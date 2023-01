Din pasiune pentru triatlon, o româncă trăiește într-o autorulotă în Europa

Unii oameni călătoresc prin lume cu autorulota în timpul vacanțelor. Alții fac asta toată viața lor pentru că autorulota este casa lor permanentă. Însă mai există o a treia categorie, a celor care aleg să trăiască nomad ca să fie mai aproape de competițiile sportive la care participă și să aibă cele mai bune condiții de pregătire pentru sportul lor.

Din ultima categorie face parte și Ioana Precup (45 de ani). De șapte ani de zile, ea a început să practice triatlonul, iar de peste un an de zile s-a mutat în autorulotă și a început să călătorească prin Europa ca să participe la competițiile de triatlon de pe continent. Acum, autorulota este casa ei și simte că face asta dintotdeauna.

Am prins-o pe Ioana în Benicassim, Spania, unde și-a petrecut ultimele luni, și-am aflat cum a descoperit triatlonul, de unde a avut curajul să plece singură la drum cu autorulota, cum este să trăiești nomad și care sunt suișurile și coborâșurile unei astfel de vieți.

Urmărește-o pe Ioana pe pagina de Instagram Dream ON The Road , unde povestește despre cum trăiește și cum se antrenează.

Când ai avut prima experiență cu autorulota care ți-a dat de gândit că acesta ar putea deveni un stil de viață?

A fost o idee care mi-a venit într-un antrenament pe bicicletă - de obicei, pe bicicletă, îmi vin tot felul de idei, devine un pic periculos la un moment dat. (râde) Tocmai terminasem un proiect personal, De la 0 la 2000, în care am plecat de la mare și am ajuns la cota 2000 în 32 de ore. Pentru că în iunie - iulie 2021 urma o cursă în Danemarca și apoi alta în Suedia, la interval de trei săptămâni între ele, am zis că m-ar costa cu mult mai mult biletul de avion, căratul bicicletei și așa mai departe dacă fac asta de două ori, pentru fiecare cursă. Și mi-am adus aminte că am niște prieteni cu autoruolotă și m-am întrebat, ”Ce-ar fi dacă aș împrumuta-o și-aș pleca cu ea?”

Totul s-a întâmplat pe nepusă masă fiindcă de la idee la plecarea propriu-zisă au trecut numai cinci zile. (râde) A fost pentru prima dată când m-am organizat să plec cu o autorulotă, nu știam absolut nimic despre treaba asta: cum se alimentează, cum se pune apă, cum se aruncă toaleta, absolut nimic. Ca să nu mai spun că trebuia să conduc 7 metri de mașină, adică autorulota era imensă. Dar am pornit la drum și am petrecut o lună de zile în Danemarca și Suedia, în autorulotă, și a fost extraordinar. În momentul în care m-am întors în România, primul lucru la care m-am gândit a fost, ”Îmi caut casă pe roți și plec, la revedere!” (râde) În septembrie 2021 am pornit la drum cu noua mea autorulotă.

Ioana Precup în competiția UltraTri Sweden © Infinitri

Cum a arătat viața ta până în momentul mutării în autorulotă?

Am petrecut perioada de lockdown din pandemie în apartamentul meu din Berceni, unde aveam trainerul și banda de alergare, am făcut maratoane pe banda aia. (râde) A fost o experiență destul de grea, pentru că a trebuit să stau închisă în casă, ca toată lumea. Pe de altă parte, faptul că am avut posibilitatea să mă antrenez, deci să fac, totuși, ceva, nu doar să mă uit pe pereți și să înnebunesc, m-a ajutat.

Dar imediat cum s-a terminat lockdown-ul, mi-am căutat o casă și m-am mutat în Tunari, acolo am putut să respir. În ciuda restricțiilor care erau încă în vigoare, aceea a fost cea mai frumoasă perioadă pentru mine, pentru că nu era trafic și puteam să-mi fac liniștită antrenamentele cu bicicleta, găsisem și un bazin în zonă, era micuț, dar îmi făceam treaba, iar faptul că aveam un pic de curte în care să pot să respir, a fost extraordinar. Am avut acea casă, în care m-am simțit foarte bine, și, de acolo, am plecat mai departe cu autorulota.

