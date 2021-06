20 de ani de Red Bull X-Alps: Toma Coconea e încă o dată gata de aventură

Ediția aniversară din 2021 vine însă cu noutăți. Cursa va avea cel mai lung și dificil traseu de până acum, 1.238km, cu 100km în plus față de 2019, și care nu se va mai opri în Marea Mediterană, la Monaco, ci în apele din Zell am See, Austria, după ce concurenții vor traversa Alpii, dus-întors, și vor atinge cele 12 puncte de control obligatorii. Unul dintre cele mai spectaculoase și cunoscute dintre ele e punctul 9 de control, masivul Mont Blanc (4.808m), cel mai înalt vârf din Alpi și din Europa de Vest. Concurenții au 12 zile să încheie cursa.

Ediția aniversară din 2021 vine însă cu noutăți. Cursa va avea cel mai lung și dificil traseu de până acum, 1.238km, cu 100km în plus față de 2019, și care nu se va mai opri în Marea Mediterană, la Monaco, ci în apele din Zell am See, Austria, după ce concurenții vor traversa Alpii, dus-întors, și vor atinge cele 12 puncte de control obligatorii. Unul dintre cele mai spectaculoase și cunoscute dintre ele e punctul 9 de control, masivul Mont Blanc (4.808m), cel mai înalt vârf din Alpi și din Europa de Vest. Concurenții au 12 zile să încheie cursa.

Ediția aniversară din 2021 vine însă cu noutăți. Cursa va avea cel mai lung și dificil traseu de până acum, 1.238km, cu 100km în plus față de 2019, și care nu se va mai opri în Marea Mediterană, la Monaco, ci în apele din Zell am See, Austria, după ce concurenții vor traversa Alpii, dus-întors, și vor atinge cele 12 puncte de control obligatorii. Unul dintre cele mai spectaculoase și cunoscute dintre ele e punctul 9 de control, masivul Mont Blanc (4.808m), cel mai înalt vârf din Alpi și din Europa de Vest. Concurenții au 12 zile să încheie cursa.

Mi se pare incredibil că particip la cursa asta de 20 de ani, am trecut prin atât de multe experiențe, și bune și mai puțin bune, însă amintirile cu care am rămas sunt de neprețuit.

Mi se pare incredibil că particip la cursa asta de 20 de ani, am trecut prin atât de multe experiențe, și bune și mai puțin bune, însă amintirile cu care am rămas sunt de neprețuit.

Mi se pare incredibil că particip la cursa asta de 20 de ani, am trecut prin atât de multe experiențe, și bune și mai puțin bune, însă amintirile cu care am rămas sunt de neprețuit.

(nutriție). ”Le mulțumesc că sunt alături de mine și împreună sper să avem niște zile frumoase, de neuitat. Mi se pare incredibil că particip la cursa asta de 20 de ani, am trecut prin atât de multe experiențe, și bune și mai puțin bune, însă amintirile cu care am rămas sunt de neprețuit.”

Echipa lui Toma Coconea la Red Bull X-Alps 2021 va fi alcătuită din: Adrian Pochiu (suporter oficial), Alexandru Ilie (kinetoterapeut), Cornel Pochiu și Irina Anton (echipa media) și Ștefania Coconea (nutriție). ”Le mulțumesc că sunt alături de mine și împreună sper să avem niște zile frumoase, de neuitat. Mi se pare incredibil că particip la cursa asta de 20 de ani, am trecut prin atât de multe experiențe, și bune și mai puțin bune, însă amintirile cu care am rămas sunt de neprețuit.”

Echipa lui Toma Coconea la Red Bull X-Alps 2021 va fi alcătuită din: Adrian Pochiu (suporter oficial), Alexandru Ilie (kinetoterapeut), Cornel Pochiu și Irina Anton (echipa media) și Ștefania Coconea (nutriție). ”Le mulțumesc că sunt alături de mine și împreună sper să avem niște zile frumoase, de neuitat. Mi se pare incredibil că particip la cursa asta de 20 de ani, am trecut prin atât de multe experiențe, și bune și mai puțin bune, însă amintirile cu care am rămas sunt de neprețuit.”

Mi se pare incredibil că particip la cursa asta de 20 de ani, am trecut prin atât de multe experiențe, și bune și mai puțin bune, însă amintirile cu care am rămas sunt de neprețuit.

Mi se pare incredibil că particip la cursa asta de 20 de ani, am trecut prin atât de multe experiențe, și bune și mai puțin bune, însă amintirile cu care am rămas sunt de neprețuit.

Mi se pare incredibil că particip la cursa asta de 20 de ani, am trecut prin atât de multe experiențe, și bune și mai puțin bune, însă amintirile cu care am rămas sunt de neprețuit.

Așa că e pregătit pentru orice, ca de obicei, căci în cele nouă ediții la care a participat până acum a trecut prin momente cu adevărat dificile. De exemplu în 2015, când s-a accidentat grav după ce a fost nevoit să aterizeze forțat din cauza unor turbulențe, a ajuns la spital și a fost operat la cot. ”La antrenamentul din Elveția de zilele trecute chiar am zburat pe lângă Piz Palu, unde am avut incidentul neplăcut din 2015. Am trecut însă ușor peste acel ghinion, căci iau în general părțile pozitive din orice mi se întâmplă.”

Așa că e pregătit pentru orice, ca de obicei, căci în cele nouă ediții la care a participat până acum a trecut prin momente cu adevărat dificile. De exemplu în 2015, când s-a accidentat grav după ce a fost nevoit să aterizeze forțat din cauza unor turbulențe, a ajuns la spital și a fost operat la cot. ”La antrenamentul din Elveția de zilele trecute chiar am zburat pe lângă Piz Palu, unde am avut incidentul neplăcut din 2015. Am trecut însă ușor peste acel ghinion, căci iau în general părțile pozitive din orice mi se întâmplă.”

Așa că e pregătit pentru orice, ca de obicei, căci în cele nouă ediții la care a participat până acum a trecut prin momente cu adevărat dificile. De exemplu în 2015, când s-a accidentat grav după ce a fost nevoit să aterizeze forțat din cauza unor turbulențe, a ajuns la spital și a fost operat la cot. ”La antrenamentul din Elveția de zilele trecute chiar am zburat pe lângă Piz Palu, unde am avut incidentul neplăcut din 2015. Am trecut însă ușor peste acel ghinion, căci iau în general părțile pozitive din orice mi se întâmplă.”