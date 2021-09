Freerunner-ul din Arad care l-a impresionat pe legendarul Domtomato

Viața ne face uneori surprize extraordinare, la care nici nu îndrăznim să visăm! Așa i s-a întâmplat și lui Alexandru Robert Zimbran aka Pricu , un tânăr de 21 de ani din Arad, atunci când a aflat că una dintre legendele freerunning-ului mondial, Dominic Di Tommaso , urmează să vină-n România.

Cei doi au petrecut aproape o lună de zile împreună în Cluj. Și ce pot face niște practicanți de freerunning când timpul și grijiile de zi cu zi nu-i presează dacă nu să dea trick-uri de dimineața până seara în cele mai neașteptate locuri?

Pentru Pricu a fost o experiență unică să învețe de la Domtomato, atât tehnici de freerunning, cât și cum să abordeze dificultățile din acest sport. Iar lui Dom i-au plăcut îndrăzneala lui Pricu și pasiunea lui pentru această disciplină și l-a impulsionat să construiască în continuare pe acest drum, chiar dacă, uneori, este mai greu sau pare că efortul nu duce nicăieri.

Haide să îl cunoști mai bine pe Pricu, să afli ce-l motivează când practică freerunning-ul și de ce disciplina asta îl ajută să-și exteriorizeze sentimentele.

Cum arată viața ta de zi cu zi?

Viața mea de zi cu zi arată la fel ca a oricărui alt tânăr care încearcă să descopere secretele vieții. Diferența dintre mine și majoritatea este intensitatea cu care abordez orice provocare îmi iese în cale. O mare parte din timpul meu este ocupată de job, sunt curier la o firmă de delivery, iar în rest mă ocup de editare video, fotografie, pe scurt, artă. Tot timpul am încercat să prioritizez parkour-ul și să îmi dedic cât de mult timp pot în această direcție. Așadar, încerc să supraviețuiesc într-o lume plină de griji și probleme pentru a mă putea exprima prin parkour.

Prezența lui Dom a fost o adevărată inspirație pentru mine, făcându-mă să-mi depășesc limitele și schimbându-mi percepția despre ce înseamnă "mare" cu adevărat. Pricu

În ce context l-ai cunoscut pe Dom și cum a fost să petreci timp alături de unul dintre cei mai buni freerunners din lume?

Eu și Dominic ne-am cunoscut neoficial prin intermediul Instagramului, cu mult timp înainte să ne cunoaștem personal, căci urmăream toată activitatea lui și reacționam la unele postări. El tocmai terminase de filmat un proiect pentru Red Bull în Africa de Sud și, din cauza măsurilor împotriva Covid-19, trebuia să călătorească într-o țară care se află în zona verde. Avea de ales între trei țări - Ucraina, Croația și România. Fiind unul dintre cei mai cunoscuți freerunners din lume și având prieteni peste tot, Dom l-a contactat pe un prieten bun de al meu, Kiss Attila, cu care s-a întâlnit acum câțiva ani la Red Bull Art Of Motion în Grecia și a reținut că e din România. Nefiind în țară, Atti l-a pus în legătură cu un alt prieten de-al nostru din Cluj, Victor Ștegaru care, la rândul lui, m-a informat și pe mine că Dominic urma să vină în România.

Pricu se antrenează cât de mult poate, zi de zi © Arhivă personală

A doua zi am luat primul tren către Cluj și de acolo a început cea mai marcantă experiență din viața mea și, totodată, prietenia mea cu Dom. Am petrecut 20 zile împreună în aceeași casă și încă sunt șocat că pot spune asta, fără să fie doar o glumă. (râde) Pe lângă că am avut parte de 20 zile de antrenament continuu, la intensitate maximă, am avut ocazia să formez o conexiune și o prietenie foarte bună cu o persoană extrem de inteligentă și calculată, atât în parkour, cât și în viața de zi cu zi. Un lucru foarte important pe care l-am învățat din toată perioada petrecută cu Dom este modul în care abordează el dificultățile acestui sport. Pe lânga asta, m-a făcut să am mult mai multă încredere în mine și în abilitățile mele și m-a încurajat să trec peste anumite bariere mentale, atât în parkour, cât și în viață. Prezența lui Dom a fost o adevărată inspirație pentru mine, făcându-mă să-mi depășesc limitele și schimbându-mi percepția despre ce înseamnă "mare" cu adevărat. Îi sunt foarte recunoscător lui Dom și mă bucur că pot să îl numesc un prieten bun, lucru la care în urmă cu câteva luni doar visam.

