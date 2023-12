În serviciul sportivilor români din lotul Invictus: povestea Ioanei Mănescu

În luna septembrie, sportivii români din lotul Invictus au participat pentru a patru oară la Jocurile Paralimpice pentru militari care au avut loc în Dusseldorf, Germania. În anii trecuți, ei au mai luat startul la Toronto (2017), Sydney (2018) și Haga (2022), de unde au adus acasă 26 de medalii: 11 de aur, 11 de argint și patru de bronz.

Invictus Games s-au desfășurat pentru prima dată în urmă cu nouă ani, la inițiativa Prințului Harry. Aceste Jocuri sunt dedicate militarilor răniți în misiuni externe sau în timpul unor exerciții din țara lor.

În 2023, la Invictus Games de la Dusseldorf au participat 20 de sportivi. Reprezentanții României au concurat la opt discipline sportive, dintre care șapte discipline individuale (tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot) și una de echipă (volei din poziţia şezând). În total, ei au câștigat 12 medalii.

Medaliile obținute de sportivii români la Jocurile Paralimpice pentru militari de la Dusseldorf

aur la rowing - sergent major Gabriel Czifrak

aur la tir cu arcul olimpic echipe - plutonier major Eduard Romila

aur la tir cu arcul olimpic echipe - plutonier adjutant Iulian Căpățînă

aur la tir cu arcul olimpic echipe - plutonier major Florin Cojocaru

argint la arc olimpic - plutonier adjutant Iulian Căpățână

argint la atletism în scaun rulant 1500 m - maistru militar clasa a III-a Valentin Popa

argint la tir cu arcul compound echipe - caporal clasa a II-a Marcel Neagu

argint la tir cu arcul compound echipe - caporal clasa I Ioan Iosif Reman

argint la tir cu arcul compound echipe - plutonier adjutant (rez) Florin Bolovan

bronz la atletism 1500 m - caporal clasa a III-a Dorian Floare

bronz la atletism 400 m - caporal clasa a III-a Dorian Floare

bronz la înot 50 m liber - plutonier major Marius Taifas

bronz la tir cu arcul olimpic individual - plutonier major Florin Cojocaru

bronz la tir cu arcul compound individual- caporal clasa a II-a Marcel Neagu

Lotul României are sprijinul mai multor specialiști care-i susțin la fiecare pas să obțină cele mai bune rezultate. Ioana Mănescu este unul dintre ei. Ea este antrenoare de recuperare sportivă și voluntară în lotul Invictus. Am vorbit cu ea despre background-ul ei în sport, despre importanța mișcării fizice și despre cazurile speciale cu care lucrează și-n care sportul este un ingredient de bază pentru recuperarea fizică și psihică.

Ioana Mănescu face sport de când se știe © Vlad Țapu

De cât timp faci sport?

Fac sport de la cinci ani. Am început cu înotul cu performanță, la Dinamo, unde am practicat până la 12 ani. Pe urmă, Rapidul a venit cu o echipă de polo feminin, în care am intrat și eu. Apoi, am trecut în zona de sporturi de acțiune - skating, snowboarding. La 17 ani am avut primul meu job în Skatepark Herăstrău, unde vindeam echipament și făceam service pe echipamente. Apoi, am intrat la facultatea de comunicare, pentru că background-ul familiei mele era în zona asta, și am crescut cu ideea că după ce o să fac comunicare, mă duc în zona militară.

În facultate, am început să lucrez la H2O. Acolo mi-am făcut și formarea profesională în comunicare sportivă. Apoi am pus pe pauză cariera militară pentru viața de familie. Până în 2020, când am intrat în zona militară, în rezervă. Tot atunci am început să lucrez exclusiv ca antrenoare de recuperare sportivă, deși am peste 20 ani de experiență în comunicare sportivă și sport.

Ioana Mănescu și Alexandru Radu într-o postură de acroyoga © Kiteshots.ro

Cum ai devenit antrenoare?

Fiind în sport de mică, eu nu fac sport, eu sunt sport. În momentul în care am făcut o pauză sportivă de câțiva ani de zile, nu m-am simțit deloc bine: am început să mă accidentez, m-am îngrășat, așa că perioada aceea a devenit o pauză de studiu pentru mine. Nu credeam că un sportiv, dacă nu mai face sport, poate să se simtă așa rău. M-am reîntors în sport și m-am simțit din nou în pielea mea.

În timp ce făceam evenimente sportive și lucram în comunicarea sportivă, am început să studiez coaching-ul sportiv. Făceam oricum asta pentru mine, dar am început să merg mai în profunzime în zona respectivă și mi-am luat certificări sportive în România și-n străinătate. Am avut nevoie de ele pentru diferite cazuri cu care lucram: șoc post-traumatic, accidentări, obezitate și recuperare după operații.

Ioana lucrează cu cazuri speciale în care mișcarea are un rol important © Arhivă personală

De ce te-a atras recuperarea sportivă?

