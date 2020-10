Cu câteva zile înainte de a patra ediție Red Bull Outrun the Lift, am vorbit cu Ingrid Mutter, cea care anul acesta își propune să fie prima femeie care aleargă mai repede decât telescaunul și reușește, în sfârșit, să-l întreacă. Toți ochii sunt ațintiți asupra ei și cu experiența anilor trecuți la purtător, alergătoarea e încrezătoare că poate să-i vină de hac telescaunului. Dacă antrenamentul și starea bună de spirit vor fi dublate de puțin noroc și o vreme favorabilă, soarta îi va surâde!

Red Bull Outrun the Lift, o provocare irezistibilă

Alergarea - de la hobby la competiții

În vârstă de 28 de ani, Ingrid Mutter a început să alerge în urmă cu aproape 10 ani, pe când studia să intre la Medicină în Cluj. „Am început să alerg, oarecum, din cauza plictiselii. Eu nu am intrat din prima la facultate, așa că în anul în care prietenii mei plecaseră care încotro, eu am rămas în Brașov, să învăț. Aveam însă un amic a cărui prietenă alerga. Și care îmi era și vecină. Și, mai în glumă, mai în serios, am întrebat dacă nu mă scoate prietena lui la o alergare. Iar el a zis, 'Da, dar vezi că ea aleargă mult și se antrenează' și să mă aștept să mă fugărească.

Până la urmă am luat legătura și am zis să ieșim la alergat. Deși nu ne cunoșteam prea bine, ne-am dat seama că avem multe lucruri în comun, aveam ce povesti, eram și vecine, era o socializare zilnică. În prima săptămână atât de mult mi-a plăcut că aveam cu cine vorbi, că am ieșit în fiecare zi,” își amintește Ingrid, care azi e medic rezident ortopedie-traumatologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov, în anul al doilea.

În primul an de facultate la Cluj, Ingrid a participat la primul ei cros. Ea povestește: „La cămin, le întrebam mereu pe fetele de pe palier cu mine dacă ies să alerge. Până într-o zi, când una dintre colege mi-a zis de un cros de 6km și am zis că încerc, că știam că pot alerga distanța asta. Am luat chiar și un program de pregătire de la profesoara de sport din facultate.”

Primul concurs pe munte