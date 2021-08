Despre fuziunea dintre muzică și dans cu Vlad Dobrescu & Cypher

La Teatrul de Vară Herăstrău, 16 dintre cei mai bun dansatori de street dance din România vor cuceri ringul de dans pe ritmuri de hip-hop, house, popping, locking, waacking, dancehall, afro și vogue. Cu votul tău, doar unul merge mai departe la finala internațională din Johannesburg, din decembrie. Ne bazăm pe tine?

Ai văzut cum arată concursul Red Bull Dance Your Style în afară? Cum ți s-a părut?

Cypher : Da, îl știu de la început. Mă uitam la vibe, îmi plăcea vibe-ul pe care mi-l ofereau. Prin unghiul evenimentului care te pune să ieși din zona de confort, era tare să vezi cum s-au adaptat dansatorii. Mi s-a părut genul de concurs unde nu era mare presiune, pentru că lumea zâmbea, se distra. Și mai cred că România are șanse în finala de la Joahnesburg pentru că nu există cel mai bun în zona asta. Cel mai bun poate fi cineva din mulți de care nu ai auzit. Nu se duce la evenimente, dar apare odată și te dă pe spate. Cel mai bun poate avea o zi proastă sau invers. Am văzut multe momente în care cineva la care nu te așteptai a trecut la etapa următoare și a avut un breakthrough. Cât privește line-up-ul, n-am lucrat neapărat cu toți dansatorii Red Bull Dance Your Style, dar pe unii îi știu de mult. Sunt mai mulți dansatori în România care merită o șansă, dar pentru ediția aceasta am vrut să mergem pe diversitate ca abordare. Un criteriu clar a fost să poată să ducă partea de freestyle, mulți dintre dansatorii Red Bull Dance Your Style au și câștigat competiții locale și îi știu activi în scenă. Își merită locul în competiție. Ideea de bază este să știe să facă show, și ei îndeplinesc acest criteriu.

Vlad Dobrescu : Știu de Red Bull BC One, de breakdance și sunt convins că Red Bull Dance Your Style este făcut în același stil și o să aibă același farmec. E un nume cunoscut în lumea asta a Hip-hop-ului, așa că se vorbește des. Mai știu mulți oameni din lumea asta care participă la varianta locală Red Bull BC One, cred că la ediția trecută au și mers să vadă finala și a apărut în conversațiile noastre. M-am mai intersectat cu zona asta de breakdance ca DJ. Atunci când am ales playlist-ul pentru Red Bull Dance Your Style, ideea de bază a fost ca dansatorii să se izbească de o varietate de piese. Vor fi piese la care ei nu s-ar fi așteptat, de exemplu rock indie, pentru că nu vrem să le aruncăm mingi la fileu, vrem să îi și testăm puțin și să-i băgăm în dificultate.

Vlad, tu ești DJ-ul evenimentului. De dansat, dansezi?

Vlad Dobrescu : Nu, nu sunt dansator. Nu am ales calea aceasta și îi las pe cei talentați să o facă. Nu vreau să stârnesc hohote de râs, îmi cunosc locul în spatele platanelor. Am un dans special de-al meu, mă mișc de pe piciorul drept pe piciorul stâng, dar nu cred c-aș câștiga niciun concurs. Mai dansam cum se dansează în cluburi. Îmi vine-n cap Studio Martin... asta arată cât de bătrân sunt. Așa era perioada, prin ‘95 sau ‘96 cu muzica “jungle”. Atunci pot să zic că dansam super-mult, mergeam în club special ca să dansez. Toată lumea încerca la bloc să facă moonwalk-ul lui Michael Jackson, dar nimeni nu știa cum să o facă. Doar încercam să pășim invers. Știam persoane care și-au spart fața încercând mișcarea din “Smooth Criminal”.

Cypher, tu ai fost consultantul oficial Red Bull Dance Your Style. Pui și muzică?

Cypher : Dj-ing-ul pentru mine a fost ultima chestie pe care am încercat-o, pentru că era cea mai costisitoare, aveai nevoie de aparatură de zeci de milioane. Prima oară am ajuns pur și simplu să mixez la evenimente unde cluburile aveau deja aparatură. Pentru mine, muzica e mai importantă decât dansul în sine, nu neapărat că dansul e pe o treaptă inferioară, dar fără muzică nu am dans. Mereu am fost pasionat să caut muzică pe care nu o are nimeni, să vin cu ceva nou, să uimesc publicul. Mă entuziasmam singur și fără public la mine în cameră când găseam muzică nouă. Din nevoie am pus muzică la petreceri, pentru că nu era nimeni altcineva care să o facă. Am ajuns să pun muzică cam peste tot. Cred că suntem maxim 5 care stăm să căutăm muzică nouă pentru zona aceasta, de street-dance, și din ce știu suntem 2 în Capitală. Când zic „căutăm muzică”, mă refer la faptul că ne uităm după piese care să ne facă să ne simțim într-un anume fel atunci când dansăm. E multă muzică în lume și n-o să apuce nimeni să o asculte pe toată, dar uneori chiar găsești niște bijuterii pe care nu prea le știe lumea. Căutarea muzicii în zona asta de DJ-ing vine de pe vremea când se punea muzică de pe vinil. DJ-ii mari aveau vinil-uri și etichetele de la vinil erau acoperite pentru a nu putea alt DJ să vină și să fure piesa. Era competiția între cine are cea mai tare muzică. Azi, în era Shazam-ului, nu prea se mai face treaba asta, oricine poate afla piesa.