Cum ai descoperit triatlonul?

Am descoperit triatlonul la 38 de ani. Veneam după un accident în urma căruia nu știam dacă voi mai putea merge normal vreodată, am avut piciorul rupt în cinci bucăți. Făceam off road pe vremea aceea și a fost bad luck, pur și simplu. Am tras foarte tare cu treaba asta, vreo doi ani de zile, tije, șuruburi, a fost urât. Peste toate, mă și îngrășasem, au venit toate la pachet.

Am început să alerg câte 2km în parc, după aceea mi-am luat o bicicletă, un MTB, și am început să mă duc la curse organizate pe lângă București. Pe urmă m-am apucat de înot și așa m-am dus la primul triatlon, la Mamaia, în 2015, cea mai mică distanță posibilă. Mi-a plăcut extraordinar de mult și am continuat. Mi-a plăcut din ce în ce mai mult să mă antrenez, să mă duc la curse și am început să ies în afara țării, să cunosc oameni, să văd cum se antrenează ei și ce posibilități sunt.

Pandemia și lockdown-ul m-au făcut să-mi schimb total perspectiva, să-mi doresc să mă antrenez numai afară. Am găsit soluția asta, de a sta într-o casă pe roți și de a mă muta mereu unde este vremea bună. După ce în mare parte din 2022 am călătorit prin 16 țări, m-am antrenat și am participat la curse, din 2 septembrie 2022 am oprit motorul în Benicassim, Spania și nu l-am mai pornit. Însă o s-o iau din loc în curând, când aici vremea va deveni foarte călduroasă.

Casa pe roți a Ioanei © Arhivă personală

Descoperă mai jos cele mai plapitante curse de triatlon la care Ioana a participat în 2022

ULTRATRI SWEDEN - 610 km - 15-17 iulie 2022

Ziua 1 : 9km de înot + 190km de bicicletă

Startul a fost din mijlocul mării, de la farul Lilleland, în apropierea insulei Nidingen, până pe continent, la Röda Holme (Kungsbacka), de unde am continuat pe bicicletă până la Husqvarna.

Ziua 2 : 320km de bicicletă de la Husqvarna la Trosa.

Ziua 3: 23km de alergare trail + 3km de înot + 70km de trail + asfalt de la Trosa până în centrul capitalei, Stockholm.

Finișul a fost la răsărit, alături de familie și prieteni, și am fost extrem de fericită să primesc tricoul având imprimat pe spate traseul cursei – 610 km înot, bicicletă și alergare, traversând Suedia de la vest la est. M-am îndrăgostit de Suedia, am cunoscut oameni extraordinari și mi-am făcut prieteni pe viață.

Finiș la Ultratri în Suedia © Ultratri

INFINITRIMAN – 515 km - 6-8 octombrie 2022

Ziua 1 : 10km de înot + 132km de bicicletă (peste 1500m diferență de nivel)

Ziua 2: 280km de bicicletă (peste 3000m diferență de nivel)

Ziua 3: 84km de alergare.

Rămâne cursa la care m-am distrat cel mai tare, m-am simțit extraordinar de bine, iar finișul a fost copleșitor: m-am simțit ca un actor înclinându-se în fața publicului care aplaudă.

Ioana la finișul cursei InfinitriMan © Infinitri

Ce înseamnă triatlonul pentru tine?

Să știi că m-am întrebat și eu asta de foarte multe ori. (râde) Pentru că dacă e să iau separat cele trei sporturi, singurul care-mi place cu adevărat este înotul. De bicicletă m-am îndrăgostit mult mai târziu și, mai ales, după ce am devenit nomad și am început să mă antrenez afară. Pentru că altfel este destul de greu să te îndrăgostești de bicicletă în casă, pe trainer, pedalând câte cinci ore în timp ce te uiți la Netflix. Iar cu alergarea am și acum o relație de tipul ”love to hate you” - nu știu dacă-mi place sau mă chinuie.