Când am făcut pauza despre care îți spuneam și am intrat în accidentări, am început să mă și îmbolnăvesc. În sălile în care mergeam, spuneam: „Mă doare spatele, acolo și acolo.” Dar antrenorii nu știau să-mi spună ce să fac cu accidentările pe care le am. Așa că m-a interesat să descopăr ce se întâmplă. Și atunci, ușor-ușor, am intrat în zona de afecțiuni.

Omul nu e făcut să stea pe scaun opt ore pe zi! Ioana Mănescu

Ce concluzii ai tras în privința importanței mișcării?

Sunt multe persoane care spun că se simt rău și cred că au nevoie de psiholog. Dar înainte să cauți răspunsurile la psiholog, ești sigur că ai mers pe jos cel puțin o oră pe zi? Că ai făcut orice fel de mișcare? Că ai băut suficientă apă? Că ai mâncat cum trebuie? Dacă faci toate astea, s-ar putea să descoperi că te simți mai bine. Omul nu e făcut să stea pe scaun opt ore pe zi!

Cum ai revenit în zona militară?

După facultate, mi-a rămas gândul că trebuie să mă întorc în zona militară. În 2020, am intrat în biroul de recrutare – am intrat direct pe ușa din față cu gândul că, dacă sunt potrivită pentru asta, atunci intru p-aici. (râde) Mi s-a explicat ce e de făcut; eu credeam că o să fiu ajutor prin unitate și că o să fac foarte mult sport – nu a fost așa. (râde)

În perioada de instrucție, am făcut orele de educație fizică și înviorarea de dimineață pentru colegii din unitate. Instructorii îmi solicitau asta și o făceam cu plăcere. Așa mi s-a propus să fac voluntariat în Invictus și să mă ocup de un militar tetraplegic, rănit într-un exercițiu, acum niște ani.

Ioana îi ajută pe sportivii din lotul Invictus să aibă rezultate bune © Arhivă personală

Cum a fost să începi să lucrezi cu un militar rănit în teatru de operațiuni?

Lucrez cu Valentin Popa de aproape doi ani. Vali e tetraplegic și a fost accidentat în timpul unui exercițiu multinațional pe mare la coborârea din elicopter prin procedeul fast rope. Săptămânal, ne vedem la bazin și în sală și lucrăm. Încercăm să găsim cea mai optimă soluție pentru corpul lui, să aibă cea mai mare viteză și cea mai mare forță, dar în același timp să se simtă în siguranță.

Când am început să lucrez cu el, mai întâi l-am evaluat motric, să văd care este răspunsul muscular. Trebuie să fii foarte atent, pentru că unde nu are răspuns muscular, înseamnă că are pareze, și se simte nesigur, și, când ești nesigur, și psihicul e afectat. Dacă face schimburi bruște de temperatură sau intră într-o zonă de lipsă de confort, musculatura lui devine foarte spastică. Se poate speria, poate să i se blocheze diafragma, e șocul post-traumatic al unei accidentări masive de care povesteam mai devreme.

Așa că antrenamentul potrivit este în funcție de anamneza pe care o fac de fiecare dată când mă întâlnesc cu el și în funcție de evoluția pe care o are el. În cazul tetraplegilor sau al paraliziilor poți evolua numai cu disciplină. Disciplina este cea care te ține pe drum. Cu disciplină, chiar după șase luni de nimic, apare ceva, și „ceva”-ul ăla înseamnă evoluție, o putere mentală extraordinară pe care persoana o are.

Ioana lucrează cu Valentin Popa de doi ani © Arhivă personală

Ce înseamnă pentru tine să lucrezi cu astfel de persoane?

În civil, lucrez și cu alte tipuri de recuperări precum pareze ușoare sau epilepsii. Trebuie să cunoști pacientul foarte bine, să-i dai siguranță, pentru că el vine dintr-o zonă cu multă nesiguranță. În momentul în care are o criză de epilepsie, de exemplu, cei din jur se sperie foarte tare și persoana se simte atât de rușinată, că va avea tendința să rămână în casă, ascunsă. De aceea, când lucrezi cu o astfel de persoană, și încrederea unul în altul începe să dea roade. În acest proces, eu văd rezultatele după aproape un an de zile de lucru. Pentru că trebuie să-i ajut să aibă și un stil de viață pe care să-l ducă pentru totdeauna, astfel încât ei să poată să trăiască singuri, să nu rămână într-o situație de co-dependență.

Nu mi-am imaginat niciodată că prezența mea în viața unui om poate să fie atât de semnificativă. Asta a fost cea mai mare epifanie pe care am avut-o anul ăsta: informațiile pe care le capătă de la mine într-o oră, se integrează în persoana respectivă și încep să apară rezultatele. Pentru mine a fost greu de dus puterea pe care am o am în viața unui om și responsabilitatea care vine odată cu asta.

Ioana Mănescu crede că viața e mai bună când te miști © Vlad Țapu

