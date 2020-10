Ține-te bine de lustră la Red Bull re:VERS, jurizează DOC

Anul ăsta ești în juriul Red Bull re:VERS, cum te simți în această postură?

Mă simt natural. Mi se pare că mi se potrivește mănușă. Eu am făcut treaba asta în tinerețile mele. Am fost și campion în battle-uri, am și pierdut, am și învins, am făcut și egal, am dat lada de bere mai departe, am și băut-o... Știu cu ce se mănâncă și d-aia nu mi se pare nimic ieșit din comun ca eu să fiu în juriu. Am primit cu cea mai mare bucurie propunerea!