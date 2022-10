Despre biliard în scaun rulant cu campionul mondial Henrik Larsson

Henrik Larsson are un palmares impresionant la billiard în scaun rulant. Celor 6 trofee supreme la nivel mondial li se adaugă 16 titluri de campion european și 20 de titluri de campion în Suedia, țara sa natală. De asemenea, suedezul deține recordul pentru cel mai rapid meci de 15 bile executat în scaun rulant, 81 de secunde, dar și recordul pentru cele mai multe lovituri corecte consecutive, 97, executate din scaun rulant. Un model de consecvență și determinare, Larsson îi domină regulat pe jucătorii fără dizabilități locomotorii, terminând în mod impresionant pe locul 3 în campionatul suedez.

Recent, el a vizitat România ca invitat al Competiției Naționale de Biliard de Scaun Rulant, concurs la care au participat peste 80 de concurenți cu dizabilități din toată țara. Am stat de vorbă cu Henrik despre sport, limitări și succes.

Când scaunul rulant nu stă în calea pasiunii

Cum ai pornit pe drumul ăsta? Unde crezi că a fost linia de start a carierei tale?

A fost o coincidență uimitoare. Povestea începe cu mine, evident, acum mulți ani, când jucam biliard într-un mic orășel din Suedia. Patronul clubului de biliard pe care îl frecventam cu prietenii era, culmea, președintele WCBS (World Confederation of Billiards Sports) la vremea aceea. M-a văzut cum jucam și a avut o curiozitate: să afle cât de bun poți fi ca jucător de biliard din scaunul rulant. Un pariu în care am intrat alături de el. Am cunoscut multe nume mari din biliard cu ajutorul lui. Dar călătoria asta promițătoare s-a terminat când el a trebuit să plece în Austria și cam aici s-a terminat și posibilitatea mea de a crește ca jucător de biliard într-un orășel mic. Așa că mi-am făcut bagajele și m-am mutat la Stockholm pe principiul „go with the flow”. Aveam 19 ani, nu știam cât de bun pot deveni ca jucător de biliard, nu știam cum pot face bani din asta, tot ce știam era că voiam să fiu independent.

Cum a fost copilăria ta?

Am crescut într-un orășel mic, în sudul Suediei. Tatăl meu este avocat și mama mea este copywriter. M-am născut cu această dizabilitate locomotorie și în 1971 nu era ceva foarte des întâlnit să ai un copil cu dizabilitate. Pentru părinții mei a fost ceva complet nou. M-au dus la grădiniță, la școală, m-au ajutat să mă integrez. Au căutat constat cei mai buni medici care să mă ajute să ajung în cea mai bună formă fizică și mentală și pentru asta le mulțumesc în fiecare zi. Să fii copil în scaun rulant poate fi foarte dificil... Sunt foarte multe lucruri pe care nu le poți face. Ceilalți copii pot fi destul de duri. Dar am avut un safe spot, acasă lângă ai mei. Am fost crescut într-o familie foarte unită și într-un oraș mic, unde toată lumea se cunoștea. Și mi-am găsit refugiu și-n natură. Obișnuiam să petrec foarte mult timp la pădure cu prietenii. Pescuiam, făceam petreceri în aer liber, era distractiv.

Te-ai lovit de bullying în copilărie?

Când ești copil, cele mai fascinante lucruri sunt dacă poți să alergi cel mai rapid, dacă ești cel mai bun la nu știu ce joc și tot așa. Cine e cel mai bun la ceva!... E puțin superficial. Dar mi-am făcut un mecanism de autoapărare din umor și m-a salvat de multe ori. După ce am crescut, am descoperit muzica, și am simțit că mi-am găsit locul, că eram cel mai bun la ceva. Muzica m-a ajutat să îmi fac mulți prieteni și să leg multe relații frumoase de-a lungul anilor. Când am crescut, am realizat că contează cine aleargă cel mai repede sau cine e cel mai bun la un anumit joc. Nu puteam face asta. Eu voiam să mă găsesc pe mine și să-mi șlefuiesc personalitatea. Dacă poți să mergi sau nu, nu asta este cel mai important. Important este să fii independent, să contribui, să poți să îți întemeiezi o relație, o familie. Dacă poți face asta, ești indubitabil cel mai bun.

Care e cea mai dragă amintire a ta din copilărie?

