Bubu Cernea, omul care poate face singur orice concert

LaLa Band a fost experiența vieții mele. Îmi pare rău că n-am reușit să facem un specacol de final în care să-nchidem capitolul LaLa Band. Mi-ar plăcea să ne reunim cu toții și să mai facem un spectacol la Arene, cum era tradiția, de 1 iunie. Gata, asta e ultima dată, toți avem proiectele noastre. De-asta e și foarte greu, toată lumea are proiectele lui, scheduling-wise, e un coșmar. Pentru mine a fost unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le-am făcut în viața mea, a fost o școală absolut de neegalat, atât în actorie, cât și în producție. Gândește-te că m-am trezit peste noapte: „Gata, Bubu, plecăm în turneu, trebuie piesele alea”... Primeam comenzi din astea: într-o săptămână, 60 de piese. Stăteam și făceam track-uri, organizam totul, trupa... tot-tot-tot. M-am trezit în punctul ăla în care hai, tu ești directorul muzical, fă-le că plecăm în turneu peste trei zile. Făceam intro-urile de la concerte, mă ocupam de toată partea tehnică. Am făcut 3 turnee mari, toate cu producția noastră, de veneam și montam toată scena, plus concertele mari, Sala Palatului, Polivalenta, și 4 concerte la Arene. Toate sold-out. Mult. Și astea printre filmări. La Lala Band ajunsesem la punctul la care 3 săptămâni dintr-o lună eram în turneu, și o săptămână eram la Buftea, că filmam serialul. Și din Buftea iarăși plecam în turneu, încă 3 săptămâni... Și-așa au trecut anii. 4 ani. A fost genial. Aș face-o din nou. Mai ales la cum am crescut toți cred că dacă am pleca în turneu, ar fi grav... Ce Led Zeppelin...

A fost primul proiect în care nu mi s-au mai pus piedici, gen, nu putem face asta, că nu e nu știu ce buget... Am putut să-mi pun în practică ideile pe care le aveam în mine, datorită doamnei Ruxandra Ion în special, cea care a creat aceste proiecte, „Pariu cu Viața” și „LaLa Band”, cea care s-a-ncrezut în mine. LaLa Band a fost un proiect unic prin faptul că am adus în atenția tinerilor de vârsta noastră muzica evergreen, artiști ca Sting, Stevie Wonder, Lionel Richie, Celine Dion... mă bucur c-am contribuit la generația LaLa, care a auzit și muzica asta...

”, etc. Și când am auzit prima dată Cosmos, am zis că aici e ceva foarte special ce trebuie tratat cu mare atenție și ne-am apucat să lucrăm. Primul show ca director muzical l-am făcut remotely, eu eram plecat într-un turneu în Chile cu Inna, n-apucasem să lucrăm decât foarte puțin la o idee și eu am lucrat dintr-o cameră de hotel și Cristi Comaroni, celălalt director muzical, din studio și am făcut un show de vreo 5-6 piese și nu le-am repetat decât cu o seară înainte. Asta apreciez la Irina, că s-a încrezut total în ce i-am spus și ei oricum îi plăcea rock-ul de mică. Noi nu cântăm piesele Irinei Rimes cum sunt ele în original, noi le reorchestrăm, le facem variante de live, iar Irina, prin prisma acestui lucru, este cu un picior în mainstream și un picior în underground. Am avut multe struggle-uri, multă lume care ne-a zis că schimbăm piesele, că nu mai sună ca pe CD, că nu mai e Irina... și a durat ani până am convins lumea că băi, uitați reacția oamenilor la concerte. Am umblat la producție, la armonii și la orchestrații ca să ajungem la sunetul pe care-l avem astăzi live. Când auzi asta știi că e Irina Rimes în live. Publicul Irinei care vine la concert deja știe că nu mai vine să asculte „

Irina are un fan base foarte loial, știe la ce să se aștepte, pentru asta vine. Primul șoc pe care l-am avut, a fost chiar recent, în 2020, chiar înainte de lockdown, am avut un concert cu Irina la Iași, într-un club. Noi am învățat să ne mulăm și după public, la niște cluburi care sunt mainstream, avem un show mai de club - mai electronic, mai cu beat-uri, să danseze lumea, să dea din cap, să nu se facă diferența când s-a dat DJ-ul jos și-a intrat performance-ul live, e la același nivel. Și aveam un intro foarte de club, de festival, l-am cântat pe ăla, publicul, am văzut, era mai așa... nu reacționa nimeni. Noi putem comunica unul cu altul pe scenă și le-am zis: mă, parcă nu e bine, ce să facem? Hai să mai cântăm o piesă. Vedeam publicul cum se uită unul la altul „mă, da’ ce cântă ăștia?”

