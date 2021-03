De vorbă cu Sandra Gómez, deschizătoare de drumuri în hard-enduro feminin

De-a lungul timpului, o serie de femei au terminat Red Bull Romaniacs , cel mai dificil raliu hard enduro din lume, ba chiar la începuturile sale, o concurentă din Austria s-a clasat pe podium la clasa Expert Team. Totuși, abia în ultimii ani am început să le vedem la linia de start a celor mai grele trasee din concurs.

Sandra Gomez la Red Bull Romaniacs 2019 © Future7Media / Red Bull Content Pool

Kristen Lendman (Africa de Sud) a fost prima care a ajuns la finiș pe traseul de Silver, iar în 2020, Sandra Gómez (Spania) a reușit să termine raliul la cea mai dură clasă, Gold. Pe lângă reușita incredibilă din Carpați, Sandra mai are în palmares o serie de rezultate, hai să le spunem, ceva mai obișnuite. Este campioană mondială la SuperEnduro (enduro indoor), are medalii la X-Games, a câștigat Campionatul American de Endurocross și s-a clasat pe locul al treilea în Campionatul Mondial de Trial.

Cum și când ai început să te dai cu motocicleta?

Am început să merg cu motocicleta pe când aveam trei ani. Tatăl meu iubește motorsportul, el practica trial și l-am avut pe fratele meu mai mare, Alfredo, care și el a urcat pe motocicletă pe când avea trei ani. Mama iubește și ea motocicletele, așa că ne era ușor să petrecem timp în familie.

Pasiunea pentru motorsport curge prin venele familiei Gómez © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Dintre toate sporturile de ce ai ales trial, enduro și hard enduro?

Am fost norocoasă pentru că familia mea iubește sportul în general, și de când eram mică am practicat diferite sporturi. Îmi place să schiez, am făcut o perioadă gimnastică, am încercat baschet, fotbal, dar nu știu, mi-a plăcut mai mult trialul.

De enduro m-am apucat mai târziu. Pe timp de iarnă mereu făceam motocros cu fratele tatălui meu, însă cu enduro am început serios când am participat la X-Games, la ediția din Barcelona. Apoi am început să concurez în Campionatul Mondial de SuperEnduro și AMA Endurocross. La hard enduro am ajuns deoarece fratele meu a început să îl practice, mi-au plăcut cursele și pas cu pas am ajuns unde sunt astăzi.

Sandra Gómez într-o urcare aproape imposibilă © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Ce impresie ți-a lăsat Red Bull Romaniacs la prima participare, când te-ai înscris la clasa Bronze?

Red Bull Romaniacs a fost prima mea cursă de hard enduro, în anul 2015, și am mers doar de distracție ca să văd cum este. Am luat startul cu o motocicletă de 125 cmc. Ulterior am trecut la 250 cmc și am știut pentru ce să mă pregătesc. Am început să particip la și mai multe curse.

Când am venit la primul Romaniacs, am văzut că traseul este foarte lung și de-a lungul zilei petreci foarte mult timp singur, doar tu cu motocicleta. Am început să învăț să mănânc pe motocicletă, să beau apă, să repar diverse lucruri în timpul raliului. Cursa aceasta este o aventură!

Sandra Gómez la Red Bull Romaniacs 2020 © Mihai Bîrcă

În 2020, ai terminat raliul pe traseul clasei Gold. A fost o ediție nebună, iar condițiile meteo, mai ales în a doua parte a ultimei zile de concurs, au fost foarte dure, cu ploaie și temperaturi scăzute în munte. Cum te-ai simțit când ai ajuns la finiș, ți-ai împlinit un vis?

Ediția 2020 a fost nebună! Am încercat să mă concentrez pe fiecare moment în parte. Când am terminat prima zi de concurs am fost foarte fericită, apoi a venit și finișul celei de a doua și m-am bucurat mult, pentru că în 2019 nu am reușit să termin ziua a doua. În a treia zi știam că va fi foarte, foarte greu, iar când s-a spart ventilatorul motorului am decis să merg în paddock și să îmi odihnesc motoarele. Știam că ultima zi va fi una incredibilă. Vremea nu a fost deloc prietenoasă, mi-a fost foarte frig. Am ajuns la finiș cu trei jachete waterproof pe mine. A fost incredibil!

Sandra Gomez în ziua 4 de Offroad, Red Bull Romaniacs 2020 © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Mi-am dat seama că voi termina cursa când am ieșit din pădure și am văzut orașul Sibiu. Eram într-o zonă deschisă, cu foarte mult verde în jur, începuse să se întunece, dar am văzut orașul, am văzut că pe GPS traseul este drept, și mi-am spus, ajung la finiș!

Când am ajuns sus pe clădire și mi-am văzut fratele și o parte din echipă, am fost foarte fericită, dar nu m-am putut manifesta prea mult pentru că, sincer, eram distrusă fizic. Am fost super fericită pentru că de trei ani îmi doream să fac asta.

Red Bull Romaniacs este o cursă unde ajungi să îți depășești limitele pe care nici măcar nu știai că le ai. Abia aștept să termin și o ediție desfășurată pe timp de vară. Sandra Gómez

Red Bull Romaniacs 2020: Cele mai tari momente

Care îți sunt planurile pentru sezonul 2021?

Am multe planuri pentru sezonul acesta. Desigur, voi concura în Campionatul Mondial de Hard Enduro. S-ar putea ca în viitor să existe și o clasă pentru femei, însă pentru moment mă bucur să concurez alături de băieți. Vom concura pe aceleași trasee oricum, și dacă va exista un clasament pentru femei.

Voi mai participa în Campionatul Mondial de Trial, dacă se va desfășura, și la câteva etape din Campionate Naționale de hard enduro și trial. Nu am un buget mare fiind un pilot privat, însă îmi plac cursele și voi încerca să particip la cât mai multe.

Sandra Gómez la Red Bull Romaniacs 2020 © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Te dai de foarte mulți ani cu motocicleta și ai călătorit mult în Europa și America pentru curse. Ce îi recomanzi unui rider tânăr care vrea să se pregătească pentru Red Bull Romaniacs?

În primul rând, trebuie să te antrenezi în tot felul de condiții și pe terenuri cât mai variate. Pe soare, frig, ploaie, când ninge, pentru că, indiferent de anotimp, la Red Bull Romaniacs le poți întâlni pe toate.

Trebuie să te obișnuiești să stai multe ore pe zi pe motocicletă și să te pregătești pentru o mare aventură. Poate fi aventura vieții tale! Sandra Gómez