurii oameni apropiați și adevărați aici și sunt liniștit la mine în cartier.

De ce ți s-a părut trap-ul varianta perfectă pentru tine?

Când a apărut Satra B.E.N.Z. În 2015 mi s-a părut ciudat.... nu înțelegeam care-i vibe-ul. M-am interesat ce înseamnă trap, aveam tovarăși care ascultau foarte mult trap, cred că am stat o săptămână în casă și am ascultat toți nebunii, gen Future sau YOUNG THUG, ca să înțeleg vibe-ul. La 21 Savage, acolo mi-a plăcut cel mai mult și am înțeles care e faza cu trap-ul. Și-am zis hai să fac și eu o piesă trap. Evident, eu făcând 7 ani de rap, BOOM BAP, îmi era foarte greu. Era o schimbare foarte mare de stil, deși e tot o ramură a hip-hop-ului. Eu ziceam că aștia care fac trap o fac super simplu, fac o dumă într-un vers, adică din două cuvinte într-un vers ”mănânc pește bam” BAM! Știi ce zic? la piesele BOOM BAP, underground sunt dume și în 2/3 versuri înghesuială de cuvinte, jocuri de cuvinte, e altceva. Mi-am dat seama că nu e chiar așa ușor cu Trap-ul și atunci m-a văzut Luca și am zis că vreau să fac și eu treaba asta. Mi-am pus căștile pentru să văd cum se aude Auto-Tune pentru prima dată în viața mea, am zis că vreau să învăț să fac si asta și aparent am scos Blindat, care e album pe rap, aproape complet, sunt 3 piese trap în tot albumul. Nu o să renunț nici la rap-ul underground și nici la trap.. și am făcut și niște piese rock zilele trecute.

Chiar voiam să te întreb dacă ai încercat și alte genuri muzicale...

Da, chiar aseară am avut o sesiune cu beat-uri rock. Încercăm toți ăștia ai noștri, brigada noastră, ne ducem în toate direcțiile cumva. Am trecut de eticheta aia de „mamăă, ce rapper...”. Eu trăiesc hip-hop, zi de zi, viața mea asta e, dar vreau să încerc să fac și alte stiluri de muzică. Și e mereu blană să încerci ceva nou. Mă gândesc de ceva timp și la reggae, am tot zis că încerc, dar n-am apucat. Dar chiar trebuie să fac asta. Cu siguranță o să fac ceva.

Care a fost prima ta colaborare la care te-a luat panica, voiam să cânt cu omul ăsta și uite am ajuns s-o fac?

Killa Fonic - a fost primul cu care am intrat la Seek Music. După am făcut piesă cu Nane, Skizzo Skillz, NOSFE, Satra B.E.N.Z. și mai mulți. Dar dintre idolii pe care îi aveam eu în copilărie Macanache, Deliric, El Nino, Chimie, Bocaseca, Criss Blaziny, SHIFT... sigur am ratat pe cineva, sunt destui de mulți. Cam toate colaborările au contat la fel de mult pentru că eu le cânt pe de rost piesele oamenilor ăstora de dinainte să îi cunosc și e un impact destul de puternic.

Ce-asculți acum?

Sunt la curent cu ce scoate rap-ul underground din România, dar nu-l rup cum îl rupeam înainte. Ascult mai mult trap din UK, America și Germania – aici nu înțeleg nimic, dar îmi place ceea ce transmite e fenomenal. E vorba mai mult de feeling la muzica asta, tu poți să nu înțelegi nimic, ăla poate să se bâlbâie pe beat într-un anume fel să te facă să sari.

Cum ți se pare conceptul competiției Red Bull re:VERS?

Mi se pare foarte tare. Eu am participat la battle înainte să bubui cu muzica, m-am calificat mai departe la regionale, la Timișoara, în Battle MC România. La battle e totul pe moment, dacă ai încurcat un vers și nu ești în stare să continui ca și cum nu te-ai încurcat... ai pierdut meciul, te oprești și nu îți mai vine nimic. Am pățit treaba asta și de atunci am zis că nu vreau să mai fac battle, efectiv. Ăla a fost șocul. Am trăit freeling-ul ăla așa foarte deep și nu mi-a plăcut. Dar în schimb, am foarte mult respect pentru asta - mă bucur foarte mult că se întâmplă un eveniment din ăsta. N-a prea dat lumea atenție fenomenului trap și mai ales la battle și așa mai departe. E tare, pe lângă faptul că 2020 a fost un an deplorabil, măcar se trage să se evolueze pe partea asta a muzicii. O zic sincer, o simt eu, se întâmplă chestii pe toate părțile și mă bucur.

Tu ești o fire competitivă?

În general încerc să fiu mai bun decât am fost până acum. Și asta se întâmplă de fiecare dată când muncesc, de fiecare dată când scriu ... mă îmbunătățesc automat. Am zis de multe ori versul ăsta pe multe piese, că „nu mă întrec cu nimeni”. Pur și simplu cred că și de asta am și reușit: pentru că eu doar am făcut muzică, adică n-aveam niciun stres, mă duceam la job, nu mă gândeam eu că să trăiesc din muzică, că știam că nu se poate.

Ai vreun sfat de bine pentru MCii care participă la Red Bull re:VERS?

Dacă ajungeți în situația în care am ajuns eu - să vă panicați și să nu vă mai continuați runda - să nu renunțați, să nu faceți ca mine. Tot succes și dați-i acolo că trebuie să se dezlănțuie lumea. Multă baftă, abia aștept, sincer!

Ne pregătești ceva special la Red Bull re:VERS?

Am ascultat colaborarea Bruja cu Macanache, mi-a spart căpățâna instrumentalul, și am rugat-o să mi-l împrumute să fac o strofă pe el, și am provocat-o și pe ea sa facă același lucru pe un beat de-al meu, cam asta ar fi supriza.