N-am o amintire anume. Cel mai tare era că părinții mei nu au făcut niciodată diferența între mine și frații mei. În orice activitate de familie mă simțeam integrat și totul venea natural. Iubesc siguranța, și părinții mei mi-au fost mereu alături. Același lucru îl fac acum cu copii mei (am doi copii, de 7 și 8 ani). Încerc să îi cresc cu ideea că tati e mereu acolo pentru ei, indiferent de situație. Chiar dacă au ucis pe cineva, tati o să fie acolo! Tati nu o să fie deloc de acord cu asta, dar o să îi ajute. Glumesc, nu chiar atât de extrem (râde). Ideea este că vreau ca ei să fie neînfricați în tot ceea ce fac în viață, iar eu să pot fi mereu lângă ei. Exact cum am crescut eu.

Viața la Stockholm: cum s-a descurcat tânărul Henrik într-un oraș mare?

Toată viața am avut un spirit antreprenorial dezvoltat, așa că l-am pus în practică. Cum am ajuns în Stockholm am contactat cel mai mare club de biliard din oraș cu un deal: eu vin la voi, țin cursuri pentru începători și juniori care vor să învețe biliard, iar în schimb, pot juca pe gratis la voi la club. Au spus da. Așa mi-am „finanțat” antrenamentele. După care m-am dus la cel mai mare distribuitor de echipament pentru biliard din oraș. Știam că au nevoie de cineva care să îi ajute pe partea administrativă. Dealul cu ei era să fac eu treaba asta, iar ei să îmi plătească toate facturile de călătorie, în special cele pentru SUA, de fiecare dată când plecam într-un turneu sau în campionat. Apoi am început să câștig din ce în ce mai multe meciuri și am folosit același deal cu cât mai mulți sponsori. Pare simplu când povestesc, dar a fost o adevărată aventură.

Henrick Larsson în timpul unui meci de biliard © Arhivă personală Victoria e pe locul 2 pentru mine. Dacă ești un problem solver înnăscut, pune mâna pe tac, pentru că jocul ăsta e pentru tine. Sunt atât de multe detalii pe care dacă le stăpânești faci magie cu tacul, scoți iepuri din joben. Henrick Larsson

Cât la sută este talent, cât la sută muncă în cariera ta? Sincer, cât la suta este noroc?

Este categoric o combinație din toate cele trei, dar în proporții diferite. Dacă te uiți la cei mai buni 50 de jucători de biliard la nivel mondial, vei vedea că sunt talente native. Dar asta nu contează nici măcar pe jumătate. Munca, asta îți asigură evoluția și te ajută să-ți formezi B game-ul, primul nivel de joc. De aici îți vin banii la început, și da, ai nevoie de asta ca să ajungi profesionist. Talentul este supraevaluat, munca este cea care plătește facturile! Despre noroc, nu mai zic. Partea dubioasă este că norocul vine ciclic. Acum e la tine, mâine e la adversarul tău... Important e să-l vezi ca pe un cadou și să îl folosești cu cap. Trebuie să accepți că norocul este parte integrantă a jocului de biliard. Oamenii care nu au înțeles asta de la început și nu sunt împăcați cu ideea n-au cum să ajungă jucători profesioniști de biliard.

Care sunt diferențele și dificultățile dintre a juca din scaunul rulant și din poziția verticală?

Ca să înțelegeți mai exact, e ca și cum ai încerca să joci cu masa de biliard ridicată până la nivelul sternului. Nu poți să studiezi masa complet, ceea ce te ajută în mod normal să îți creezi niște posibile patternuri, anumite lovituri se execută mai greu, dar cel mai aiurea este că nu pot ajunge la mijlocul mesei atunci când lovesc. Trebuie să găsesc mereu alternative și asta mă cam pune în dificultate. Dar aspectele astea nu m-au afectat niciodată. Când joc bine, sunt „flawless” până la capăt și pot învinge împotriva oricui. Jucătorii din Suedia știu asta. Am câștigat locul trei în competiția națională de biliard de acasă, fiind singurul jucător în scaun rulant.

Ce iubești cel mai mult la biliard?

În primul și în primul rând, senzația de a controla deplin ceva ce este atât de complicat, și apoi partea de logică. Victoria e pe locul 2 pentru mine. Dacă ești un problem solver înnăscut, pune mâna pe tac, pentru că jocul ăsta e pentru tine. Sunt atât de multe detalii pe care dacă le stăpânești faci magie cu tacul, scoți iepuri din joben. Pentru mine, cea mai tare parte este autocontrolul, modul în care mă descurc sub presiune, când mi-o ia inima la trap și adrenalina începe să-și facă de cap. E super-dificil, dar distractiv.

