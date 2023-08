Școala de skateboarding care te învață să te bucuri de viață

În plus, oricine poate să învețe să practice skateboarding, indiferent de vârstă. Și acum este mai ușor să faci asta fiindcă echipa „Învață din Mers” este pregătită să-ți îndrume primii pași pe placă.

, echipa de skate din București, și fost sportiv în familia Red Bull, cu multiple participări la concursuri de profil, naționale și internaționale. Am aflat de la el cine mai face parte din acest proiect, cine sunt oamenii care vor să învețe să se dea cu placa și de ce te așteaptă și pe tine să-ncerci acest sport imediat ce termini de citit interviul. Ce zici, te încumeți?

, în frunte cu liderul Nicolae Anghel), am reușit să ne remarcăm în țară și în Europa cu rezultate bune și footage de skate de calitate înaltă.

Eroilor Mafia Skateboarding in Herastrau

Proiectul exista din 2011, iar inspirația inițială a fost Laurențiu Stan, aka Cupi, din Brașov. Ulterior, Marius Diatcu a reactivat proiectul în 2021 și a reformat echipa din care fac parte acum toți cei menționați mai sus. „Învață din Mers” aparține de Club Sportiv Skateboard București și este destinat inițierii în siguranță a copiilor în skateboarding și formării unor rideri de performanță într-un cadru cât mai organizat astfel încât să putem trimite skateri juniori la turneele internaționale și să oferim suportul necesar în aceste călătorii. În mare parte sunt copii cu vârste între 4 și 18 ani. Din când în când mai sunt și excepții fiindcă skateboardingul nu are o limită de vârstă. Am avut și părinți la grupa de inițiere care au practicat alături de copiii lor.