Cea mai mare schimbare este că petrec foarte mult timp afară, în aer liber, în natură. Un alt plus este faptul că mă expun culturilor diferite și cunosc foarte mulți oameni. Ioana Precup

Ai plecat la drum cu autorulota pe repede-înainte. Ți-a fost frică de necunoscut?

N-am avut frici. A fost inconștiență, inconștiența copilului care a descoperit o jucărie nouă și se bucură de ea. Am luat lucrurile pur și simplu cum au venit. Am avut provocări, bineînțeles. De exemplu, am rămas fără motorină pe autostradă, eram între Germania și Cehia. Ceasul de bord nu indica bine. Rezolv-o pe asta. A trebuit să mă descurc cumva, nu puteam să ajung nici cu bicicleta la prima benzinărie, că eram pe autostradă și nu aveam voie. Până la urmă, m-a luat un tir și am reușit să rezolv problema.

Cu altă ocazie, am rămas fără butelie și nu m-am mai putut încălzi. Nu știam să schimb o butelie sau de unde se umple. În plus, toate chestiile astea administrative diferă de la o țară la alta, iar eu nu aveam niciun fel de experiență.

Dar am cunoscut oameni de vârsta mea care de mici copii au fost în campinguri cu părinții și-și petreceau vacanțele în felul ăsta. Pe urmă, am fost mai atentă și am văzut în curțile oamenilor - în Franța, în Germania, peste tot - cam la trei case, era o rulotă. E o altă cultură și oamenii sunt obișnuiți să facă lucrul ăsta. Pe când la noi, abia acum a început să miște partea asta, deci n-aveam de unde să știu toate lucrurile pe care le implică autorulota. Și chiar și așa, n-ai cum să știi totul până nu trăiești pe pielea ta.

La Ultratri în Suedia în proba de înot © Ultratri

În ce fel s-a schimbat viața ta în momentul în care ai început să trăiești în autorulotă?

Cea mai mare schimbare este că petrec foarte mult timp afară, în aer liber, în natură. Un alt plus este faptul că mă expun culturilor diferite și cunosc foarte mulți oameni. Acum, în Benicassim, majoritatea vecinilor mei sunt oameni mai în vârstă, de vârsta părinților mei, care au umblat prin toată lumea și doar dacă stai să-i observi, poți să înveți o mulțime de lucruri de la ei.

Altfel, viața mea de zi cu zi nu s-a schimbat foarte mult, fiindcă eu nu sunt într-o vacanță. Autorulota e casa mea și, așa cum am lucrat doi ani în pandemie de acasă, așa lucrez și acum din autorulotă. Tot ce-mi trebuie este o conexiune bună la internet. (râde) Lucrând în consultanță, pot să lucrez de la distanță, online, și e perfect.

Viața mea s-a și simplificat foarte mult. În loc să stau trei ore în trafic, îmi petrec trei ore plimbându-mă cu bicicleta, citind sau făcând alte lucruri pentru mine. De exemplu, dimineață am alergat la răsărit - începi altfel ziua. Încerc să trăiesc cât pot de bine și să fac ca fiecare zi să conteze!

Cum a fost primită schimbarea asta de cunoștințe și familie? În plus, tu călătorești singură.

Da, călătoresc și locuiesc singură. Ai mei m-au susținut, întotdeauna am avut susținerea părinților. Au înțeles că sunt mai nonconformistă de când eram copil, deci s-au obișnuit cu mine. Fiul meu, care are 25 de ani, de asemenea, mă susține. Prietenii apropiați, la fel, mă susțin, ”Du-te, dacă asta crezi că te face fericită, dacă asta crezi că este ceea ce-ți dorești, fă-o,” îmi spun ei.

Părinții mei, de exemplu, au venit la curse cu mine, au străbătut toată Suedia anul trecut și m-au așteptat la finiș până la 5.00 dimineața și au plâns împreună cu mine de bucurie. Am o familie extraordinar de frumoasă, am un grup de prieteni apropiați care îmi este alături, deci nu pot să spun că mă simt singură. În jurul meu, sunt tot timpul oameni.

