Vlad Dascălu: A fost incredibil. De ceva timp, practic de când am trecut la Elite, aspiram la o victorie de genul acesta, o victorie mare. Poate mă așteptam să fie în Cupa Mondială mai întâi, decât la Campionatul European, dar așa s-a întâmplat. Să câștigi titlul de Campion European este un lucru foarte special pentru un sportiv, poți purta tricoul de Campion European tot sezonul. A fost o cursă foarte bună, pe un traseu care mie îmi venea foarte bine, și am știut să-mi găsesc avantaje în acest lucru. Cu două ture înainte de final, am crezut că pentru mine cursa era gata, mai ales pentru victorie. Au atacat Lars Forster și Braidot, am crezut că sunt mult mai tari decât mine și m-am gândit să lupt măcar pentru o medalie, pentru locul trei. Atunci când am atacat pentru locul trei, am văzut că erau foarte aproape de mine și mi-am spus că dacă-i ajung, poate merg mai departe și așa am și făcut. Când am ajuns la ei, nu am atacat foarte tare, dar am impus un ritm și nu au reușit să mă urmărească. Așa am mers până la linia de sosire cu tot ce aveam. A fost o zi foarte bună. Această cursă m-a ajutat foarte mult și cu motivația pentru cursa de Cupă Mondială de la Val di Sole.