Urmărește-l pe Dom dând un trick la Cluj:

Ce înseamnă pentru tine că unul dintre cei mai buni freerunneri din lume a spus că promiți în acest sport?

A fost o confirmare că toată munca și dedicarea mea pentru acest sport nu aU fost în zadar și, totodată, a fost cel mai mare boost de motivație pe care puteam să îl primesc. Motivația pe care o am acum de a evolua și a aduce inovație în acest sport este la cel mai mare nivel la care a fost vreodată. Un lucru cu care cred că l-am impresionat pe Dom este faptul că eu nu practic acest sport, ci îl trăiesc. De-a lungul timpului, mi-am orientat viața în jurul acestui sport și tot timpul am fost într-o căutare constantă pentru evoluție și dezvoltare personală. Curajul, determinarea, spontaneitatea și naturalețea mea de a aborda lucrurile au fost niște factori importanți care cred că l-au făcut pe Dom să fie impresionat de caracterul meu.

De cât timp practici tu freerunning-ul, ce te-a atras către această disciplină și de ce este un sport căruia îi dedici timp și energie?

În toamna acestui an se împlinesc nouă ani de când am început să îmi dedic timpul acestei arte, parkour și freerunning, iar ce m-a atras cel mai mult este libertatea infinită de exprimare, unicitatea și simplitatea care vin odată cu acest sport. Însă mi se pare că timpul pe care îl dedic acestui sport nu este nici pe jumătate din cât aș vrea să-i dedic eu. În ciuda dificultăților vieții și a grijii banilor de care ne lovim cu toții, freerunning-ul m-a făcut mereu să vreau mai mult de la propria persoană și faptul că am libertatea de a-mi exterioriza sentimentele și stările prin mișcare, mă face să găsesc energie în interiorul meu pe care să o dedic acestui sport.

Cum îți aduci aminte prima ta interacțiune cu freerunning-ul și cum ai pornit pe acest drum, cum ai reușit să construiești în această disciplină și cine au fost sursele tale de inspirație?

Țin minte vara lui 2012. Eram singur, mă plimbam pe malul Mureșului și, la un moment dat am observat un grup de băieți, cu vreo 3 - 4 ani mai mari decât mine, care săreau peste digul malului și dădeau tot felul de vault-uri. Am fost foarte impresionat de ce făceau și m-am apropiat de ei să îi văd cum se antrenează. După ceva timp, a venit la mine un băiat din acel grup și m-a întrebat dacă vreau să încerc și eu. Fără să mă gândesc prea mult, am mers și am încercat și așa am ajuns să mă împrietenesc cu ei și să ies tot mai des la antrenament. Jackie Chan și filmele lui au fost o mare inspirație pentru mine, felul în care reușea să fugă și să se strecoare cât mai spontan și mai neprevăzut printre obstacole, mereu am apreciat creativitatea lui și ăsta cred că a fost și motivul pentru care am reușit să evoluez la nivelul la care sunt acum.

Pricu practică freerunning-ul de aproape 10 ani de zile © Arhivă personală

Freerunning-ul e un sport care, pe lângă energie și anduranță, te solicită enorm din punctul de vedere al coordonării fizice. În cel fel ai dezvoltat agilitatea asta și cum ai trecut de la ezitările de început la îndrăzneala pe care o ai acum?

Îndrăzneala asta am avut-o mereu în mine. De când mă știu, când vine vorba despre freerunning, am fost pe principiul "ce poate să fie așa greu?" Surprinzător, abordarea asta funcționează aproape de fiecare dată. Cu foarte mult antrenament și timp dedicat procesului de învățare, am reușit să trec peste anumite bariere mentale, fiindu-mi mai ușor să mă antrenez la nivel cu grad de dificultate mai mare.