Finișul cursei Ultratri din Suedia © Ultratri

Ai mai cunoscut oameni care trăiesc așa cum o faci tu, de dragul sportului?

Sunt foarte mulți kiteri, surferi, deci oameni care trăiesc pe valuri, care au acest stil de viață. Ei trăiesc chiar mai nomad decât mine, în sensul în care campează în zone sălbatice, neamenajate. Eu prefer campingurile, pentru că am toate facilitățile de care am nevoie și sunt în siguranță. Am totuși trei biciclete de o anumită valoare și toate lucrurile care sunt aici, în casa asta pe roți. Chiar anul trecut am cunoscut un cuplu care a umblat prin toată lumea cu o dubă clasică Volkswagen. Ei făceau kite, windsurfing, surf, toate sporturile care implică vânt și valuri. La rândul lor aveau un vlog, ca mine, unde prezentau pe unde se duc, ce fac, cum trăiesc.

Tu ai creat pagina de Instagram Dream ON The Road și le arăți oamenilor cum este viața ta. De ce ai ales să faci asta?

Social media e un second job. (râde) Am zile în care mă prinde 11 noaptea montând. Pentru 15 secunde de clip filmez și montez o zi întreagă. Ideea mi-a venit anul trecut, după IRONMAN Barcelona. Tot în timpul unui antrenament m-am gândit, ”Dar chiar fac degeaba lucrurile astea? Hai să mai vadă și altcineva ceea ce fac.” Am avut norocul să îi am pe cei de la Sport Extra alături de mine și cu ei am creat la acel moment conceptul de vlog, de 5-6 minute, în care prezentam săptămânal câte un subiect.

Apoi, anul ăsta am zis, ”Hai să prezint, pe scurt, viața mea de zi cu zi.” Deci ce vedeți pe pagina Dream ON The Road este ceea ce fac în fiecare zi, fragmente din cum trăiesc. Nu-mi plac artificiile, nu vreau să par că sunt sportiva anului, mă vezi așa cum sunt: un sportiv amator, care de șapte ani a descoperit triatlonul, cu problemele mele de sănătate, de echilibru, de formă, de cum alerg, de cum înot, de toate cele. Nu sunt rapidă, n-am vreo performanță, dar iubesc ceea ce fac și am zis că merită să spun și altora, pentru că, până la urmă, indiferent de ceea ce faci, contează să faci cu plăcere și să îți aducă bucurie. Dacă reușesc să inspir măcar un om, pentru mine este suficient!

Dacă reușesc să inspir măcar un om, pentru mine este suficient! Ioana Precup

Care sunt planurile tale competiționale în acest an?

Am mai multe curse în cap, dar n-am cum să le fac pe toate, am și spus asta într-un vlog. De vreo doi ani am în cap o cursă, Monster Triathlon, care pornește de la Loch Ness, din Scoția, și ajunge până la Londra, în Marea Britanie. Înoți în Loch Ness 5km, apoi mergi cu bicicleta de la Loch Ness la Londra 1000km, timp de cinci zile, și la final alergi 50km în centrul Londrei.

Apoi, în Suedia, mai este o cursă numită Trans Sweden Triathlon, în care traversezi țara de la sud la nord. Sunt 20km de înot, 2000km de bicicletă și 184km de alergare. Este o aventură care durează două sptămâni. Și asta e o cursă de suflet.

Pe urmă, în septembrie, mai am o cursă în Țara Bascilor, de 515km, Ultra Triathlon Tierra Astur, și mi-ar plăcea să o fac și pe aceea. Sunt 10km de înot, 421km de bicicletă și 84km de alergare. Acolo sunt niște peisaje care-ți taie respirația.

Dacă reușesc să-mi organizez suportul pentru curse, adică să am oameni lângă mine care să mă poată însoți, pentru că cineva trebuie să conducă autorulota în timpul curselor și s-o aducă unde sunt eu, totul va fi bine!