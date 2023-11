Cristina Neagu, despre specificul aruncării sale

Cristina Neagu ține o minge de handbal în mână, ca de obicei, dar de data asta nu e pe un teren de sport, ci într-un laborator. În jurul ei nu sunt coechipiere, adversare sau antrenori și nici tribune pline de suporteri, ci analiști care îi explică ce trebuie să facă și aparate care îi măsoară diverși parametri. Nu e îmbrăcată în echipamentul de joc, ci conectată la senzori care transmit informații către aparatele din jur. Și nu are în față un portar care să încerce s-o oprească, ci doar o poartă goală la care trebuie să arunce; cât de tare poate, la fel ca atunci când e într-un meci decisiv.

Într-o zi am făcut testări pentru picioare, pentru trenul superior, trenul inferior și core, iar în altă zi am făcut aruncări și sărituri, conectată la niște senzori. Testările au fost destul de dificile pe alocuri, dar nici nu poate să fie altfel, pentru că sunt niște probe maximale, ca să poți să obții date relevante.

A fost prima oară când am făcut unele dintre testele de acolo. Într-adevăr, în ultimii ani, la turneele finale cu echipele naționale se folosește tehnologia Kinexon, care îți arată cu ce viteză ai aruncat, cât ai sărit, câți kilometri ai alergat. Dar nu la modul acesta foarte în detaliu, cum am făcut în Austria. De exemplu, n-am făcut niciodată o testare pe partea de core și de spate și mi s-a părut foarte grea, mi se părea că abia clinteam aparatele.

A fost destul de dificil și am fost obosită după, pentru că implică foarte mult efort fizic. Dar când m-am întors la club și am continuat cu antrenamentele la sala de forță, eram foarte bine fizic. Am avut niște testări la echipă, pe partea de forță și am ieșit cu cele mai bune rezultate, eram foarte bine pregătită.

Nu cred că m-am întrebat prea mult, doar mi-am folosit atuurile. Știu că tehnica mea de aruncare este foarte bună, am învățat-o din primul moment. Și am știut mereu cum să-mi folosesc corpul ca să am și o aruncare puternică, indiferent de fizicul pe care l-am avut, pentru că în primii mei ani de handbal eram destul de slăbuță și de scundă. Și, totuși, aruncarea mea era foarte puternică. Știu că, de atunci, oamenii se întrebau de unde vine treaba asta, pentru că păream foarte firavă, dar brațul meu era exploziv.

E foarte importantă tehnica cu care pleci de la juniori, pentru că e foarte greu să o mai schimbi pe parcursul anilor, e greu să o corectezi, devine un automatism. Eu am avut noroc că prima mea antrenoare, Maria Covaci, m-a învățat tehnica cea mai bună, încă din primii ani. Eu nu pierd niciodată vremea cu mișcarea brațului. Nu fac rotare de braț. Duc brațul sus pe ruta cea mai scurtă. Și asta îmi permite să am aruncarea explozivă și, în funcție de apărător, să iau decizia imediat.

Cu siguranță! Și m-am îmbunătățit foarte mult din punct de vedere fizic, odată cu trecerea anilor. Iar odată cu experiența am știut când să arunc, cum să arunc, poate uneori să nu-mi folosesc corpul atât de mult. La junioare încercam să sar cât puteam de mult, să arunc cât puteam de tare. Dar odată cu trecerea anilor și cu experiența, am învățat că nu contează să arunci cel mai puternic. Contează să arunci în momentul potrivit, să arunci plasat, să păcălești portarul.

A trebuit să mă modelez puțin după durerea la umăr. Poate dacă n-aș fi avut aceste probleme de sănătate, cu siguranță aș fi folosit mai multe procedee de aruncare, pentru că am învățat foarte multe când eram mică. Dar de-a lungul timpului, am mai renunțat la ele.

Sunt mai multe. Dar uite, aș putea să numesc golul din 7 metri împotriva Ungariei (n.r: de la Campionatul Mondial din 2019). Și nu doar pentru că am mers mai departe, în grupa principală, dar fusese și un an foarte greu pentru mine. Dar sunt mai multe de-a lungul carierei, cu siguranță.