Îți aduci aminte de momente în care ți-a fost frică să faci anumite sărituri și trick-uri?

Aveam 15 ani și voiam să încerc un dublu back pe nisip pentru prima oară în viața mea, eram doar eu cu cel mai bun prieten care mă filma și țin minte că am stat aproape o oră în aceeași poziție, tremuram de emoție și mă gândeam la toate variantele posibile de cum aș putea să execut prost acea mișcare. Am dat play la o melodie care îmi transmitea un sentiment de încredere, de nebunie, era o piesă rock, era liniște completă, se auzea doar melodia și respirația mea. Când a venit momentul drop-ului, am numărat în cap până la trei și, din momentul în care m-am aruncat până am aterizat, am fost într-o stare de concentrare atât de profundă, încât am uitat complet unde sunt. Aterizarea n-a fost nici pe departe perfectă, dar am fost foarte împlinit că am reușit să trec peste acea frică.

Cerul nu e limita © Arhivă personală

Ai făcut vreodată trick-uri considerate periculoase?

Am încercat foarte multe trick-uri care sunt cosiderate "periculoase", dar care mie mi se par ușoare sau cel puțin cu un nivel scăzut de consecințe în cazul unei nereușite. Niciodată nu am încercat un trick dacă nu am fost 100% sigur că sunt capabil să îl aterizez cât de cât în siguranță.

Cât timp din zi dedici pregătirii în freerunning și cum arată sesiunile tale de antrenament?

Nu pot să zic că am o rutină de pregătire. Pur și simplu mă plimb și explorez locuri de sărit, posibilități noi de-a face un traseu, provocări care să-mi stârnească curiozitatea, care să-mi capteze atenția sau, pur și simplu, ies cu prietenii să ne antrenăm și să ne simțim bine. Încerc să dedic cât de mult timp pot practicii, dar în același timp încerc și să mențin o balanță între odihnă și antrenament.

Care este cel mai greu trick pe care l-ai învățat până acum și de ce a fost el o provocare?

Cel mai greu trick pe care l-am învățat este swing double gainer. Nu este o mișcare foarte grea fizic de executat, dar cu siguranță a fost o provocare la nivel mental pentru mine. Timp de foarte multe zile am încercat să-mi imaginez cum ar trebui să fie senzația acestui trick și mă vizualizam pe mine făcându-l. Cea mai mare frică a mea era să nu mă lovesc cu capul de bară sau să îmi agăț picioarele de bară. A durat destul de mult căutarea unei bare perfecte, dar în cele din urmă am găsit și am reușit să-l aterizez în picioare, din prima încercare.

Mereu în căutare de locuri și trick-uri noi © Arhivă personală Pentru mine freerunning-ul este o meditație la un nivel în care ești nevoit să îți coordonezi psihicul cu fizicul, să fii complet prezent cu ceea ce se întâmplă în jurul tău. Pricu

Cum îți educi mintea să rămână calmă și concentrată atunci când practici freerunning-ul?

Nu am stat niciodată să definesc o metodă în care să-mi educ mintea să facă chestiile astea în timpul antrenamentului. Pentru mine freerunning-ul este o meditație la un nivel în care ești nevoit să îți coordonezi psihicul cu fizicul, să fii complet prezent cu ceea ce se întâmplă în jurul tău. Încercând din ce în ce mai multe trick-uri cu risc mai mare de accidentare, mi-am crescut și nivelul de concentrare.

Ți-ai risca vreodată viața pentru un trick?

Da, în cazul în care ar fi un trick pe care aș vrea neapărat să îl fac. Aș analiza toate variantele și aș lua toate măsurile de precauție înainte. Nu mi-aș risca viața pentru un trick doar de dragul de a face un trick pe grabă sau ca să impresionez pe cineva.

Cum îți imaginezi viitorul tău în acest sport?

Cu mai mult timp de antrenament și cu un set de skill-uri mult mai diversificate. Mi-aș dori să explorez cât mai multe locuri noi și să întâlnesc cât mai mulți oameni din această comunitate și să pot să împărtășesc cu ei experiența mea din acest sport.

