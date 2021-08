Cătălin Preda îți spune cum se simte gustul dulce al victoriei

Cu programul ăsta am început și sezonul 2019. Am păstrat săritura pe care am făcut-o la Mostar, e, cumva, my signature move, care a rămas bine împământenită. În tot acest timp am păstrat programul pentru a-l consolida, pentru a-l stăpâni mai bine. Cu fiecare repetare a elementelor, cu fiecare săritură, experiența și-a spus cuvântul și am devenit mai stăpân pe ce fac. Am simțit săritura mai bine, am fost pregătit pentru condiții pe care nu le mai experimentasem înainte și asta, în final, a funcționat în avantajul meu.