Îți aduci aminte prima muzică pe care ți-ai dat banii?

Vlad Dobrescu : Bună întrebare. Tata îmi cumpăra muzica. Era o emisiune prin anii ‘91-’92, se numea Hip-Hop Radio show și puneau cântece pe care nici nu visam să le găsesc în România. Aveam un prieten care asculta rock hard core (Pantera) și a venit la mine într-o zi și mi-a zis să mergem în Piața Romană, că e un băiat acolo care vinde casete cu muzică Hip-Hop. Acolo aveau rânduri de casete cu piese pe care le punea DJ Sleek, cel care făcea Hip-Hop Radio Show, și nu mi-a venit să cred ce găsisem. De atunci veneam săptămânal, cu banii de sandvișuri strânși în mână, pe care încercam să-i multiplic la jocurile de noroc, și cumpăram două-trei casete. Acolo a început prima mea investiție în muzică, la Piața Romană. Acela a fost momentul în care mi-am găsit locul de unde să-mi cumpăr muzică. Deși erau casete piratate, acestea erau vremurile, nu aveai altă opțiune.

Cypher : Cred că prima pe care am luat-o din banii mei a fost ceva de la Nas, Stillmatic, dacă nu mă înșel. M-am dus și mi-am luat CD-ul singur.

La Red Bull Dance Your Style vom vedea pe scenă stiluri precum hip-hop, house, popping, locking, waacking, dancehall, afro și vogue. Cum se împletesc ele?

Vlad Dobrescu : Hip-hop-ul a fost coloana sonoră pentru mine, de când l-am descoperit. Am fost hipnotizat, nu mi-a mai păsat de nimic după ce am descoperit acest gen muzical. Cred că este puțin spus coloană sonoră... mi-a ghidat viața și încă o mai face. Am luat contact cu Hip-hop-ul, mai ales că era perioada de dinainte revoluție... era destul de greu să ai acces la muzică. Dar auzisem de trupe precum Beastie Boys și de Michael Jackson. Nici nu știam că este un stil muzical. Am aflat asta dintr-un articol de pe vremea lui Ceaușescu care blama muzica din Occident și spunea că acum nu se mai cântă, se vorbește. După revoluție, a venit mai multă muzică, dar mai greu venea o piesă de Hip-Hop. Acum puștilor de 15-16 ani le-ar veni greu să creadă că a fost o perioadă când așteptai și-un an până găseai o piesă hip-hop care să te intereseze. Acum când apare o piesă nouă, artistul se roagă de tine să dai click pe YouTube și să o asculți. În perioada aceea, trebuia să vânezi muzica, și asta am făcut și eu.

Cypher : Chiar dacă hip-hop-ul e my go to thing, nu înseamnă că-mi place tot ce ascult din zona aceasta. Sunt unele piese care nu mă atrag cu nimic, dar în house sunt mult mai picky fiindcă deși ai o varietate mare de sound, multe substiluri nu sunt pe filmul meu. Mai e și faptul că sunt multe variante ale unei piese, unele cu diferențe minore. O să găsești mii de remix-uri și o piesă are 7000 de variante pe house. E interesant cum se contopește totul acolo, mie-mi place aria de funk și disco și m-a atras house-ul care provine din disco. Funk-ul , de exemplu, are o importanță mare, e baza Hip-hop-ului. Fără el nu ar fi existat muzica pe care o știm toți astăzi. Funk-ul este feeling-ul din spate, e ceva ancestral care-a trecut de la generații la generații, în timp și-a schimbat forma, dar și-a menținut esența. Pe zona de dans, de exemplu, sunt multe care se leagă între ele, unele au evoluat paralel, iar altele s-au influențat reciproc, dar clar fiecare a contribuit cu ceva. Popping-ul clar îl vei observa în hip-hop ca o tehnică, chiar dacă nu e dansul în sine, vei vedea mișcări de stil popping încorporate în mișcări. La nivel de feeling, mișcările de locking s-au dus în breaking și s-au păstrat în hip-hop. Sunt elemente comune, n-aș putea să zic neapărat ce mișcare e responsabilă pentru ce stil de dans. Baza funk-ului, de exemplu, este toba, ea e pulsul, ea dă startul. După tobă, urmează basul. Eu am crescut pe rock în primă fază, până să descopăr alte stiluri de muzică. Ascultam ACDC, Deep Purple, Jimi Hendrix, Iron Maiden și mulți alții. Multă lume asociază rock-ul cu agresivitatea, dar nu este chiar așa. Rock n’ roll a fost creat tot în zona de blues, la fel ca muzica funk.