Cea mai tare victorie:

În ’94, când am plecat în SUA și am jucat împotriva favoritului americanilor, despre care auzisem sute de zvonuri. Era și campion mondial atunci. Dar competiția la care participam era una locală. Cum am intrat în sala de biliard, managerul lui a venit la mine și m-a întrebat dacă nu vreau, așa de amorul artei, să joc câteva meciuri cu el pe bani. 100 de dolari meciul sau ceva de genul, în condițiile în care eu abia avusesem bani să ajung acolo. Jucau la intimidare cu mine. Cum a început turneul, l-am învins, dar ne-am reîntâlnit în finală, unde l-am învins din nou, deși era în avantaj în ultimul meci. Aia a fost cea mai mare victorie a mea. În momentul ăla mă simțeam și știam că sunt, neoficial, campion mondial. Primul titlu oficial l-am câștigat abia în 2003.

Ai avut vreodată un moment în care ai zis „Băi, gata! Renunț”?

Nu. Nici măcar o singură dată. S-a întâmplat să câștig Campionatul Mondial de Biliard în Scaun Rulant de 2 ori consecutiv. Am zis că dacă voi câștiga și a treia oară, renunț să mai joc în competiții paralimpice și voi juca doar împotriva adversarilor în poziție verticală. Dar fix în al treilea an am pierdut.

Henrick Larsson © JP Parmentier

Ce te face să țintești din ce în ce mai sus?

Faptul că nu mi-am atins încă limitele. Îmi setez mereu niște target-uri personale pe care le urmăresc. Am pe listă a 7-a victorie la Campionatul Mondial, mai mult de 100 de lovituri corecte într-un meci de straight pool și mult mai multe victorii împotriva adversarilor care joacă din poziție verticală. Sunt o fire analitică, îmi văd evoluția și asta mă motivează. Când o să stagnez și o să devin repetitiv în acțiuni mă las de biliard și mă apuc de altceva.

Prima și marea ta iubire a fost muzica. Ai renunțat la ea sau încă mai cânți?

Motivul pentru care am pus prima dată mâna pe tac a fost că voiam sa trăiesc mitul american al rockstarurilor care joacă biliard și beau whisky. Pe vremea aceea aveam o trupă cu niște prieteni buni. N-am renunțat niciodată la muzică. În biliard pot fi analitic, în muzică pot fi creativ. Planul meu A în viață era să ajung muzician profesionist. Am cântat la chitară și la pian de când aveam 6 ani. Dar când a apărut biliardul în schemă, muzica a devenit un fel de plan B. 30 de ani mai târziu de la prima mea trupă, m-am hotărât să pun bazele uneia noi cu câțiva prieteni. Nu mai am ambiția de-a ajunge să cânt pe Wembley, dar vreau să cânt pentru mine și să mă exprim liber.

Dac-ai scrie un cântec despre viața ta, ce titlu ar avea?

Recunoștință! Mi-ar fi greu să spun că sunt mândru de mine și de ce am realizat până acum fără să spun că sunt recunoscător până peste cap. Mare parte din muncă am făcut-o singur, dar dacă nu aveam susținerea necondiționată a părinților mei, a celor dragi din viața mea, n-aș fi ajuns cred că nici măcar până la jumătatea drumului. Sunt recunoscător pentru viața pe care o am, pentru copiii mei, pentru oamenii de lângă mine.

Te-ai gândit vreodată să împarți rețeta succesului tău cu alții?

Fac deja asta. Am un proiect de suflet, „Wheelchair Academy”, acasă, în Suedia. Este un curs de 12 săptămâni pentru persoanele cu dizabilități care tratează toate obstacolele pe care acestea le pot întâlni în viață: de la cum să îți alegi scaunul rulant potrivit formei dizabilității pe care o ai până la cum să călătorești, cum să îți crești copiii când ai o dizabilitate, sau atunci când, din păcate, cei mici se află în aceeași situație, cum să fii independent. Antrenăm mușchii fizici și psihici ai oamenilor cu dizabilități: poți fi independent, poți să-ți întemeiezi o familie, poți avea un job. Pe asta mă axez acum, pe a face o schimbare în societate.