Vlad Dobrescu : Granițe muzicale între genuri nu prea mai sunt atât de clare, acum fiind atâtea bisericuțe muzicale, e precum un bufet suedez... un pic de soul, un pic de raggae... dar e bine să aprofundezi ca să ajungi să cunoști artiștii mai bine. La Red Bull Dance Your Style, nu o să mixez doar stilul meu muzical, o să mă scoată din zona de confort în care activez eu. Cred că fiecare gen are valoarea lui, dar e bine să aprofundezi, să-ți alegi o direcție și să mergi în direcția aceea. De exemplu, eu nu am gusturile încă formate în house, am nevoie de cineva care să-mi spună când începe un cântec și când se termină... Bine, aceeași situație cred c-ar fi și în cazul cuiva care de exemplu nu cunoaște Hip-Hop-ul underground. Orice muzică are valorile și non-valorile ei, și consider că este nevoie de un specialist care să o poată mixa.

Cypher, scene leader-ul Red Bull Dance Your Style 2021 © Traian Racoviță Am văzut pași de house făcuți în Africa în dansuri care au vechime de sute de ani. Când te uiți la comunitățile din care provin aceste dansuri, poți spune că își știu tezaurul cultural din spate. Oamenii care le execută le știu istoria din spate, știu de unde provin. Cypher

Cypher : Deși în majoritatea timpului ascult muzică hip-hop sau funk, e o anumită frumusețe și în house. N-o să auzi în zona de house ceva agresiv, toate mesajele sunt pozitive și despre iubire. Mai este și zona de house care se duce mai spre electronic, asta depinde de orașele de baștină și background-ul muzical de acolo. Eu am descoperit house-ul prin dans. La hip-hop am descoperit întâi cultura, la house întâi am descoperit dansul, apoi am intrat în muzică. Ce identificam a fi house prin generală sau liceu nu mă pasiona deloc, apoi am realizat că aia nu era muzică house, era muzică dance. Când am descoperit cu adevărat house-ul, s-a deschis o lume nouă. Boddhi Satva și Masters at Work sunt primele nume care îmi vine în minte. Prefer să ascult Hip-hop, iar house-ul are un spațiu special rezervat pentru dans sau alte chestii. Am stat multă vreme pe zona de deep house, îmi mai place și Peggy Gou dintre artiștii mai noi.

Cum se prezintă scena de street dance din România?

Vlad Dobrescu : Prima oară am avut contact cu zona de street dance acum mulți mulți ani. Fără să îi cunosc și fără să știu despre ce e vorba, mă gândeam că partea asta de street dance era mai superficială, mă ducea cu gândul la dansatorii din clipurile lui J. Lo. Când am avut un eveniment în Herăstrău și am văzut un moment de street dance, mi s-a părut tare rău! Mi-am dat seama că oamenii au o energie pozitivă și m-au impresionat.

De-atunci am tot avut contact cu zona aceasta. Îmi place că atunci când pun muzică la un party și apar dansatorii, știu că o să fie mișto și o să aducă energia necesară. Am mai pus muzică la evenimente de street dance, nu neapărat la competiții, cum voi face acum. Toți cei pe care am avut plăcerea să îi cunosc personal m-au impresionat cu personalitatea și pozitivismul lor. Încerc să le fur din energie și atitudine, pentru că ei sunt mereu pozitivi și energici.

Red Bull Dance Your Style Palma de Mallorca 2021 © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

Cypher : Scena de street dance în România e ceva care e în creștere, ceva mai mic ca în afară. Dacă vorbim la nivel de județ, sunt câteva sute sau puțin peste pragul de 1000, în funcție de zonă. Nu sunt toți profesionals, vorbesc la general, mii de oameni care dansează pentru că e un hobby. Ca scenă de street dance cu totul vorbim de mii, nu vorbim neapărat de cei care vor să facă o carieră, ăia sunt puțini. Din păcate, la noi în țară lipsește cultura muzicală din afară. Mi se pare că nu este încurajată educația de acest gen, nu este ceva pe care punem accent. Din experiența mea, oamenii care au ajuns să interacționeze cu zona aceasta în România au fost autodidacți, și-au dorit și au ajuns să fie artiști care să creeze platforme pentru domeniul acesta. Nu mi se pare că este ceva încurajat la nivel macro, e ceva de care te îndrăgostești și după te întrebi cum faci să navighezi prin teritoriul acesta.

Când erau filmele la modă erau 400-500 de oameni lunar la un battle în club pentru că era un trend. Când s-a dus trend-ul, au fost momente când s-au închis școli de dans sau n-au mai existat alte platforme. Au fost perioade și perioade.

